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Bhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या के दिन हावी रहती हैं नकारात्मक शक्तियां! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
Bhutadi Amavasya 2026: चैत्र माह में भूतड़ी अमावस्या वो दिन है जब अदृश्य और नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं. ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए.
भूतड़ी अमावस्या 2026
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Published at : 13 Mar 2026 05:16 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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