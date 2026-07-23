Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक समस्याओं का समाधान मिलने के संकेत हैं. शुभ योग के प्रभाव से आपके मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो नई रणनीति बनाने का यह उपयुक्त समय है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए मेहनत ही सफलता की कुंजी रहेगी. जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे और अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. फिलहाल नौकरी बदलने की जल्दबाजी न करें और वर्तमान कार्य पर पूरा ध्यान दें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए अपनी आय और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. भविष्य की योजनाओं के लिए बजट बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में अपने स्वभाव और आक्रामकता पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. संयम और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा. परिवार के साथ किसी संवेदनशील विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

आज आप पूरे दिन ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. परिवार के साथ भविष्य और पढ़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है, जिससे सही मार्गदर्शन मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या हरे मूंग का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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