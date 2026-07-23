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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 23 July 2026: आय बढ़ने के प्रबल योग, नौकरी में बदलाव के संकेत, भाग्य देगा हर कदम पर साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 July 2026: आय बढ़ने के प्रबल योग, नौकरी में बदलाव के संकेत, भाग्य देगा हर कदम पर साथ

Aquarius Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों का भाग्य चमकेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिलने के संकेत हैं. शुभ योग के प्रभाव से आपके मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो नई रणनीति बनाने का यह उपयुक्त समय है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए मेहनत ही सफलता की कुंजी रहेगी. जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. फिलहाल नौकरी बदलने की जल्दबाजी न करें और वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए अपनी आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. भविष्य की योजनाओं के लिए बजट बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में अपने स्वभाव और आक्रामकता पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. संयम और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा. परिवार के साथ किसी संवेदनशील विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

आज आप पूरे दिन ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. परिवार के साथ भविष्य और पढ़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है, जिससे सही मार्गदर्शन मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या हरे मूंग का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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