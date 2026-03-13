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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या के दिन हावी रहती हैं नकारात्मक शक्तियां! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Bhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या के दिन हावी रहती हैं नकारात्मक शक्तियां! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Bhutadi Amavasya 2026: चैत्र माह में भूतड़ी अमावस्या वो दिन है जब अदृश्य और नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं. ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 13 Mar 2026 05:16 PM (IST)
Bhutadi Amavasya 2026: चैत्र माह में भूतड़ी अमावस्या वो दिन है जब अदृश्य और नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं. ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

भूतड़ी अमावस्या 2026

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भूतड़ी अमावस्या के दिन भूलकर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं न ही रात में कपड़े धोकर खुले में सुखाएं. अमावस्या की रात को बुरी बलाएं एक्टिव होती हैं. ऐसे में कपड़ों के जरिए वह नकारात्मकता व्यक्ति पर भी असर डालती है.
भूतड़ी अमावस्या के दिन भूलकर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं न ही रात में कपड़े धोकर खुले में सुखाएं. अमावस्या की रात को बुरी बलाएं एक्टिव होती हैं. ऐसे में कपड़ों के जरिए वह नकारात्मकता व्यक्ति पर भी असर डालती है.
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ज्योतिष के अनुसार अमावस्या पर मन और भावनाएं अधिक प्रभावित होती हैं. क्योंकि चंद्रमा विलुप्त रहता है. चंद्रमा मन का कारक है. इसलिए क्रोध, झगड़ा, अपशब्द बोलने से बचें. नहीं तो पर्सनल या प्रोफेनल लाइफ बिगड़ सकती है.
ज्योतिष के अनुसार अमावस्या पर मन और भावनाएं अधिक प्रभावित होती हैं. क्योंकि चंद्रमा विलुप्त रहता है. चंद्रमा मन का कारक है. इसलिए क्रोध, झगड़ा, अपशब्द बोलने से बचें. नहीं तो पर्सनल या प्रोफेनल लाइफ बिगड़ सकती है.
Published at : 13 Mar 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Amavasya 2026 Bhutadi Amavasya 2026

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