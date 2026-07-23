जंतर मंतर पर देर रात हुई हिंसा के बीच अभिजीत दीपके का सामने आया बड़ा बयान, बोले- 'CJP का आंदोलन...'
Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन पूरी तरह शांति और अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ेगा.
Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन पूरी तरह शांति और अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. CJP ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सवाल उठाया कि क्या सरकार आंदोलन के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
वहीं, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग और कानूनी कार्रवाई नहीं करने का भरोसा मांगा है. उन्होंने कहा कि भरोसा मिलने पर वह अपना आमरण अनशन समाप्त कर देंगे.
ये आंदोलन शांति और अहिंसा से ही चलेगा pic.twitter.com/o1949flbBH— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 22, 2026
जंतर-मंतर पर इंटरनेट बंद होने का लगाया आरोप
कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP) ने बुधवार को आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार आंदोलन पर फिर से पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जंतर-मंतर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. क्या सरकार एक और कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रही है?"
पुलिस और सुरक्षाबलों से की शांति बनाए रखने की अपील
एक अन्य पोस्ट में अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने की अपील की. उन्होंने कहा कि निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के आदेशों का पालन न करें और जनता के साथ खड़े हों. दीपके ने साफ कहा कि यह आंदोलन शांति और अहिंसा के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा.
'संसद चलो' मार्च के बाद तीसरे दिन भी जारी है धरना
यह बयान ऐसे समय आया है, जब 20 जुलाई को निकाले गए 'संसद चलो' मार्च के बाद प्रदर्शनकारी लगातार तीसरे दिन जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. मार्च के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे.
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बल प्रयोग को लेकर आमने-सामने पुलिस और CJP
CJP ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया. वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी.
सोनम वांगचुक बोले- भरोसा मिला तो आज ही तोड़ दूंगा अनशन
इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार यह भरोसा दिला दे कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दोबारा बल प्रयोग नहीं होगा और उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी या दूसरी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो वह अपना आमरण अनशन समाप्त कर देंगे. उन्होंने कहा कि अनशन के दौरान उनका करीब 11 किलोग्राम वजन कम हो गया है, लेकिन वह अब अपने काम पर लौटना चाहते हैं.