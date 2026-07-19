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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह नौकरी की चुनौतियों के बीच मिलेगा सम्मान और परिवार में आएंगी खुशियां?

Dhanu Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह नौकरी की चुनौतियों के बीच मिलेगा सम्मान और परिवार में आएंगी खुशियां?

Sagittarius Weekly Horoscope: क्या धनु राशि वालों को इस सप्ताह शेयर बाजार से दूरी बनानी चाहिए? नौकरी में कौन-सी चुनौतियां आएंगी, प्रेम जीवन कैसा रहेगा और परिवार में क्या शुभ होगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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Dhanu Weekly Rashifal 19-25 July 2026:  धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक खुशियों और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का संतुलित मिश्रण लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत घर में किसी शुभ आयोजन या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियों के साथ हो सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. 

दूसरी ओर, व्यापार और नौकरी में सतर्कता बरतना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखना रिश्तों को मजबूत करेगा, जबकि सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ने के योग हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह रणनीति और गोपनीयता बनाए रखने का है. यदि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने या किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी सीमित लोगों तक ही रखें. प्रतिस्पर्धी आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. इस समय शेयर बाजार या अधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपने काम की गुणवत्ता और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी होगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतना ही समझदारी होगी. शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश से नुकसान होने की आशंका है, इसलिए फिलहाल बड़े निवेश को टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी बचत को प्राथमिकता दें. यदि किसी नए व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही निर्णय करें. योजनाबद्ध तरीके से धन का उपयोग भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य या पारिवारिक समारोह के कारण रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा और परिवार के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत और आपसी विश्वास से सभी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा. सप्ताहांत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुराने दिनों की यादें ताजा करेगी और मन को खुशी देगी.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों को अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. हालांकि इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है. आपका आत्मविश्वास और संघर्ष करने की क्षमता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी. समाजसेवा और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को विशेष सम्मान मिल सकता है. आपकी सकारात्मक छवि और नेतृत्व क्षमता लोगों के बीच आपकी पहचान को और मजबूत करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होगा. सफर में अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें. संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और सकारात्मक सोच आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेगी. सप्ताह के अंत तक आप मानसिक रूप से अधिक संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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