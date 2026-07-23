Aaj ka Meen Rashifal 23 July 2026: विवाद और तनाव से रहें सावधान, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, धैर्य से ही बनेगी बात
Pisces Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को कारोबार और नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जानें बिजनेस, करियर, धन, लव लाइफ, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
मीन राशि के व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारिक यात्रा की योजना फिलहाल स्थगित करना बेहतर रहेगा क्योंकि अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना कम है. बाजार में रुका हुआ पैसा अभी मिलने में देरी हो सकती है. कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी, इसलिए नए निवेश और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर ही लें. धैर्य और संयम से काम लेने पर नुकसान से बचा जा सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अहंकार या विचारों का टकराव होने की आशंका है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष नजर रख सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें. नौकरी बदलने का विचार फिलहाल टालें और वर्तमान जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं. धैर्य रखने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. रुका हुआ धन मिलने में समय लग सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. बिना योजना के निवेश करने से बचें और बजट के अनुसार ही आर्थिक निर्णय लें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ मतभेद बढ़ने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. छोटी-छोटी बातों को विवाद का रूप न दें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में मधुरता बनाए रखी जा सकती है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के साथ-साथ यात्रा के दौरान भी विशेष सावधानी रखें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अचानक परीक्षा तिथि घोषित होने से दबाव बढ़ सकता है. घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और नियमित रिवीजन करें. आत्मविश्वास बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
उपाय
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है.
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