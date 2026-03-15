करियर और जॉब राशिफल

ऑफिस में बेवजह की बहस या मूर्ख लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से बचें, नहीं तो आपका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ हो सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों का ध्यान काम से भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में धैर्य और संयम से काम लेने पर स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर समस्या चल रही है तो कोर्ट-कचहरी से पहले आपसी बातचीत और मीडिएशन से समाधान निकालने का प्रयास करें. डेली नीड्स से जुड़े व्यापारियों को दिन की शुरुआत में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद धन आगमन से स्थिति बेहतर हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में शुभ समाचार मिलने की संभावना है, हालांकि पार्टनर और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा. घर में किसी वैवाहिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन का आनंद ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज भविष्य और रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत बनेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन सामान्य फलदायक रहेगा. पढ़ाई और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें. चोट लगने या अचानक स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है. हल्का और परहेजी भोजन करें तथा नियमित व्यायाम करें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 5

लकी कलर: सिल्वर

अनलकी नंबर: 4

आज का उपाय

आज पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी में जल अर्पित करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, दिन की शुरुआत में चिंता रह सकती है लेकिन दोपहर बाद धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं.

2. क्या आज करियर में कोई परेशानी आ सकती है?

कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना सकते हैं, इसलिए सतर्क रहकर काम करना बेहतर रहेगा.

3. मेष राशि वालों के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मेष राशि के लिए सिल्वर रंग शुभ माना गया है.