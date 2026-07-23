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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

Delhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

Delhi Weather Update: MD के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 23 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हल्के बादल छाये हुए हैं और रात में हुई बारिश से मौसम का मिजाज ठंडा है. आज गुरुवार (23 जुलाई) को भी भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर के अलग-अलग इलाकों में हल्की से हल्की स्तर की बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों तक दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 

IMD के अनुसार, बुधवार (22 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 68 प्रतिशत रहा. 

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पिछले 24 घंटो में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं

बुधवार को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी और  बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलीं. हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम ठंडा बना रहा. पिछले 24 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान शहर में पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं. वहीं, पालम में 2:00 बजे (IST) हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग ने आज गुरुवार (23 जुलाई) को आसमान में बादल छाये रहने का अनुमान जताया है. आज शहर में सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद दिन में दोबारा बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. आज शहर में पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति  10-15 किमी/घंटा रहेगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Delhi Rain Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER UPDATE
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