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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 15 March 2026: मेष राशि पापमोचनी एकादशी पर करियर में सावधानी रखें, दोपहर बाद धन लाभ के योग

Mesh Rashifal 15 March 2026: मेष राशि पापमोचनी एकादशी पर करियर में सावधानी रखें, दोपहर बाद धन लाभ के योग

Aries Horoscope 15 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Mar 2026 01:51 AM (IST)
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Mesh Rashifal 15 March 2026 in Hindi: मेष राशि चन्द्रमा का गोचर आपके 10वें भाव में होने से आज कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने काम और योजनाओं को गोपनीय रखें.

करियर और जॉब राशिफल

ऑफिस में बेवजह की बहस या मूर्ख लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से बचें, नहीं तो आपका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों का ध्यान काम से भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में धैर्य और संयम से काम लेने पर स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर समस्या चल रही है तो कोर्ट-कचहरी से पहले आपसी बातचीत और मीडिएशन से समाधान निकालने का प्रयास करें. डेली नीड्स से जुड़े व्यापारियों को दिन की शुरुआत में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद धन आगमन से स्थिति बेहतर हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में शुभ समाचार मिलने की संभावना है, हालांकि पार्टनर और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा. घर में किसी वैवाहिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन का आनंद ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज भविष्य और रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत बनेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन सामान्य फलदायक रहेगा. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें. चोट लगने या अचानक स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है. हल्का और परहेजी भोजन करें तथा नियमित व्यायाम करें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 5
लकी कलर: सिल्वर
अनलकी नंबर: 4

आज का उपाय

आज पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी में जल अर्पित करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, दिन की शुरुआत में चिंता रह सकती है लेकिन दोपहर बाद धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं.

2. क्या आज करियर में कोई परेशानी आ सकती है?
कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहकर काम करना बेहतर रहेगा.

3. मेष राशि वालों के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज मेष राशि के लिए सिल्वर रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 01:51 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

मेष राशि के व्यवसाय के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कॉन्ट्रैक्ट संबंधी समस्याओं का समाधान बातचीत से निकालने का प्रयास करें। पार्टनरशिप बिजनेस में शुभ समाचार मिल सकता है।

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