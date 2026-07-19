आज का राशिफल 19 जुलाई: इन राशियों को मिलेगा बड़ा अवसर, शाम के राहु काल में रहें सावधान

Aaj Ka Rashifal: आज रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और शाम 6 बजकर 12 मिनट तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. उत्तराफाल्गुनी सूर्य देव का नक्षत्र है और आज रविवार भी सूर्य देव को समर्पित है. ऐसे में सूर्य के वार और सूर्य के नक्षत्र का संयोग नेतृत्व, प्रतिष्ठा, प्रशासन, सामाजिक संपर्क और महत्वपूर्ण समझौतों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है.

हालांकि दिनभर परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी. शाम 7 बजकर 22 मिनट तक परिघ योग रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. इसके बाद शिव योग आरंभ होगा, जिसे शुभ और कार्यसिद्धि में सहायक माना जाता है.

सुबह 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर समय रहेगा, जबकि शाम 5 बजकर 39 मिनट से सूर्यास्त तक राहु काल और दुष्टमुहूर्त का प्रभाव रहने के कारण नई शुरुआत, निवेश या अनुबंध टालना उचित होगा.

आज गुप्त नवरात्रि का पांचवां दिन भी है और मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी. धार्मिक मान्यता है कि मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि, संतान सुख, पारिवारिक शांति और आध्यात्मिक प्रकाश की प्राप्ति होती है.

ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों में नए अवसर ला सकती है, जबकि कुछ लोगों को वाणी, खर्च और निर्णयों में सावधानी रखनी होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में कन्या के चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में विजय और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से जीवन में नई ऊर्जा का है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव, शत्रु, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रबल अनुकूल है, शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज रविवार को उत्तराफाल्गुनी (सूर्य का नक्षत्र) और सूर्य देव की दोहरी शक्ति. मेष राशि और सूर्य का संबंध, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं. हालांकि अभी सूर्य कर्क में हैं, लेकिन रविवार को उत्तराफाल्गुनी का यह संयोग मेष राशि के जातकों के लिए विशेष ऊर्जा का संचार करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और रविवार को सूर्य देव की दोहरी ऊर्जा से नेतृत्व में शिखर का है. षष्ठ भाव में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत करेगा. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र करार और अनुबंध के लिए विशेष शुभ है. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, आज के सर्वश्रेष्ठ अवसर. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी रखें. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें. दोपहर 14:09 से 17:33 का समय भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में नए अनुबंध और करार करने का उत्तम दिन है. रविवार को सूर्य देव की दोहरी शक्ति से व्यावसायिक प्रतिष्ठा शिखर पर रहेगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव में चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संयोग हेल्थकेयर, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रविवार को सूर्य देव की शक्ति से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख और पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन षष्ठ भाव में चंद्रमा से पुरानी बीमारियों से राहत का है. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 9, 2 । लकी कलर: केसरिया, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में आज करार और अनुबंध के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) सर्वोत्तम है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का 108 बार जाप करें.

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वृषभ राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में चंद्रमा से रचनात्मकता और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से नेतृत्व में विशेष उत्कर्ष और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से संतान सुख का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से पंचम भाव, रचनात्मकता, बुद्धि और संतान स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र , जो सूर्य का नक्षत्र है और करार-अनुबंध के लिए शुभ है, पंचम भाव में होना बौद्धिक करार और रचनात्मक अनुबंधों के लिए आज वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल असाधारण ऊर्जा देगा. रविवार को सूर्य देव का दिन और उत्तराफाल्गुनी में चंद्रमा , वृषभ के लग्नेश शुक्र और सूर्य में परंपरागत मित्रता है, इसलिए आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सौंदर्य और नेतृत्व दोनों के लिए विशेष शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता के बल पर और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से करियर में असाधारण उपलब्धि का है. पंचम में उत्तराफाल्गुनी के चंद्रमा से आपकी बौद्धिक प्रतिभा और रचनात्मकता असाधारण रूप से निखरेगी. उत्तराफाल्गुनी में किए गए करार और अनुबंध दीर्घकालिक फलदायी होते हैं. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00 में बड़े निर्णय लें. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें. दोपहर 14:09 से 17:33 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तराफाल्गुनी में नए अनुबंध, करार और व्यावसायिक संबंध बनाने का वर्ष का उत्तम दिन है. लग्न में मंगल की ऊर्जा से व्यावसायिक साहस बनाए रखें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम में अनुकूल चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र FMCG, beauty, IT और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रचनात्मक प्रेम और संतान सुख का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से विटामिन D और ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 6, 2 । लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल और गुड़ अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें. उत्तराफाल्गुनी में आज किसी करार या अनुबंध पर हस्ताक्षर अभिजीत मुहूर्त में करें.

मिथुन राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा से घरेलू सुख और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से सामाजिक प्रतिष्ठा और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि और प्रकाश का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) को रविवार (सूर्य का दिन) का यह दुर्लभ संयोग घरेलू जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश लाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न भाव में बुध देव विराजमान हैं , आपके लग्नेश. रविवार को सूर्य और बुध , सूर्य-बुध मित्रता से आज लग्नेश बुध को सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष ऊर्जा और उत्तराफाल्गुनी में करियर में नई दिशा का है. लग्न में लग्नेश बुध की बौद्धिक शक्ति और रविवार को सूर्य-बुध की मित्रता से आज आपकी संचार क्षमता असाधारण रूप से प्रखर होगी. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तराफाल्गुनी में नए अनुबंध और लग्नेश बुध की कृपा से संचार व्यापार में असाधारण सफलता का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ में चंद्रमा के बावजूद उत्तराफाल्गुनी और बुध-सूर्य की मित्रता IT, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देती है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. रविवार को सूर्य देव की पूजा से शरीर में ऊर्जा आएगी.

लकी नंबर: 5, 2 । लकी कलर: हरा, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या पीले वस्त्र का दान करें.

कर्क राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा से साहस और रविवार को सूर्य देव का लग्न में दिव्य प्रकाश से जीवन में शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से नई ऊर्जा का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव, साहस, पराक्रम और संचार) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन उत्तराफाल्गुनी में साहस और करार के लिए विशेष ऊर्जा मिलेगी.

कर्क के लिए आज का महत्वपूर्ण संयोग: आज रविवार और कर्क राशि में सूर्य देव विराजमान हैं , कर्क राशि के लग्न में सूर्य देव का होना को रविवार और दोहरी सौर शक्ति. यह संयोग कर्क राशि के जातकों के लिए नेतृत्व और प्रशासन में असाधारण ऊर्जा का दिन बनाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रविवार को लग्न में सूर्य देव की दोहरी सौर शक्ति से नेतृत्व में शिखर का है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र करार के लिए शुभ है, आज कोई भी महत्वपूर्ण करार या अनुबंध अभिजीत मुहूर्त में करें. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रविवार की सूर्य शक्ति से व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और उत्तराफाल्गुनी में नए अनुबंध करने का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय में चंद्रमा और लग्न में सूर्य का संयोग FMCG, सरकारी क्षेत्र और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख का दिन है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन लग्न में सूर्य देव की दोहरी ऊर्जा से बेहद अनुकूल है. रविवार को सूर्य देव की उपासना से शरीर में शक्ति का संचार होगा.

लकी नंबर: 2, 2 । लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को , जब सूर्य देव आपकी लग्न में हैं और उत्तराफाल्गुनी (सूर्य का नक्षत्र) में, सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें. आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का 108 बार जाप करें.

सिंह राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा से धन और रविवार को लग्नेश सूर्य देव का विशेष दिन होने से जीवन में दोहरी सौर शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से संतान सुख और बुद्धि का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी पर संयम जरूरी है.

सिंह राशि के लिए आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय संयोग: रविवार सिंह के लग्नेश सूर्य देव का दिन है. रविवार को उत्तराफाल्गुनी (सूर्य का नक्षत्र) और सिंह राशि के लग्नेश का दिन को लग्नेश का नक्षत्र और अत्यंत दुर्लभ दोहरी सौर शक्ति! आज सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष का सबसे पुण्यदायी और ऊर्जावान संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है, लग्नेश सूर्य का दिन को लग्नेश का नक्षत्र. द्वितीय में चंद्रमा के कारण वाणी पर संयम रखें लेकिन लग्नेश की दोहरी शक्ति से नेतृत्व, प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा असाधारण रूप से बढ़ेगी. उत्तराफाल्गुनी में किए गए करार और अनुबंध दीर्घकालिक फलदायी होते हैं. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लग्नेश सूर्य की दोहरी शक्ति से व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और उत्तराफाल्गुनी में नए अनुबंध करने का वर्ष का उत्तम दिन है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्नेश सूर्य की दोहरी शक्ति और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सरकारी बॉन्ड, gold, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए लग्नेश की दोहरी शक्ति से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन लग्नेश सूर्य की दोहरी शक्ति से असाधारण ऊर्जावान है. रविवार को सूर्य देव को जल और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें.

लकी नंबर: 1, 2 । लकी कलर: सुनहरा, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को , जो आपके लग्नेश सूर्य का दिन है और उत्तराफाल्गुनी आपके लग्नेश का नक्षत्र , सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प, गुड़ और कमल का फूल अर्पित करें. सूर्य चालीसा और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें.

मां स्कंदमाता को पीले पुष्प, केला और मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सुनहरे वस्त्र का दान करें.

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कन्या राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुधवार-शनिवार के बाद आज रविवार को भी सूर्य-बुध की मित्रता से विशेष ऊर्जा मिलेगी. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज आपकी ही राशि , कन्या , में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी (सूर्य का नक्षत्र), यह दुर्लभ संयोग कन्या राशि के जातकों के लिए व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, करार के लिए उत्तम ऊर्जा और सामाजिक प्रतिष्ठा का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है.

चंद्रबल आज कन्या के लिए अनुकूल है. कन्या राशि के लग्नेश बुध और रविवार के सूर्य , सूर्य-बुध मित्र ग्रह हैं. रविवार को सूर्य देव की कृपा से लग्नेश बुध को भी विशेष बल मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में उत्तराफाल्गुनी के चंद्रमा , सूर्य के नक्षत्र में लग्न का चंद्रमा , आपके व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व लाएगा. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र करार और अनुबंध के लिए वर्ष का सर्वोत्तम नक्षत्र है, और आज आपके लग्न में यह नक्षत्र है.

सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00 में बड़े निर्णय लें. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें. दोपहर 14:09 से 17:33 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लग्न में उत्तराफाल्गुनी के चंद्रमा से व्यावसायिक प्रतिष्ठा शिखर पर और नए अनुबंध-करार के लिए वर्ष का उत्तम दिन है. लग्नेश बुध और सूर्य की मित्रता से IT, मीडिया और संचार व्यापार में असाधारण सफलता है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में अनुकूल चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र IT, हेल्थकेयर, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में उत्तराफाल्गुनी के चंद्रमा से आपके व्यक्तित्व में जो असाधारण आकर्षण आएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख और पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा शरीर और मन दोनों को असाधारण ऊर्जा देगा.

लकी नंबर: 3, 2 । लकी कलर: हरा, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को , जब लग्न में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा है और रविवार को सूर्य-बुध की मित्रता , सुबह सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. लग्नेश बुध देव को हरी मूंग दाल और हरे पुष्प अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में, जो आज पूरी तरह clean है, कोई भी महत्वपूर्ण करार या अनुबंध करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का 108 बार जाप करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में चंद्रमा से एकांत और आध्यात्मिक उन्नति और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई दिशा और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से शक्ति और प्रकाश का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव, व्यय और आध्यात्म) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रबल अनुकूल है. तुला राशि के लिए आज का विशेष संयोग: शनि देव तुला में उच्च के होते हैं , कल का शनिवार गया और आज रविवार को सूर्य देव की शक्ति मिल रही है. तुला के लग्नेश शुक्र और सूर्य में मित्रता , रविवार को सूर्य की कृपा से लग्नेश शुक्र को भी बल मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और उत्तराफाल्गुनी में दीर्घकालिक करार करने का है. द्वादश में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा एकांत में बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन एकांत में दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने और उत्तराफाल्गुनी में गुप्त करार करने का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश में चंद्रबल अनुकूल होने से और उत्तराफाल्गुनी के कारण luxury, beauty और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुभ है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक प्रेम और एकांत का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन एकांत और विश्राम का है. मां स्कंदमाता की पूजा से ऊर्जा मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 2 । लकी कलर: क्रीम, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या पीले वस्त्र का दान करें.

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वृश्चिक राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में चंद्रमा से आर्थिक लाभ और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि और प्रकाश का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रबल अनुकूल है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र , एकादश भाव में इस नक्षत्र का होना अटके धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों के सहयोग के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ (सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव वृश्चिक के लिए नवम भाव (भाग्य) से आएगा , भाग्य का असाधारण सहयोग.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और उत्तराफाल्गुनी में नए करार-अनुबंध का उत्तम दिन है. एकादश में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा. रविवार को सूर्य देव का भाग्य सहयोग करियर में नया अवसर ला सकता है. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके धन की वापसी और उत्तराफाल्गुनी में नए व्यावसायिक अनुबंध का उत्तम दिन है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश में अनुकूल चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र FMCG, IT और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों का सहयोग और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख का है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां स्कंदमाता की पूजा से ऊर्जा और बुद्धि में वृद्धि होगी.

लकी नंबर: 1, 2 । लकी कलर: गहरा लाल, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें.

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धनु राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में चंद्रमा से करियर में शिखर और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से सामाजिक प्रतिष्ठा और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा का दुर्लभ संयोग है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (सूर्य का नक्षत्र) , दशम भाव में सूर्य के नक्षत्र का होना करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. धनु के लग्नेश बृहस्पति और रविवार के सूर्य , बृहस्पति-सूर्य मित्र ग्रह हैं , रविवार को सूर्य देव की कृपा से लग्नेश गुरू को भी विशेष बल मिलेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम भाव में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. उत्तराफाल्गुनी में करार और अनुबंध दीर्घकालिक फलदायी होते हैं , आज कोई बड़ा करियर संबंधी करार करें. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन दशम में उत्तराफाल्गुनी के चंद्रमा से व्यावसायिक प्रतिष्ठा शिखर पर और बृहस्पति-सूर्य की मित्रता से ज्ञान और शिक्षा से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम में अनुकूल चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सरकारी बॉन्ड, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख का है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. लग्नेश बृहस्पति और सूर्य की मित्रता से शरीर और मन में असाधारण ऊर्जा आएगी.

लकी नंबर: 3, 2 । लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, मिठाई या केले का दान करें.

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मकर राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में चंद्रमा से भाग्योदय और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई दिशा और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि और प्रकाश का दुर्लभ दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र नवम भाव में, भाग्य का असाधारण उदय और सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग.

आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ में गोचर कर रहे हैं. मकर राशि के स्वामी शनि देव और रविवार के सूर्य , शनि-सूर्य में शत्रुता है, इसलिए आज मकर राशि के जातकों को रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा करनी चाहिए ताकि शनि-सूर्य के बीच का संतुलन बना रहे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के असाधारण सहयोग से वर्ष का उत्तम करियर दिन है. नवम में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा भाग्य को अचानक जागृत करेगा. उत्तराफाल्गुनी में किए गए करार और अनुबंध दीर्घकालिक फलदायी होते हैं.

सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग से नई व्यावसायिक दिशा खोजने का है. पंचम मंगल की रचनात्मक ऊर्जा व्यापार में नए आयाम लाएगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम में अनुकूल चंद्रमा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मां स्कंदमाता की पूजा से ऊर्जा और प्रकाश आएगा.

लकी नंबर: 4, 2 । लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा करें, शनि-सूर्य संतुलन के लिए. तांबे के लोटे से जल और गुड़ अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें.

कुंभ राशिफल, 19 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में चंद्रमा से गहन परिवर्तन और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से बुद्धि का दिन है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. अष्टम में उत्तराफाल्गुनी , गहन परिवर्तन में सूर्य की शक्ति , जीवन में एक महत्वपूर्ण करार या बदलाव आज हो सकता है.

कुंभ और रविवार का विशेष संबंध, कुंभ के स्वामी शनि और सूर्य में शत्रुता है. इसलिए आज रविवार को सूर्य देव की विशेष पूजा करना कुंभ राशि के जातकों के लिए जरूरी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन गहन परिवर्तन और उत्तराफाल्गुनी में दीर्घकालिक करार का है. सुबह 07:00 से 10:07 और अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, सर्वश्रेष्ठ. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने और उत्तराफाल्गुनी में नए करार करने का है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम में अनुकूल चंद्रबल और उत्तराफाल्गुनी FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से संतान सुख और पारिवारिक प्रेम का है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मां स्कंदमाता की पूजा से ऊर्जा आएगी.

लकी नंबर: 4, 2 । लकी कलर: नीला, पीला

अचूक उपाय: आज रविवार को सूर्य देव को जल और गुड़ अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. मां स्कंदमाता को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को नीले वस्त्र या काले तिल का दान करें.

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में चंद्रमा से साझेदारी में उत्कर्ष और रविवार को सूर्य देव की दोहरी सौर ऊर्जा से जीवन में नई शक्ति और गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना से लग्नेश बृहस्पति-सूर्य की मित्रता से दोहरी कृपा का दुर्लभ संयोग है. रविवार, 19 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल षष्ठी पूरे दिन रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कन्या राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव, साझेदारी और वैवाहिक स्थान) में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रबल अनुकूल है. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र , सप्तम भाव में सूर्य के नक्षत्र का होना , साझेदारी में करार, अनुबंध और मित्रता के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और रविवार के सूर्य , बृहस्पति-सूर्य मित्र ग्रह हैं. रविवार को सूर्य देव की कृपा से लग्नेश बृहस्पति को भी विशेष बल मिलेगा , यह मीन राशि के जातकों के लिए दोहरी कृपा है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा सहकर्मियों और साझेदारों के साथ असाधारण तालमेल बनाएगा. उत्तराफाल्गुनी में किए गए करार और अनुबंध दीर्घकालिक फलदायी होते हैं , आज जो भी व्यावसायिक करार होगा वह स्थायी और फलदायी रहेगा.

लग्नेश बृहस्पति और सूर्य की मित्रता से आज आपकी बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व शक्ति असाधारण रूप से प्रखर होगी. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आपकी हर बात और हर प्रेजेंटेशन प्रभावशाली रहेगी.

सुबह 07:00 से 10:07 , आज का सर्वश्रेष्ठ पहला अवसर है. अभिजीत मुहूर्त 11:59:58 से 12:55:00, जो आज पूरी तरह उत्तम है, आज का सर्वश्रेष्ठ दूसरा अवसर. कंटक (10:07 से 11:02) में सावधानी. यमगण्ड (12:26 से 14:09) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:39 से 19:19) में नया कमिटमेंट न करें. दोपहर 14:09 से 17:33 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले व्यापार में उत्तराफाल्गुनी की दीर्घकालिक ऊर्जा से असाधारण सफलता का है. लग्नेश बृहस्पति और सूर्य की मित्रता से ज्ञान, शिक्षा और प्रकाशन व्यापार में आज विशेष सफलता है. तृतीय मंगल से दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में आज जो भी करार होगा वह स्थायी और दीर्घकालिक फलदायी रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में नई डील फाइनल करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम में अनुकूल चंद्रमा, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और लग्नेश-सूर्य की मित्रता का त्रिवेणी संयोग FMCG, एडटेक, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए वर्ष के सर्वोत्तम संकेत देता है. यमगण्ड (12:26 से 14:09) और राहु काल (17:39 से 19:19) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में और दोपहर 14:09 से 17:33 में लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ और दीर्घकालिक निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ असाधारण मधुरता और विश्वास लाएगा. उत्तराफाल्गुनी में दाम्पत्य जीवन के करार, विवाह, सगाई या दाम्पत्य संबंधी कोई बड़ा निर्णय आज अभिजीत मुहूर्त में करना दीर्घकालिक और फलदायी रहेगा.

गुप्त नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंदमाता की पूजा करें, मां के आशीर्वाद से संतान सुख, पारिवारिक प्रेम और जीवन में प्रकाश का संचार होगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम में उत्तराफाल्गुनी का चंद्रमा, लग्नेश बृहस्पति-सूर्य की मित्रता और तृतीय मंगल , यह तीनों मिलकर शरीर, मन और बुद्धि को असाधारण शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश देंगे. गुप्त नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा से सूर्य मंडल की शक्ति प्राप्त होती है, आज उनकी पूजा से आपके जीवन में विशेष प्रकाश और ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 1, 2 । लकी कलर: हल्का पीला, केसरिया

अचूक उपाय: आज रविवार को सुबह सूर्योदय के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करें. आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प, केला, चने की दाल और तुलसी दल अर्पित करें. 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. गुप्त नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंदमाता को पीले पुष्प, केला, पंचामृत और पीली मिठाई अर्पित करें.

'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का 108 बार जाप करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:55) में, जो आज पूरी तरह बेहतर है, किसी ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या गुड़ का दान करें. यह सब मिलकर आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, सूर्य देव की दोहरी सौर शक्ति, मां स्कंदमाता की दिव्य ऊर्जा और उत्तराफाल्गुनी के दीर्घकालिक करार का पुण्य , यह सब एकसाथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 19 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 19 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पूरे दिन रहेगी.

Q: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आज कब तक है और इसका महत्व क्या है?

आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 18:12:47 तक है. यह सूर्य देव का नक्षत्र है और करार, अनुबंध, मित्रता और सामाजिक कल्याण के लिए विशेष शुभ माना जाता है. आज रविवार (सूर्य का दिन) को उत्तराफाल्गुनी (सूर्य का नक्षत्र) और दोहरी सौर शक्ति.

Q: आज परिघ योग कब तक है और शिव योग कब आएगा?

परिघ योग आज शाम 19:22:43 तक है. उसके बाद शिव योग आरंभ होगा जो अत्यंत शुभ माना जाता है.

Q: गुप्त नवरात्रि में आज कौन से दिन का पूजन है?

आज गुप्त नवरात्रि का पंचम दिन है. आज मां स्कंदमाता की पूजा होती है. उन्हें पीले पुष्प, केला और पीली मिठाई अर्पित करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' का जाप करें.

Q: आज किन राशियों के लिए सर्वोत्तम दिन है?

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है, लग्नेश सूर्य का दिन को उत्तराफाल्गुनी (लग्नेश का नक्षत्र) और दोहरी सौर शक्ति. कन्या राशि के लिए भी लग्न में उत्तराफाल्गुनी को चंद्रबल अनुकूल. मेष, वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

हां! आज अभिजीत मुहूर्त (11:59:58 से 12:55:00) पूरी तरह clean है. यमगण्ड 12:26 से शुरू होता है लेकिन अभिजीत 11:59 से है, 11:59 से 12:25 तक का समय आज का सर्वोत्तम समय है. इसके बाद 12:26 से 14:09 यमगण्ड में है.

Q: आज उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में कौन से कार्य करना विशेष शुभ है?

उत्तराफाल्गुनी में करार, अनुबंध पर हस्ताक्षर, विवाह संबंधी निर्णय, मित्रता बनाना और सामाजिक कल्याण कार्य विशेष शुभ हैं. आज अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:25 तक) में ये कार्य करना जीवनभर फलदायी रहेगा.

Q: 19 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

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