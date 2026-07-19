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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह सरकारी काम होंगे पूरे और करियर में मिलेगी बड़ी सफलता?

Vrishchik Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह सरकारी काम होंगे पूरे और करियर में मिलेगी बड़ी सफलता?

Scorpio Weekly Horoscope: क्या वृश्चिक राशि वालों के सरकारी काम पूरे होंगे? नौकरी में विदेश यात्रा का मिलेगा लाभ, बिजनेस में किन लोगों से रहें सावधान और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Rashifal 19-25 July 2026: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नई उपलब्धियों, करियर में प्रगति और अधूरे कार्यों के पूरे होने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत सरकारी कार्यों में सफलता के साथ हो सकती है, जिससे लंबे समय से रुकी योजनाओं को गति मिलेगी. व्यापार में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन नई तकनीक अपनाने से लाभ भी मिलेगा. 

नौकरीपेशा लोगों के लिए यात्रा और नए अवसर सफलता का मार्ग खोलेंगे. परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी सप्ताह सकारात्मक रहने के संकेत दे रहा है.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की सलाह देती है. यदि आप पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार से जुड़े हैं तो साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी गलतफहमी या विवाद के कारण आपकी बाजार में छवि प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. हालांकि नई तकनीक, आधुनिक मशीनों या बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा और लाभ में भी वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में देश या विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा करियर के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और नए अवसरों के द्वार खोलेगी. कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने पर वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा भी मजबूत होगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मिश्रित परिणाम दे सकता है. सप्ताह की शुरुआत में सरकारी कार्य पूरे होने से कुछ आर्थिक लाभ या रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है. हालांकि सप्ताह के मध्य में धन की कमी के कारण कुछ योजनाओं या प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना योजना के बड़ा निवेश करने से बचें. यदि आप कारोबार में नई तकनीक या मशीनों पर निवेश करते हैं तो भविष्य में उसका अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. सोच-समझकर लिया गया आर्थिक निर्णय लंबे समय में लाभदायक रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह राहत और खुशियां मिलने के संकेत हैं. परिवार के बुजुर्ग सदस्य की सेहत में सुधार होने से मानसिक चिंता कम होगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिलने या रिश्ते की बात आगे बढ़ने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका मिलनसार स्वभाव नए लोगों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगा, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक संतुलन और खुशी देगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह आपकी प्रतिभा को नई पहचान दिला सकता है. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. किसी प्रतियोगिता, चयन प्रक्रिया या महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका नाम शामिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि इस दौरान अपने छिपे हुए विरोधियों से सावधान रहना जरूरी होगा. अपनी योजनाओं और रणनीतियों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. धैर्य, मेहनत और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने पर करियर में उल्लेखनीय सफलता मिलने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह पहले से बेहतर रहने वाला है. यदि पिछले कुछ समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो अब उसमें सुधार महसूस होगा. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेंगे. काम की व्यस्तता के बीच भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें. मानसिक तनाव कम होगा और आप पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक और सक्रिय महसूस करेंगे. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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