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Alvida Jumma 2026: अलविदा जुमा की आखिर इतनी फजीलत क्यों, जानें हदीस और कुरान में क्या कहा गया
Alvida Jumma 2026: अलविदा जुमा आज 13 मार्च को मनाया जा रहा है. हालांकि 19 मार्च को अगर शव्वाल का चांद नजर नहीं आया तो फिर से जुमातुल विदा होगी और लोग आखिरी रमजान पर अलविदा जुमा की नमाज अदा करेंगे.
अलविदा जुम्मा 2026
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Published at : 13 Mar 2026 10:42 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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