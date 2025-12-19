पूजा में हम देवी-देवता को कई प्रकार की सामग्रियां अर्पित करते हैं. पूजा के बाद घी, फूल, चंदन, जनेऊ, सुपारी जैसी कई चीजें बच जाती हैं. कुछ चीजें तो भगवान को अर्पित करने के बाद भी खराब नहीं होती. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि, क्या हम इन्हें शुद्ध कर फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं.