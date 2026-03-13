भूतड़ी अमावस्या के दिन भूलकर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं न ही रात में कपड़े धोकर खुले में सुखाएं. अमावस्या की रात को बुरी बलाएं एक्टिव होती हैं. ऐसे में कपड़ों के जरिए वह नकारात्मकता व्यक्ति पर भी असर डालती है.