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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीडोरबेल बजते ही टीवी पर दिखेगा लाइव वीडियो! Ring Doorbell Camera को Smart TV से ऐसे करें कनेक्ट

डोरबेल बजते ही टीवी पर दिखेगा लाइव वीडियो! Ring Doorbell Camera को Smart TV से ऐसे करें कनेक्ट

Tech Tips: Ring Doorbell के लिए Amazon Fire OS पर चलने वाले टीवी सबसे बेहतरीन माने जाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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  • Alexa ऐप से Ring अकाउंट लिंक कर डिवाइस कनेक्ट करें।

Tech Tips: आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है. ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में अब स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि ज्यादातर लोग घरों में स्मार्ट रिंग डोरबेल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने रिंग डोरबेल कैमरा को डॉयरेक्ट स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसा करने पर जैसे ही कोई व्यक्ति डोरबेल बजाएगा, आपके टीवी स्क्रीन पर तुरंत लाइव वीडियो दिखाई देगा. इससे बार-बार मोबाइल निकालकर Ring ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी स्क्रीन पर ही दरवाजे के बाहर का नजारा देख सकेंगे.

कौन-से Smart TV के साथ मिलता है सबसे बेहतर अनुभव?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Ring Doorbell के लिए Amazon Fire OS पर चलने वाले टीवी सबसे बेहतरीन माने जाते हैं. इनमें Amazon, TCL, Panasonic, Hisense, Toshiba और Insignia जैसे ब्रांड शामिल हैं. इन टीवी में Alexa के जरिए Ring अकाउंट को लिंक करने के बाद सभी फीचर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

अगर आपके पास Fire TV या Samsung TV नहीं है तो चिंता की बात नहीं है. आप Fire TV Stick या Fire TV Cube को अपने टीवी के HDMI पोर्ट में लगाकर लगभग वही फीचर्स मिल जाएंगे.

किन डिवाइस पर काम करता है Ring Doorbell?

जानकारी के मुताबिक, Ring, Amazon का प्रोडक्ट है इसलिए ये Amazon के डिवाइस के साथ सबसे बेहतर तरीके से काम करता है. इसे Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 और Echo Show 15 जैसे स्मार्ट डिस्प्ले से आसानी से जोड़ा जा सकता है.

अगर आपके पास 2022 या उसके बाद का Samsung Smart TV है तो आप इसे SmartThings प्लेटफॉर्म के जरिए से भी कनेक्ट कर सकते हैं.

कैसे कनेक्ट करें रिंग डोरबेल?

अगर आपके पास Fire TV या Fire TV Stick है तो इन स्टेप्स की मदद से रिंग डोरबेल को कनेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए अपने स्मार्टफोन में Alexa ऐप खोलें और More मेन्यू में जाकर Skills & Games चुनें. सर्च बॉक्स में Ring लिखें और Enable Skill पर टैप करें. अब अपने Ring अकाउंट से लॉग इन करके दोनों सर्विस को लिंक करें. इसके बाद Discover Devices ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

अब जब भी कोई डोरबेल बजाएगा, आपके टीवी पर Picture-in-Picture मोड में लाइव वीडियो अपने आप दिखाई देगा. आप Alexa वॉयस कमांड देकर भी किसी भी समय लाइव फीड देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या करता है Apple Watch का Water Lock फीचर, जानिए कैसे यूजर्स के आता है काम?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jul 2026 06:54 AM (IST)
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TECH NEWS HINDI Doorbell Camera
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