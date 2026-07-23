डोरबेल बजते ही टीवी पर दिखेगा लाइव वीडियो! Ring Doorbell Camera को Smart TV से ऐसे करें कनेक्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Alexa ऐप से Ring अकाउंट लिंक कर डिवाइस कनेक्ट करें।

Tech Tips: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में अब स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि ज्यादातर लोग घरों में स्मार्ट रिंग डोरबेल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने रिंग डोरबेल कैमरा को डॉयरेक्ट स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा करने पर जैसे ही कोई व्यक्ति डोरबेल बजाएगा, आपके टीवी स्क्रीन पर तुरंत लाइव वीडियो दिखाई देगा. इससे बार-बार मोबाइल निकालकर Ring ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी स्क्रीन पर ही दरवाजे के बाहर का नजारा देख सकेंगे.

कौन-से Smart TV के साथ मिलता है सबसे बेहतर अनुभव?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Ring Doorbell के लिए Amazon Fire OS पर चलने वाले टीवी सबसे बेहतरीन माने जाते हैं. इनमें Amazon, TCL, Panasonic, Hisense, Toshiba और Insignia जैसे ब्रांड शामिल हैं. इन टीवी में Alexa के जरिए Ring अकाउंट को लिंक करने के बाद सभी फीचर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

अगर आपके पास Fire TV या Samsung TV नहीं है तो चिंता की बात नहीं है. आप Fire TV Stick या Fire TV Cube को अपने टीवी के HDMI पोर्ट में लगाकर लगभग वही फीचर्स मिल जाएंगे.

किन डिवाइस पर काम करता है Ring Doorbell?

जानकारी के मुताबिक, Ring, Amazon का प्रोडक्ट है इसलिए ये Amazon के डिवाइस के साथ सबसे बेहतर तरीके से काम करता है. इसे Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 और Echo Show 15 जैसे स्मार्ट डिस्प्ले से आसानी से जोड़ा जा सकता है.

अगर आपके पास 2022 या उसके बाद का Samsung Smart TV है तो आप इसे SmartThings प्लेटफॉर्म के जरिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं.

कैसे कनेक्ट करें रिंग डोरबेल?

अगर आपके पास Fire TV या Fire TV Stick है तो इन स्टेप्स की मदद से रिंग डोरबेल को कनेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए अपने स्मार्टफोन में Alexa ऐप खोलें और More मेन्यू में जाकर Skills & Games चुनें. सर्च बॉक्स में Ring लिखें और Enable Skill पर टैप करें. अब अपने Ring अकाउंट से लॉग इन करके दोनों सर्विस को लिंक करें. इसके बाद Discover Devices ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

अब जब भी कोई डोरबेल बजाएगा, आपके टीवी पर Picture-in-Picture मोड में लाइव वीडियो अपने आप दिखाई देगा. आप Alexa वॉयस कमांड देकर भी किसी भी समय लाइव फीड देख सकते हैं.

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