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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 3 August 2026: ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 3 August 2026: ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, करियर और बिजनेस में मिलेगी सफलता

Pisces Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को मीन राशि वालों को बिजनेस में नए ग्राहक, नौकरी में सफलता और प्रेम जीवन में खुशियां मिलेंगी? जानें व्यापार, करियर, धन, और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी. बुधादित्य, वाशी और सुनफा योग के प्रभाव से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और नए ग्राहक आपके बिजनेस से जुड़ सकते हैं. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा.

हालांकि, केवल मेहनत के भरोसे नहीं बल्कि बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा. अपने सिद्धांतों और व्यावसायिक मूल्यों से समझौता न करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे और लंबे समय में सफलता दिलाएंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अपनी स्किल्स को निखारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ आपका व्यवहार आपकी प्रोफेशनल छवि को मजबूत करेगा. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ आप सभी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. बिजनेस में नए ग्राहकों के जुड़ने से आय बढ़ने की संभावना है. यदि आप भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन में चल रही दूरियां कम होंगी. रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होगा. परिवार का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

हेल्थ राशिफल

ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. हालांकि, अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर आराम करें और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी अपने मेंटर के मार्गदर्शन में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, सफेद पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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