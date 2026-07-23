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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 23 July 2026: विवाद और तनाव से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, धैर्य से ही बनेगी बात

Aaj ka Meen Rashifal 23 July 2026: विवाद और तनाव से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, धैर्य से ही बनेगी बात

Pisces Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को कारोबार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, लव लाइफ, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारिक यात्रा की योजना फिलहाल स्थगित करना बेहतर रहेगा क्योंकि अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना कम है. बाजार में रुका हुआ पैसा अभी मिलने में देरी हो सकती है. कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी, इसलिए नए निवेश और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर ही लें. धैर्य और संयम से काम लेने पर नुकसान से बचा जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अहंकार या विचारों का टकराव होने की आशंका है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष नजर रख सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें. नौकरी बदलने का विचार फिलहाल टालें और वर्तमान जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं. धैर्य रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. रुका हुआ धन मिलने में समय लग सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिना योजना के निवेश करने से बचें और बजट के अनुसार ही आर्थिक निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. छोटी-छोटी बातों को विवाद का रूप न दें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बनाए रखी जा सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के साथ-साथ यात्रा के दौरान भी विशेष सावधानी रखें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अचानक परीक्षा तिथि घोषित होने से दबाव बढ़ सकता है. घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और नियमित रिवीजन करें. आत्मविश्वास बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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