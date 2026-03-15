Mithun Rashifal 15 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे कुछ अनसुलझे मामलों में परेशानी सामने आ सकती है. दिन की शुरुआत में मानसिक तनाव या उलझन महसूस हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. काम से जुड़ी परियोजनाओं में रुकावटें आ सकती हैं और कुछ योजनाएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विरोधी आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. इनसाइडर थ्रेट यानी कर्मचारियों की गलत गतिविधियों जैसे डेटा लीक, फ्रॉड या चोरी के संकेत मिल सकते हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों के एक्सेस और काम की समीक्षा करना जरूरी होगा. व्यापार में कुछ काम उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे, जिससे थोड़ी चिंता हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ किसी मुद्दे को लेकर विवाद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपके शब्दों का असर गहरा हो सकता है. कठोर या अप्रिय बातें माता-पिता या जीवनसाथी को आहत कर सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें. प्रेम संबंधों में भी किसी गिफ्ट या छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. हालांकि परिवार द्वारा करियर को लेकर कही गई कोई बात भविष्य में आपके लिए नई दिशा साबित हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपनी संगत का खास ध्यान रखना चाहिए. स्टेमिना बढ़ाने या प्रदर्शन सुधारने के प्रयास में गलत साथ से बचें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. थकान, तनाव या छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु या गणेश जी की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को काम में परेशानी हो सकती है?

हाँ, आज काम में रुकावटें आ सकती हैं और कुछ योजनाएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकतीं.

2. क्या आज मिथुन राशि वालों को बिजनेस में सावधानी बरतनी चाहिए?

जी हाँ, कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखें और डेटा या वित्तीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

3. मिथुन राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मिथुन राशि के लिए ऑफ व्हाइट रंग शुभ माना गया है.

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