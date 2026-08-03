बृजभूषण शरण सिंह से जज ने कही ये बात, भावुक नजर आए BJP नेता

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी कर दिया है. वहीं कोर्ट के फैसले पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

कोर्ट के फैसले पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने सबसे पहले अपने फैसले में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है. मेरी प्रतिक्रिया यह है कि पहले दिन जब मेरा वक्तव्य आया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई फैसला आएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा. आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह आदेश सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है.

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है. उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इसे लेकर ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए थे.

कोर्ट ने सह आरोपी विनोद तोमर पर भी पीड़ितों में से एक को धमकाने के लिए आपराधिक धमकी का आरोप तय किया था. एक नाबालिग पहलवान ने भी बीजेपी नेता पर आरोप लगाए थे. हालांकि बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने (POCSO एक्ट) के तहत उस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी.

बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी