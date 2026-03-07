Shani Ast 2026: 13 मार्च को अस्त हो रहे शनि, 40 दिन रहेंगे कमजोर लेकिन इन 4 राशियों को होगा लाभ

शनि देव की बदलती चाल का असर देश-दुनिया से लेकर सभी राशियों पर पड़ता है. शनि भले ही सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब शनि की चाल बदलती है तो भूचाल आ सकता है और पूरी दुनिया में हलचल महसूस होने लगती है.