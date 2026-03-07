एक्सप्लोरर
Shani Ast 2026: 13 मार्च को अस्त हो रहे शनि, 40 दिन रहेंगे कमजोर लेकिन इन 4 राशियों को होगा लाभ
Shani Ast 2026: 13 मार्च से 22 अप्रैल 2026 तक शनि मीन राशि में 40 दिनों के लिए अस्त रहेंगे. अस्त अवस्था में भले शनि कमजोर रहेंगे, लेकिन मेष, वृश्चिक, कुंभ समेत चार राशियों के लिए शुभ साबित होंगे.
मीन राशि में शनि अस्त
Published at : 07 Mar 2026 05:16 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion