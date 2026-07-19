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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह करियर में मिलेगा प्रमोशन और प्रॉपर्टी से होगा बड़ा लाभ?

Makar Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: क्या इस सप्ताह करियर में मिलेगा प्रमोशन और प्रॉपर्टी से होगा बड़ा लाभ?

Capricorn Weekly Horoscope: क्या मकर राशि वालों को प्रमोशन मिलेगा? प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के क्या योग हैं, प्रॉपर्टी से कितना लाभ होगा और परिवार में कैसी खुशियां आएंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Makar Weekly Rashifal 19- 25 July 2026: मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता, आर्थिक मजबूती और करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. व्यापार में शुरुआती अड़चनों के बाद स्थिति अनुकूल होती जाएगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं. 

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. यदि आप लोन या वित्तीय सहायता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. कारोबार का विस्तार करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रचार-प्रसार बढ़ाना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. आपके उत्कृष्ट कार्य और जिम्मेदार रवैये से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. प्रमोशन, वेतन वृद्धि या मनचाही जगह ट्रांसफर मिलने के योग भी बन रहे हैं. नई जिम्मेदारियां आपके करियर को नई दिशा दे सकती हैं.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी मजबूत रहने वाला है. भूमि, भवन या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी. यदि कोई कानूनी या संपत्ति विवाद चल रहा है तो आपसी बातचीत के जरिए उसका समाधान निकल सकता है, जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिलेगी. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें ताकि निजी तनाव का असर आपके काम पर न पड़े. संतान की किसी बड़ी उपलब्धि या सम्मान से पूरे परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशी का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों को किसी प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. लंबे समय की मेहनत रंग लाएगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और बेहतर अवसर मिल सकते हैं. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. बदलते मौसम के कारण हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने की आदत आपको फिट बनाए रखेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए समय-समय पर विश्राम करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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