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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 15 March 2026: वृषभ राशि भाग्य का मिलेगा साथ, पेंडिंग पेमेंट मिलने से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Vrishabh Rashifal 15 March 2026: वृषभ राशि भाग्य का मिलेगा साथ, पेंडिंग पेमेंट मिलने से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Taurus Horoscope 15 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Mar 2026 01:58 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 15 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में स्थित हैं, जिससे भाग्य का साथ मिलने की संभावना बढ़ेगी. धार्मिक या पुण्य कार्य करने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. आज का दिन कई मामलों में आपके लिए प्रगति का संकेत दे रहा है.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. परिध योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली और निर्णय क्षमता से लोग प्रभावित होंगे. आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. हालांकि विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट करने का अच्छा दिन है. जिन क्लाइंट्स से काफी समय से पैसा नहीं मिल रहा था, उनसे बातचीत करने या थोड़ा सख्त रुख अपनाने पर भुगतान मिलने की संभावना है. नियमित कामों में आपकी ऊर्जा और मेहनत से बिजनेस में तेजी आ सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में नए निवेश की योजना भी बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता या ससुराल पक्ष से आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भी मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ गिफ्ट का आदान-प्रदान हो सकता है. कुछ लोगों के लिए शॉपिंग के दौरान नई दोस्ती या आकर्षण की शुरुआत भी संभव है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. इसलिए पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 2
लकी कलर: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 6

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु या श्रीहरि के मंत्रों का जप करें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, खासकर पेंडिंग पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

2. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश की योजना बन सकती है, जो भविष्य में लाभ दे सकती है.

3. वृषभ राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज वृषभ राशि के लिए ऑरेंज रंग शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 01:58 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
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