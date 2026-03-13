Alvida Jumma 2026: अलविदा जुमा की आखिर इतनी फजीलत क्यों, जानें हदीस और कुरान में क्या कहा गया

इस्लाम का पाक महीने रमजान अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज 13 मार्च 2026 को तेईसवां रोजा होने के साथ ही आखिरी जुमा (शुक्रवार) यानी जुमातुल विदा भी है. आज रोजेदार मस्जिदों में अलविदा जुमा की खास नमाज अदा करेंगे.