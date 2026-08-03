Aaj Ka Rashifal 3 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

आज रात 21:13 बजे तक अत्यंत शुभ फलदायी 'सुकर्मा योग' बना रहेगा और चंद्रमा दिनभर मीन राशि में गोचर करेंगे.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सावन सोमवार और सुकर्मा योग का यह दुर्लभ संयोग वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और बिगड़े कामों को बनाने वाला साबित होगा.

वहीं, मेष और सिंह राशि वाले जातकों को भागदौड़, अचानक खर्चों और सुबह 07:24 से 09:05 बजे तक राहु काल के दौरान वित्तीय लेन-देन में थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं, सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा और आपके लिए कौन-से विशेष उपाय शुभ रहेंगे!

मेष राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव महादेव शिव शंभू की आराधना और कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, अध्यात्म और मानसिक शांति के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधान रहें.

सावन के पहले सोमवार पर आपकी राशि स्वामी मंगल ग्रह पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा रहेगी. द्वादश चंद्रमा और सुकर्मा योग के प्रभाव से आज आपका झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी कार्यों की ओर अधिक रहेगा. मंदिर दर्शन या भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होगा और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

करियर (Career)

द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और भागदौड़ थोड़ी अधिक रह सकती है. हालांकि, सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से यदि आपका काम मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), विदेश संबंधी प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या दूरस्थ संपर्कों से जुड़ा है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आधिकारिक कार्यों के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. ऑनलाइन मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और विदेशी संपर्कों से जुड़े बिजनेस में नए अवसर और लाभ के योग बनेंगे. अपने कारोबारी बजट को संतुलित रखें और बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण लगाएं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; अति-आवश्यक होने पर थोड़ा दर्पण देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज संभलकर चलने की जरूरत है. द्वादश चंद्रमा अचानक और अप्रत्याशित खर्च बढ़ा सकता है. शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में बड़ा वित्तीय लेन-देन या नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए संयम की आवश्यकता है. सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का प्लान बन सकता है. धार्मिक कार्यों में शामिल होने से पारिवारिक रिश्तों में आत्मीयता और प्रेम बढ़ेगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन माइंडफुलनेस, अध्यात्म और अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने का है. सुकर्मा योग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग में न गवाएं, बल्कि अपनी स्किल्स सुधारने या आने वाले वीकली गोल्स को सेट करने पर ध्यान दें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है. आंखों में थकावट, अनिद्रा (Sleep Issues) या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें, दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर सात्विक विचार व खान-पान अपनाएं.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, सफेद

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.

भगवान शिव का जलाभिषेक करने से आपके द्वादश चंद्र के दोष दूर होंगे, मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आ रही सभी रुकावटें समाप्त होंगी.

वृषभ राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की आराधना और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति और बड़े भाई-बहनों के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपकी राशि के एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा का संकेत दे रहा है. सुकर्मा योग और आय भाव में चंद्रमा की स्थिति से आज आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और वित्तीय क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी. शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करने से आर्थिक तंगी दूर होगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. एकादश भाव का चंद्रमा और सुकर्मा योग आपके सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन जबर्दस्त लाभ और व्यापारिक विस्तार का है. पुराने भुगतानों की वसूली आसानी से होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. नए ग्राहकों के जुड़ने से व्यापार को नई गति मिलेगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत सुदृढ़ रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से बेहतरीन रिटर्न दिलाने के संकेत दे रहा है.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों (विशेषकर राहु काल) में बड़ा नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज अपार खुशहाली रहेगी. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाना मन को अपार शांति देगा. आपसी संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने सपनों को साकार करने और नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का है. सुकर्मा योग आपकी सोच को सकारात्मक और प्रोडक्टिव बनाएगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी नए वेंचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से बेहद खुश महसूस करेंगे. पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और सावन सोमवार के व्रत-अभिषेक से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चांदी, चमकीला हरा

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भोलेनाथ को खीर या मखाने का भोग लगाएं. इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में समृद्धि आएगी.

मिथुन राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना और असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, मान-सम्मान और पिता के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपके कर्म (दशम) भाव में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का संयोग आपके करियर में बड़ी प्रगति का संकेत दे रहा है. भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके अटके काम पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शिवलिंग पर बेलपत्र और थोड़ा सा दही या दूध अर्पित करने से कार्यस्थल की बाधाएं समाप्त होंगी.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है. दशम भाव का चंद्रमा और सुकर्मा योग आपके कार्य करने की गति और प्रभाव दोनों को बढ़ाएगा. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में नौकरी या करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यापारिक विस्तार और साख मजबूत करने का है. दशम चंद्रमा के प्रभाव से नए व्यावसायिक अनुबंध (Contracts) मिल सकते हैं. सरकार या उच्च अधिकारियों से जुड़े पेन्डिंग काम आसानी से निपटेंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; अति-आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहेगा. सुकर्मा योग और कर्म भाव का चंद्रमा आपको पुराने निवेश से अच्छा लाभ दिला सकता है. शेयर बाजार में दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों (विशेषकर राहु काल) में किसी भी प्रकार का बड़ा नया जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. पिता और घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके करियर व व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आएगा. सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने, नेटवर्किंग करने और हफ्ते के करियर गोल्स सेट करने का है. सुकर्मा योग आपकी सोच को व्यावहारिक और दूरदर्शी बनाएगा. यदि आप जॉब इंटरव्यू, किसी प्रोजेक्ट या हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी ऊर्जावान, प्रसन्न और चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. काम का दबाव रहेगा लेकिन आप उसे मानसिक संतुलन से संभाल लेंगे. सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 2

लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भोलेनाथ को भांग, धतूरा या मिष्ठान अर्पित करें. इससे आपके करियर की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कर्क राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आज वे आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फलदायी सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं और सावन का सोमवार चंद्रदेव व भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन है. आज नवम (भाग्य) भाव में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का अद्भुत संयोग आपके लिए अध्यात्म, तरक्की और भाग्य के नए द्वार खोलेगा.

शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत (चावल) मिलाकर अभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

करियर (Career)

करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा और सुकर्मा योग आपके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाएगा. आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान नौकरी में परिवर्तन या बड़े फैसलों से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन नए अवसरों की सौगात लेकर आएगा. विदेशी संपर्कों, दूरस्थ क्षेत्रों या धार्मिक/सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा. नए व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज भाग्य आपका साथ देगा. सुकर्मा योग और भाग्य चंद्रमा का गोचर पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न दिला सकता है. म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया जोखिम लेने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली, शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का प्लान बन सकता है. घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी नॉलेज बढ़ाने, आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करने और करियर की दिशा तय करने का है. सुकर्मा योग आपकी सोच को सकारात्मक और केंद्रित रखेगा. प्रतियोगी परीक्षा या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे युवाओं को आज अपनी मेहनत का सही मार्गदर्शन मिलेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और अक्षत (बिना टूटे चावल) अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भोलेनाथ को मखाने या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं. इससे आपके भाग्य मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

सिंह राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की आराधना करने और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव यानी अनिश्चितता, शोध, गुप्त ज्ञान और अचानक होने वाले बदलावों के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है, लेकिन सुकर्मा योग और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना से आपके सभी संकट कटेंगे. आज के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल और गंगाजल मिलाकर जलाभिषेक करने से मानसिक तनाव, अज्ञात भय और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज आपको थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या योजनाओं में मामूली देरी हो सकती है.

कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या सहकर्मियों से बहस में न पड़ें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी या जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता से आगे बढ़ने का है. किसी भी नए अनुबंध या सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात ध्यान से पढ़ें. अचानक किसी पेन्डिंग काम को लेकर भागदौड़ हो सकती है. शोध (Research), गुप्त योजनाओं या इंश्योरेंस से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिल सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. अष्टम चंद्रमा के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बिना सोचे-समझे निवेश करने से नुकसान हो सकता है. केवल दीर्घकालिक और सुरक्षित क्षेत्रों पर ही विचार करें.

सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या भारी लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में वाणी में नियंत्रण और मधुरता बनाए रखें. अष्टम चंद्र के प्रभाव से छोटी बात पर तनाव हो सकता है. सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन करने या घर पर ही साथ में आरती करने से घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-विश्लेषण (Self-Reflection) और शांति से अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का है. सुकर्मा योग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. सोशल मीडिया या व्यर्थ की चिंताओं में ऊर्जा बर्बाद न करें. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और हफ्ते के प्लान पर धीरे-धीरे आगे बढ़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. अष्टम भाव का चंद्रमा पेट की समस्या, गैस, सुस्ती या थकावट दे सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, बाहर के भारी भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर ध्यान व मेडिटेशन से मानसिक शांति प्राप्त करें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा, लाल

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और थोड़ा सा गंगाजल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.

इसके साथ ही भगवान शिव को आंकड़े का फूल या धतूरा चढ़ाएं. इससे आपके अष्टम चंद्र का दोष दूर होगा, सेहत में सुधार होगा और अचानक आने वाली बाधाएँ समाप्त होंगी.

कन्या राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की आराधना और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी और जनसंपर्क के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फलदायी सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का संयोग आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के लिए वरदान साबित होगा. भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके रिश्तों में मिठास घुलेगी और अटके हुए काम पूरे होंगे. आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और चंदन मिलाकर अभिषेक करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति आएगी और व्यापार में प्रगति होगी.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन काफी सकारात्मक और फलदायी रहने वाला है. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में टीमवर्क, नेटवर्किंग और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. सुकर्मा योग के कारण आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और नए व्यावसायिक या आधिकारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन लाभ और विस्तार का संकेत दे रहा है. साझेदारी (Partnership) के कामों में सफलता मिलेगी और नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे. जनसंपर्क (Public Relations) से जुड़े व्यापारियों को विशेष मुनाफा हो सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. सुकर्मा योग का सकारात्मक प्रभाव आपको योजनाबद्ध निवेश से अच्छा लाभ दिला सकता है. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए सोच-समझकर निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम या भारी लेन-देन न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपसी प्रेम, विश्वास और समझ को बढ़ाएगा. सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या शिवलिंग का जलाभिषेक करने का प्लान बन सकता है, जिससे घर-परिवार में खुशहाली आएगी.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और पर्सनल रिलेशंस को मजबूत करने का है. सुकर्मा योग आपकी सोच को व्यावहारिक और दूरदर्शी बनाएगा. यदि आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या नए वेंचर पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, तरोताजा और प्रसन्न महसूस करेंगे. फिर भी अपने आहार-विहार का ध्यान रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम व ध्यान शामिल रखें.

लकी नंबर: 5, 2

लकी कलर: हरा, सफेद, पीला

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भोलेनाथ को खीर या मखाने का भोग लगाएं. इससे आपके दांपत्य जीवन और करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

तुला राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी.

आज सावन का पहला सोमवार है, जो भगवान शिव शंभू की आराधना और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और दैनिक दिनचर्या के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फलदायी सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके विरोधियों पर आपकी विजय का संकेत देता है. सुकर्मा योग और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना से आपके मार्ग की सभी रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी.

आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करने से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और कर्ज या पेन्डिंग मामलों से राहत मिलेगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन मेहनत और अनुशासन से सफलता पाने का है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता के आगे प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे.

सुकर्मा योग के प्रभाव से सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में किसी से भी अनावश्यक बहस में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुरानी योजनाओं को व्यवस्थित करने और अटके हुए भुगतानों (Payments) को निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने व्यापारिक विरोधियों से आगे रहेंगे.

कानूनी या कागजी पेचीदगियों से जुड़े काम हल हो सकते हैं. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने की सलाह दी जाती है. सुकर्मा योग का सकारात्मक प्रभाव सही रणनीतिक फैसलों में मदद करेगा, लेकिन छठे चंद्रमा के कारण बिना सोचे-समझे या किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश न करें.

सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश या उधार लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या शिवलिंग का जलाभिषेक करने का प्लान बन सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें, जिससे जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और बेहतर होगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने रूटीन को अनुशासित (Disciplined) बनाने और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने का है. सुकर्मा योग आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको फोकस और निरंतरता देगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा पेट की संवेदनशीलता, मौसम के बदलाव या शारीरिक थकान दे सकता है. काम के बीच थोड़ा ब्रेक लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से मानसिक व शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: नीला, सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं. इससे आपके गुप्त शत्रुओं और बीमारियों का नाश होगा तथा करियर में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना करने और असीम कृपा व सुख-समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम, संतान और रचनात्मकता के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह के अनुकूल स्थिति के साथ पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. सुकर्मा योग और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना से आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.

आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, लाल चंदन और बेलपत्र मिलाकर जलाभिषेक करने से संतान और करियर संबंधी सभी चिंताओं का निवारण होगा.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी प्रतिभा को निखारने और अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को मजबूत करेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपके नए विचारों और योजनाबद्ध फैसलों की सराहना होगी.

सुकर्मा योग के प्रभाव से अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन नए अवसरों की सौगात लेकर आएगा. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सटीकता आएगी, जिससे व्यापार में नए लाभदायक सौदों को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी.

नए प्रोजेक्ट्स या आइडियाज पर काम शुरू करने के लिए दिन उत्तम है. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर और गणनात्मक (Calculated) निवेश के लिए काफी अनुकूल रहेगा. सुकर्मा योग और पंचम भाव का चंद्रमा आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में सही फैसला लेने में मदद करेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन अपार खुशहाली और मिठास से भरा रहेगा. पंचम चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी प्रगति से मन प्रसन्न होगा.

सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या पूजन का प्लान बन सकता है.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने, नई चीजें सीखने और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का है. सुकर्मा योग आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा.

यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग, डिजाइनिंग, आर्ट्स या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपकी सोचने की गति और स्पष्टता बेहतरीन रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, गहरा नीला

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, लाल चंदन और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र या 'शिव चालीसा' का पाठ करें.

इसके साथ ही भगवान शिव को अनार या लाल मिष्ठान का भोग लगाएं. इससे आपके पंचम चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, विद्या-बुद्धि में वृद्धि होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे.

धनु राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना करने और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन और अचल संपत्ति के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर चतुर्थ (सुख) भाव में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का संयोग आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा.

आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, पीला चंदन और बेलपत्र मिलाकर जलाभिषेक करने से घर-परिवार के क्लेश समाप्त होंगे, मन की चिंताएं दूर होंगी और भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलेगा.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी स्थिरता और संतुलन देने वाला रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से शांत रखेगा, जिससे दफ्तर में आप कठिन से कठिन काम को भी बहुत योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से निपटा लेंगे.

सुकर्मा योग के प्रभाव से सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन काफी फलदायी रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा और सुकर्मा योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन, निर्माण या घरेलू सामानों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को विशेष लाभ हो सकता है.

व्यवसाय में नए सुधार या बदलाव की योजनाएं बन सकती हैं. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने का है. अचल संपत्ति या दीर्घकालिक बचत योजनाओं (Long-term savings) में निवेश की सोच रहे हैं तो सुकर्मा योग का समय अनुकूल है.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या भारी वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद आनंददायक और सुखद रहेगा. माता जी का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या शिवलिंग का जलाभिषेक करने का प्लान बन सकता है, जिससे घर-परिवार में आत्मीयता और प्रेम बढ़ेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने, मेंटल पीस पर ध्यान देने और वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने का है.

सुकर्मा योग आपको मानसिक रूप से केंद्रित रखेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या पर्सनल प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको बेहतरीन क्लेरिटी देगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

लकी नंबर: 3, 1

लकी कलर: पीला, केसरिया, गहरा नीला

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, पीला चंदन और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' या 'शिव चालीसा' का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान शिव को चने की दाल या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इससे आपके चतुर्थ चंद्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

मकर राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना करने और जीवन में सुख, शांति व सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्युनिकेशन के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपकी राशि के स्वामी शनि देव की अनुकूलता के साथ तृतीय (पराक्रम) भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और साहस को कई गुना बढ़ाएगा.

सुकर्मा योग और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना से आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी. आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, नीला/सफेद फूल और बेलपत्र मिलाकर जलाभिषेक करने से आपके सभी अटके काम बनेंगे और पराक्रम में वृद्धि होगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी कार्यकुशलता और मेहनत की पहचान दिलाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा और सुकर्मा योग आपके आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि करेंगे.

कठिन से कठिन कार्यों को भी आप अपनी सूझबूझ से पूरा कर लेंगे. दफ्तर में सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन काफी लाभदायक और प्रगति देने वाला रहेगा. मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए व्यापारिक संपर्क बनाने से बड़ा लाभ होगा. छोटी व्यावसायिक यात्राएं नए लाभदायक सौदे दिला सकती हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से साहसिक और सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ पहुंचाएंगे. शेयर बाजार या बचत योजनाओं में लंबे समय के लिए निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम या भारी लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे.

सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या पूजन का प्लान बन सकता है. जीवनसाथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देने का है. सुकर्मा योग आपकी ऊर्जा और फोकस को उच्च स्तर पर रखेगा.

यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कंटेंट निर्माण या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की मेहनत आपको दूसरों से आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास व प्राणायाम शामिल रखें, सात्विक आहार लें और सावन सोमवार पर ध्यान व मेडिटेशन से मानसिक शांति प्राप्त करें.

लकी नंबर: 8, 1

लकी कलर: गहरा नीला, काला, केसरिया

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शमी के पत्ते और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को काले तिल व मिष्ठान का भोग लगाएं. इससे आपके करियर की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की उपासना करने और जीवन में सुख, समृद्धि व मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संपत्ति और कुटुंब के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपके धन (द्वितीय) भाव में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का संयोग आपके आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन के लिए वरदान साबित होगा.

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके संचित धन में वृद्धि होगी और वाणी में मिठास आएगी. आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, सफेद तिल और बेलपत्र मिलाकर जलाभिषेक करने से घर-परिवार में आत्मीयता बढ़ेगी और धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सुदृढ़ और प्रभावशाली रहेगा. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आधिकारिक बैठकों, प्रेजेंटेशन और संवाद (Communication) में आपकी भाषा शैली बहुत सराही जाएगी.

सुकर्मा योग के प्रभाव से दफ्तर में आपके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक और व्यापारिक स्थिरता देने वाला रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा रुके हुए धन की वापसी के योग बना रहा है.

नए ग्राहकों के जुड़ने से व्यापारिक आय में वृद्धि होगी. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बचत और संचय (Wealth Accumulation) पर आपका पूरा ध्यान रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और सौहार्द से भरा रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा परिजनों के बीच प्रेम और आपसी तालमेल को बढ़ाएगा.

सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या पूजन का प्लान बन सकता है. घर में स्वादिष्ट भोजन और आनंद का माहौल रहेगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हफ्ते के करियर गोल्स तय करने का है.

सुकर्मा योग आपकी सोच को व्यावहारिक और दूरदर्शी बनाएगा. आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स आज आपको ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू में दूसरों से आगे रखेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के प्रभाव से मुंह या गले में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है.

अत्यधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त करें.

लकी नंबर: 8, 2

लकी कलर: गहरा नीला, आसमान, सफेद

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, सफेद तिल और बेलपत्र अर्पित करें.

'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को खीर या मखाने का भोग लगाएं. इससे आपकी धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

मीन राशिफल, 3 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 22:56:43 तक रहेगी. आज सावन का पहला सोमवार है, जो देवाधिदेव भगवान शिव शंभू की आराधना करने और असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज रात 21:13:18 तक शुभ फल देने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

सावन के पहले सोमवार पर आपकी अपनी ही राशि (लग्न भाव) में चंद्रमा का गोचर और सुकर्मा योग का अद्भुत संयोग आपके व्यक्तित्व में गज़ब का आकर्षण, सौम्यता और आध्यात्मिक निखार लाएगा.

भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगाजल और पीला चंदन मिलाकर जलाभिषेक करने से मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी लीडरशिप और कार्यकुशलता को निखारने का है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आपके विचार बहुत स्पष्ट और सकारात्मक रहेंगे. सुकर्मा योग के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

आपके नए आइडियाज को सराहा जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी या जोखिम भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए सावन सोमवार का यह दिन ब्रांड वैल्यू और मार्केट में साख बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता सटीक रहेगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स और साझेदारियों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे.

ग्राहकों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा.

पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर दर्पण देखकर या दूध पीकर ही घर से निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल और स्थिरता देने वाला रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से समझदारी और दूरदर्शिता से लिया गया वित्तीय फैसला आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा.

हालांकि, सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक राहु काल और सुबह 10:46:09 से दोपहर 12:27:07 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया निवेश या भारी लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज अपार खुशहाली और शांति का माहौल रहेगा. आपकी सौम्यता और सकारात्मक सोच से घर के सभी सदस्य प्रभावित रहेंगे.

सावन सोमवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या पूजन का प्लान बन सकता है, जिससे दांपत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंडफुलनेस और हफ्ते के गोल्स सेट करने का है. सुकर्मा योग आपकी क्रिएटिव सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

यदि आप किसी प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता या हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एकाग्रता बेहतरीन रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और सावन सोमवार पर ध्यान व प्राणायाम से अपनी आत्मिक ऊर्जा को संतुलित बनाए रखें.

लकी नंबर: 3, 1

लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

उपाय

आज सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, पीला चंदन और बेलपत्र अर्पित करें.

'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को बेसन के मोदक या मखाने का भोग लगाएं. इससे आपके लग्न चंद्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

3 अगस्त 2026 के पंचांग और राशिफल से जुड़े FAQs

1. 3 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और विशेष पर्व है?

3 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि (रात 22:56:43 तक) है. सबसे खास बात यह है कि इस दिन सावन का पहला सोमवार है, जो भगवान शिव शंभू की आराधना और व्रत-पूजा के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

2. सावन के पहले सोमवार पर कौन सा शुभ योग बन रहा है?

आज रात 21:13:18 तक अत्यंत शुभ और सफलता दिलाने वाला सुकर्मा योग बना रहेगा. इस योग में की गई शिव पूजा और नए कार्यों की शुरुआत बहुत फलदायी मानी जाती है.

3. 3 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?

3 अगस्त 2026 को राहु काल सुबह 07:24:11 से 09:05:10 तक रहेगा. राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू करने या बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचना चाहिए.

4. आज शुभ काम करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

3 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00:12 से 12:54:03 तक रहेगा. किसी भी आधिकारिक बैठक, अनुबंध (Contract) या शुभ कार्य के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ है.

5. आज चंद्रमा किस राशि और नक्षत्र में रहेंगे?

आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेंगे. वहीं नक्षत्र की बात करें तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात 22:01:18 तक रहेगा.

6. सोमवार, 3 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. इसलिए पूर्व दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

7. सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष उपाय करें?

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें. इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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