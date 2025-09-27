हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cricket Astrology: कन्या राशि का यह क्रिकेटर जीत रहा है सबका दिल! देखें फेमस क्रिकेटर्स की लिस्ट

Cricket Astrology: कन्या राशि का यह क्रिकेटर जीत रहा है सबका दिल! देखें फेमस क्रिकेटर्स की लिस्ट

Cricket Astrology: अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) भारत के बेहतरीन युवा खिलाड़ियों में से एक हैं. अपनी आक्रामक और टेक्निकल बल्लेबाजी के लिए चर्चित अभिषेक शर्मा के सितारे क्या कहते हैं? आइए जानते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Cricket Astrology: अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) भारत के बेहतरीन युवा खिलाड़ियों में से एक हैं. अपनी आक्रामक और टेक्निकल बल्लेबाजी के लिए चर्चित अभिषेक शर्मा के सितारे क्या कहते हैं? आइए जानते हैं.

अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट

1/7
भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक नाम काफी तेजी से गूंज रहा है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ खेल के लिए जाने जाते हैं. ये नाम किसी और का नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने अपने क्रिकेट खेलने के अंदाज से सबको दीवाना बना रखा है.
भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक नाम काफी तेजी से गूंज रहा है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ खेल के लिए जाने जाते हैं. ये नाम किसी और का नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने अपने क्रिकेट खेलने के अंदाज से सबको दीवाना बना रखा है.
2/7
अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार उनकी राशि कन्या (Virgo) है. आइए जानते हैं अभिषेक शर्मा के सितारे क्या संकेत देते हैं.
अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार उनकी राशि कन्या (Virgo) है. आइए जानते हैं अभिषेक शर्मा के सितारे क्या संकेत देते हैं.
3/7
अभिषेक शर्मा की राशि कन्या है. ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि का संबंध पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है. बुध ग्रह का इस राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है. बुध के प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत होता है.
अभिषेक शर्मा की राशि कन्या है. ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि का संबंध पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है. बुध ग्रह का इस राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है. बुध के प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत होता है.
4/7
अभिषेक शर्मा इस वक्त काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही मैं उन्होंने एशिया कप में 6 पारियों में 309 रन अपने खाते में शामिल कर चुके हैं और टी20 वर्जन में 300 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन चुके हैं.
अभिषेक शर्मा इस वक्त काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही मैं उन्होंने एशिया कप में 6 पारियों में 309 रन अपने खाते में शामिल कर चुके हैं और टी20 वर्जन में 300 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन चुके हैं.
5/7
बात करें कन्या राशि के स्वभाव कि तो, ऐसे लोग बुद्धिमान होने के साथ मधुर, दयालु और शर्मीले भी होते हैं, जो कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व में साफ देखने को मिलता है.
बात करें कन्या राशि के स्वभाव कि तो, ऐसे लोग बुद्धिमान होने के साथ मधुर, दयालु और शर्मीले भी होते हैं, जो कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व में साफ देखने को मिलता है.
6/7
अभिषेक शर्मा की चंद्र राशि वृषभ, नक्षत्र कृतिका और मूलांक 7 है. मूलांक 7 का स्वामी केतु ग्रह है. जिन लोगों पर केतु का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसे लोगों का स्वभाव चितंक, दार्शनिक, शांत भरा होता है. ऐसे लोगों के अंदर अद्भूत क्षमता होती है.
अभिषेक शर्मा की चंद्र राशि वृषभ, नक्षत्र कृतिका और मूलांक 7 है. मूलांक 7 का स्वामी केतु ग्रह है. जिन लोगों पर केतु का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसे लोगों का स्वभाव चितंक, दार्शनिक, शांत भरा होता है. ऐसे लोगों के अंदर अद्भूत क्षमता होती है.
7/7
क्रिकेट जगत में कन्या राशि वालों का अभिन्न योगदान रहा है. इनमें रविचंद्रन अश्विन, लसिथ मलिंगा, शेन वार्न, क्रिस गेल, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, शुभमन गिल,जोस बटलर, मोहम्मद शमी,राशिद खान,एलेक्स केरी, इशांत शर्मा, जॉर्ज बेली,क्रिस रोजर्स से दिग्गज खिलाड़ी शामिल है.
क्रिकेट जगत में कन्या राशि वालों का अभिन्न योगदान रहा है. इनमें रविचंद्रन अश्विन, लसिथ मलिंगा, शेन वार्न, क्रिस गेल, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, शुभमन गिल,जोस बटलर, मोहम्मद शमी,राशिद खान,एलेक्स केरी, इशांत शर्मा, जॉर्ज बेली,क्रिस रोजर्स से दिग्गज खिलाड़ी शामिल है.
Published at : 27 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Virgo Abhishek Sharma Astrology Cricket Astrology

Embed widget