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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल होगा बहुत खास, बन रहा दुर्लभ संयोग, पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल होगा बहुत खास, बन रहा दुर्लभ संयोग, पूजा का मिलेगा दोगुना फल

Fourth Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ का चौथ बड़ा मंगल 26 मईी 2026 को है. ये ज्येष्ठ अधिकमास का मंगलवार होगा, इस दिन एकादशी का संयोग बन रहा है. ऐसे में पूजा का दोगुना फल प्राप्त होगा.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 May 2026 02:00 PM (IST)
Fourth Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ का चौथ बड़ा मंगल 26 मईी 2026 को है. ये ज्येष्ठ अधिकमास का मंगलवार होगा, इस दिन एकादशी का संयोग बन रहा है. ऐसे में पूजा का दोगुना फल प्राप्त होगा.

बड़ा मंगल 2026

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ज्येष्ठ अधिकमास का अगला बड़ा मंगल 26 मई 2026 को पड़ेगा. इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ एकादशी तिथि का संयोग भी बन रहा है. ऐसे में श्रीहरि की कृपा भी प्राप्त होगी.
ज्येष्ठ अधिकमास का अगला बड़ा मंगल 26 मई 2026 को पड़ेगा. इस दिन हनुमान जी की पूजा के साथ एकादशी तिथि का संयोग भी बन रहा है. ऐसे में श्रीहरि की कृपा भी प्राप्त होगी.
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चौथा बड़ा मंगल के दिन एकादशी पूर्ण रात्रि तक रहेगी. ऐसे में हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह 8.52 से लेकर दोपहर 2.02 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है.
चौथा बड़ा मंगल के दिन एकादशी पूर्ण रात्रि तक रहेगी. ऐसे में हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह 8.52 से लेकर दोपहर 2.02 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है.
Published at : 19 May 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangalwar 2026

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