Aaj Ka Meen Rashifal 3 August 2026: ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी. बुधादित्य, वाशी और सुनफा योग के प्रभाव से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और नए ग्राहक आपके बिजनेस से जुड़ सकते हैं. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा.

हालांकि, केवल मेहनत के भरोसे नहीं बल्कि बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा. अपने सिद्धांतों और व्यावसायिक मूल्यों से समझौता न करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे और लंबे समय में सफलता दिलाएंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपनी स्किल्स को निखारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार आपकी प्रोफेशनल छवि को मजबूत करेगा. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ आप सभी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. बिजनेस में नए ग्राहकों के जुड़ने से आय बढ़ने की संभावना है. यदि आप भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन में चल रही दूरियां कम होंगी. रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होगा. परिवार का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

हेल्थ राशिफल

ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. हालांकि, अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर आराम करें और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी अपने मेंटर के मार्गदर्शन में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, सफेद पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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