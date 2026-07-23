Aaj Ka Rashifal: गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र और शाम 07:19 बजे तक 'शुभ योग' का प्रभाव रहेगा.

शाम 07:01 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों को करियर, व्यापार और धन लाभ में विशेष सफलता मिलने के योग हैं. दोपहर 02:10 से दोपहर 03:52 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत से बचें. आइए जानते हैं आपकी राशि का आज का सटीक राशिफल.

मेष राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से सातवें (साझेदारी व वैवाहिक जीवन) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद आठवें (वृश्चिक राशि) भाव में प्रवेश करेंगे. आज का चंद्रबल आपके लिए अनुकूल रहेगा. इसके साथ ही शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपके कार्यों में शुभता और सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक सातवें भाव के चंद्रमा और शुभ योग के प्रभाव से दफ्तर में आपकी नेटवर्किंग और जनसंपर्क बहुत मजबूत रहेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और टीम वर्क में किए गए काम के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, सौदे या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए शाम 19:01 तक का समय नए सौदों, साझेदारी और ग्राहकों से जुड़ने के लिए बहुत फलदायी है. सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि के स्वामी मंगल दूसरे (धन) भाव में वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो अचानक वित्तीय उतार-चढ़ाव का संकेत देते हैं. शुभ योग से निवेश में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या अत्यधिक आक्रामक ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से शाम तक का समय बहुत ही सुखद और यादगार रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर जीवनसाथी के साथ आपसी समझ, प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाएगा. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से बातचीत में थोड़ा संयम रखें और पुरानी बातों को उठाने से बचें, ताकि घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्किंग, नए कोलैबोरेशंस और अपनी पब्लिक इमेज को निखारने का है. विशाखा नक्षत्र आपकी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बहस या बिना सोचे-समझे कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन भर आपकी ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी. फिर भी, शाम के बाद आठवें भाव में चंद्रमा के प्रवेश और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर नियंत्रण रखें. पेट संबंधी असुविधा या कमर के निचले हिस्से में खिंचाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और योग का सहारा लें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सुनहरा (पीला)

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ संयोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं या भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके करियर और आर्थिक जीवन में विघ्नों को दूर करेगा.

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वृषभ राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से छठे (रोग, ऋण और प्रतिस्पर्द्धा) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद सातवें (वृश्चिक राशि) भाव में प्रवेश करेंगे. आज का चंद्रबल आपके लिए बेहद मजबूत और अनुकूल बना हुआ है. इसके साथ ही शाम 19:19:34 तक शुभ योग रहेगा, जो आपके कार्यों में सफलता और उन्नति दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको ऑफिस की प्रतिस्पर्द्धा और विरोधियों पर पूरी तरह हावी रखेगा. आपकी कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट या जरूरी निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या बदलाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, पुराने बकाए की वसूली और अपनी योजनाओं को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के सातवें भाव में प्रवेश करते ही नई साझेदारियों और क्लाइंट्स से लाभ के अवसर बनेंगे.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय मामलों में थोड़ा आक्रामक या जल्दबाज़ बना सकती है. हालांकि शुभ योग और अनुकूल चंद्रबल से धन लाभ के अवसर मिलेंगे, फिर भी सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या अति-जोखिम वाली ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिन का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा. शाम 19:01:39 के बाद चंद्रमा के सातवें भाव में आते ही जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और मधुरता में जबरदस्त इजाफा होगा. यदि पिछले कुछ दिनों से आपसी संवाद में कोई खिंचाव था, तो आज शाम बातचीत के जरिए वह पूरी तरह दूर हो जाएगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान केंद्रित करने का है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड रखेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की बहसबाजी या विवादित मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी इम्युनिटी और ऊर्जा का स्तर काफी अच्छा रहेगा. फिर भी, छठे भाव का चंद्रमा और वर्षा ऋतु का मौसम होने के कारण खानपान में सात्विकता बनाए रखें. सुस्ती या पेट की हल्की समस्या से बचने के लिए बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला हरा

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के अशुभ प्रभावों से बचाव और सुख-समृद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा केले के पौधे में जल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

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मिथुन राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से पंचम (बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद छठे (वृश्चिक राशि) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मकता को उत्तम परिणाम देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भीतर नए और अभिनव विचारों (Innovative Ideas) का संचार करेगा. दफ्तर में आपके प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स की सराहना होगी. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या जरूरी फैसलों के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या नया अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम तक का समय नई योजनाओं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ग्राहकों से नए सौदे करने के लिए बेहद अनुकूल है. शाम 19:01 के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, तो अपने प्रतिस्पर्धियों (Competitors) पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि में बुध स्वराशि में स्थित हैं, जबकि बारहवें भाव में मंगल-यूरेनस की युति अचानक खर्चों का संकेत देती है. पंचम चंद्रमा और शुभ योग से शेयर बाजार व ट्रेडिंग में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में बिना सोचे-समझे भारी जोखिम भरा निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी आनंददायक रहेगा. शाम तक पंचम चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर या जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और आत्मीय रहेंगे. बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. शाम के समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि या बाहर जाने की योजना बन सकती है.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटीविटी दिखाने, कंटेंट क्रिएशन और नई स्किल्स पर काम करने के लिए बेहतरीन है. विशाखा नक्षत्र आपके भीतर फोकस और महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहस या विवाद में न पड़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और तरोताजा महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान में सात्विकता बनाए रखें, पेट में गैस या एसिडिटी से बचने के लिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और अपनी बुद्धि व ज्ञान को बढ़ाने के लिए गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

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कर्क राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से चौथे (सुख, माता, वाहन और संपत्ति) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिससे आपका चंद्रबल बहुत मजबूत और शुभ रहेगा. इसके बाद चंद्रमा पांचवें (वृश्चिक राशि) भाव में प्रवेश करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपको मानसिक शांति और कार्यों में अनुकूलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक चौथे भाव के चंद्रमा का गोचर आपको दफ्तर में काम करने का बहुत ही अनुकूल माहौल देगा. सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, सौदे या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन और वाहन से जुड़े कारोबार में अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के पांचवें भाव में जाने से नए व्यावसायिक विचार (Business Ideas) और सौदे सफल होंगे.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में उतावला बना सकती है. हालांकि चौथा चंद्रमा और शुभ योग लाभ के अच्छे अवसर देंगे, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और सुकून भरा रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से घर में शांति का वातावरण रहेगा और माताजी का पूर्ण सहयोग व स्नेह प्राप्त होगा. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के पंचम भाव में जाने से लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी और जीवनसाथी व बच्चों के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल स्पेस का आनंद लेने, सेल्फ-केयर करने और रचनात्मक काम करने का है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने फ्यूचर गोल्स के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन ट्रिगर या अवांछित बहस से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप शांत महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाती में सर्दी, कफ या सुस्ती से बचें. सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, क्रीम (हल्का पीला)

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल या चने की दाल अर्पित करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

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सिंह राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से तीसरे (पराक्रम, साहस और संवाद) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिससे आपका चंद्रबल बहुत मजबूत रहेगा. इसके बाद चंद्रमा चौथे (वृश्चिक राशि) भाव में गोचर करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपके प्रयासों को सीधी सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक तीसरे भाव के चंद्रमा और शुभ योग के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन की क्षमता चरम पर रहेगी. सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज शाम तक का समय मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार और नए ग्राहकों से संपर्क साधने के लिए बेहद उत्तम है. शाम 19:01 के बाद जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो प्रॉपर्टी या स्थायी संपत्तियों से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से दसवें (कर्म) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में उतावला या अति-साहसी बना सकती है. तीसरे चंद्रमा और शुभ योग से लाभ के योग बनेंगे, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सौहार्दपूर्ण रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में स्पष्टता और मधुरता रहेगी, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के चौथे भाव में प्रवेश से घर-परिवार में सुकून और शांति का माहौल बनेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने, कंटेंट क्रिएशन और अपनी स्किल्स को शोकेस करने का है. विशाखा नक्षत्र आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहस या विवादित टिप्पणी से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए गले में खराश या कंधों में खिंचाव से बचने के लिए सावधान रहें, संतुलित खानपान लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा (पीला)

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और राहुकाल के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि लाएगा.

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कन्या राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से दूसरे (धन, परिवार और वाणी) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद तीसरे (वृश्चिक राशि) भाव में गोचर करेंगे. आज का चंद्रबल आपके लिए बेहद मजबूत और अनुकूल रहेगा. इसके साथ ही शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपकी आर्थिक योजनाओं और संवाद कौशल को सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी संवाद शैली, भाषा और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. दफ्तर में सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी तार्किक बातों से सहमत होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, सौदे या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या बदलाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज शाम तक का समय रुका हुआ धन वापस पाने, वित्तीय सौदों को अंतिम रूप देने और नए क्लाइंट्स से बातचीत करने के लिए बहुत शुभ है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से मार्केटिंग और नेटवर्किंग के प्रयासों में तेजी आएगी.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में थोड़ा आक्रामक बना सकती है. दूसरे चंद्रमा और शुभ योग से धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी मधुर रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में सौहार्द और खुशहाली लाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में मिठास बनी रहेगी और किसी पारिवारिक संपत्ति या धन संबंधी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से छोटे भाई-बहनों के साथ भी संबंध प्रगाढ़ होंगे.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल फाइनेंस, बजट मैनेजमेंट और सेविंग्स प्लान करने के लिए बहुत अच्छा है. विशाखा नक्षत्र आपकी योजनाबद्ध सोच को बढ़ावा देगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर विवादित टिप्पणी या कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर थोड़ा ध्यान दें. गले में खराश, दांतों में हल्की तकलीफ या पाचन की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पीला

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा. चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और शुभ रहेगा.

इसके बाद चंद्रमा दूसरे (धन व कुटुंब) भाव में प्रवेश करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

करियर (Career)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के गोचर से आज आप कार्यस्थल पर अधिक आकर्षक, ऊर्जावान और प्रभावशाली बने रहेंगे. सीनियर्स और सहकर्मी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने, साझेदारों से संबंध सुधारने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने से धन लाभ और वित्तीय आवक में वृद्धि होगी.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक वित्तीय उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. हालांकि आपकी राशि में चंद्रमा और शुभ योग का सहयोग मिलेगा, फिर भी सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा. लग्न के चंद्रमा से आपके व्यवहार में सौम्यता आएगी, जिससे जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शाम को चंद्रमा के दूसरे भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक माहौल में और अधिक सुख-समृद्धि महसूस होगी.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और अपनी पर्सनालिटी को निखारने का है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन विवाद या ट्रोल्स से दूरी बनाए रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. लग्न का चंद्रमा आपको तरोताजा महसूस कराएगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंखों की थकान से बचने के लिए स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, पीला (हल्का नीला)

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और सुख-समृद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- Libra Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर 2026 में रिश्ते, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव? जानें तुला राशि का छमाही राशिफल

वृश्चिक राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा. चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से बारहवें (व्यय, हानि और विदेश) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि यानी लग्न (प्रथम) भाव में गोचर करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो दिन के दूसरे भाग में आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में अभूतपूर्व सुधार लाएगा.

करियर (Career)

दिन का पहला भाग (शाम 7 बजे तक) कागजी कार्यवाही, शोध और लंबित कार्यों को शांति से निपटाने के लिए बेहतर है. ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें. शाम 19:01 बजे जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका प्रभाव और कार्यक्षमता बढ़ जाएगी. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक या कार्य के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज शाम तक का समय बजट नियंत्रण और विदेशी/सुदूर क्षेत्रों के संपर्कों से लाभ का है. शाम के बाद नई योजनाओं को लागू करने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का सही समय रहेगा. सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय मामलों में थोड़ा आक्रामक बना सकती है. बारहवें चंद्रमा के कारण दिन के पहले हिस्से में अचानक बड़े खर्चों की संभावना रहती है. इसके अलावा सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या अति-जोखिम वाली ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिन के पूर्वार्द्ध में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. शाम 19:01 बजे के बाद चंद्रमा के आपकी ही राशि में आते ही मूड फ्रेश होगा और जीवनसाथी व परिजनों के साथ रिश्ते काफी सहज और मधुर हो जाएंगे. शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए दिन का शुरुआती हिस्सा आत्ममंथन और प्लानिंग का है, जबकि शाम के समय आपका सोशल कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा. विशाखा नक्षत्र आपको अपने गोल्स के प्रति सजग रखेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहस या विवाद में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दिन के पहले हिस्से में नींद की कमी या सुस्ती महसूस हो सकती है. शाम के बाद ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा. वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का सात्विक भोजन लें और ध्यान या योग का सहारा लें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल, पीला (केसरिया)

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और कार्यों में सिद्धि के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ, आय, प्रगति और इच्छा पूर्ति) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और लाभप्रद रहेगा. इसके बाद चंद्रमा बारहवें (वृश्चिक राशि) भाव में प्रवेश करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपकी योजनाओं को सफलता और सिद्धि प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और शुभ योग के प्रभाव से आपके करियर में प्रगति और नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. दफ्तर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट या जरूरी फैसलों के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज शाम 19:01 बजे तक का समय वित्तीय लाभ, नए सौदों और आय के नए स्रोत बनाने के लिए बेहद उत्तम है. सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए शुभ है.

ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से छठे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में उतावला बना सकती है. हालांकि ग्यारहवें चंद्रमा और शुभ योग से लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी आनंददायक रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और मित्रों से पूर्ण सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और शाम 19:01 के बाद घर का माहौल काफी शांत व सुकून भरा रहेगा. परिवार या दोस्तों के साथ शाम को सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल नेटवर्क बढ़ाने, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में लीड लेने और नेटवर्किंग करने का है. विशाखा नक्षत्र आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के दौरान किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बहस या सोशल मीडिया विवाद से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित व सात्विक रखें, बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और आय व करियर में वृद्धि के लिए गणेश जी को दूर्वा (घास) और भगवान विष्णु को चने की दाल या पीले फूल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: धनु राशि वालों, अगले 6 महीने खोल सकते हैं सफलता के नए रास्ते! पढ़ें जुलाई-दिसंबर 2026 का राशिफल

मकर राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से दशम (कर्म, करियर, पिता और मान-प्रतिष्ठा) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और प्रभावकारी रहेगा. इसके बाद चंद्रमा ग्यारहवें (लाभ व आय) भाव में प्रवेश करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपके कर्मक्षेत्र में सिद्धि और सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके काम में गति, अनुशासन और प्रभाव लाएगा. दफ्तर में सीनियर्स और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपकी कार्यकुशलता को पहचान मिलेगी.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक, नए प्रोजेक्ट या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज का दिन अपने ब्रांड का विस्तार करने, मार्केट में साख मजबूत करने और नए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल है. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में जाने से व्यापारिक लाभ और आय के नए स्रोत बनेंगे.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुभ है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से पांचवें (बुद्धि व निवेश) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में बहुत अधिक साहसी या आक्रामक बना सकती है. हालांकि शुभ योग और शाम के बाद ग्यारहवें चंद्रमा का सहयोग लाभ दिलाएगा, फिर भी सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. शाम के समय शुभ योग के प्रभाव से परिवार में आनंददायक माहौल बना रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स (जैसे LinkedIn) पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. विशाखा नक्षत्र आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और घुटनों या जोड़ों में खिंचाव होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, पीला (गहरा जामुनी)

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें चने की दाल या पीले फूल अर्पित करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों से बचने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- मकर राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में मेहनत दिलाएगी बड़ा पद या आएगा जीवन का निर्णायक मोड़?

कुंभ राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से नवम (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और अनुकूल रहेगा. इसके बाद चंद्रमा दशम (कर्म व करियर) भाव में गोचर करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा, जो आपके धार्मिक, करियर और आध्यात्मिक कार्यों को सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम तक नवम भाव के चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य का द्वार खोलेगा. सीनियर्स आपके विचारों को सराहेंगे और लंबित प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के दशम भाव में आते ही कार्यस्थल पर आपका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक या नए कार्य के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या अनुबंध साइन करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं, दूरदराज के संपर्कों और नए समझौतों के लिए बहुत शुभ है. शाम के बाद का समय आपके ब्रांड के प्रचार-प्रसार और नए व्यावसायिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए विशेष अनुकूल रहेगा.

सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यापार के सिलसिले में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से चौथे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको अचल संपत्ति या वित्तीय मामलों में अचानक फैसले लेने के लिए उकसा सकती है. हालांकि नवम चंद्रमा और शुभ योग से भाग्य का साथ मिलेगा, फिर भी सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और सकारात्मक रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा परिवार में किसी मांगलिक या आध्यात्मिक चर्चा का योग बनाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और पिता व गुरुतुल्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. शाम के समय शुभ योग के प्रभाव से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी विवादित पोस्ट पर टिप्पणी या कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को सात्विक रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पैरों में थकान होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, पीला (आस्मानी)

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फल या चने की दाल अर्पित करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और भाग्य को मजबूत बनाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

यह भी पढ़ें- कुंभ राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या बदलेगा आपका भविष्य, करियर और कमाई का गणित?

मीन राशिफल, 23 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

गुरुवार, 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 07:05:15 तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात 25:43:18 (यानी 24 जुलाई तड़के 01:43:18) तक बना रहेगा.

चंद्रमा शाम 19:01:39 तक आपकी राशि से आठवें (गूढ़ विषय, अचानक बदलाव और शोध) भाव में तुला राशि में रहेंगे, जिसके बाद नौवें (भाग्य व धर्म) भाव में गोचर करेंगे. शाम 19:19:34 तक शुभ योग बना रहेगा. दिन के पहले हिस्से में थोड़ी सतर्कता रखें, जबकि शाम के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से शाम 7 बजे तक आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको रिसर्च, डेटा एनालिसिस और बैक-एंड सपोर्ट से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा. सहकर्मियों के साथ बातचीत में पारदर्शिता रखें. शाम 19:01 के बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, रुके हुए कामों में गति आएगी.

किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक या कार्य के लिए दोपहर 12:00:02 से 12:54:46 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 14:10:00 से 15:52:36 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज शाम तक का समय पुराने ऑडिट, टैक्स, इंश्योरेंस और कानूनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपयुक्त है. शाम 19:01 के बाद सुदूर क्षेत्रों या नए क्लाइंट्स से व्यापारिक लाभ के योग बनेंगे. सुबह 07:05:15 तक कौलव करण और उसके बाद रात 20:07:49 तक तैतिल करण रहेगा, जो नियमित लेन-देन के लिए शुभ है.

ध्यान दें कि आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से दक्षिण दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में उतावला बना सकती है. शाम तक आठवें चंद्रमा के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. इसके अलावा सुबह 10:10:36 से 11:05:19 तक दुष्टमुहूर्त/कुलिक काल और दोपहर में राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से शाम तक थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है. आठवां चंद्रमा छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी दे सकता है, इसलिए जीवनसाथी के साथ संवाद में संयम रखें. शाम 19:01 के बाद चंद्रमा के भाग्य भाव में प्रवेश और शुभ योग के प्रभाव से परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल हो जाएंगी और घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल बनेगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी इनर-ग्रोथ, आध्यात्मिक ज्ञान और स्किल्स को अपग्रेड करने का है. शाम के बाद आपका मूड काफी पॉजिटिव हो जाएगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 2:10 से 3:52) के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन विवाद या ट्रोल्स में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज शाम तक पेट में गैस या सुस्ती महसूस हो सकती है. वर्षा ऋतु के मौसम और विशाखा नक्षत्र को देखते हुए बासी व बाहर के भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और वाहन या मशीनरी का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें. शाम के बाद आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होगा.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, हल्का केसरिया

उपाय

गुरुवार और विशाखा नक्षत्र के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करें. राहुकाल के दुष्प्रभावों को दूर करने और भाग्य वृद्धि के लिए गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें तथा भगवान विष्णु को चने की दाल या पीले फूल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

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FAQ, आज का राशिफल- 23 जुलाई 2026

Q1. 23 जुलाई 2026 को किस राशि का भाग्य सबसे मजबूत रहेगा?

विशाखा नक्षत्र, शुभ योग और चंद्रमा के गोचर के कारण कई राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विस्तृत प्रभाव राशि अनुसार अलग-अलग है.

Q2. आज राहुकाल कब है?

दोपहर 2:10 बजे से 3:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान नए निवेश या महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर माना गया है.

Q3. आज कौन-सा नक्षत्र है?

आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

Q4. क्या आज शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए?

शुभ योग लाभ के अवसर देता है, लेकिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त में बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी गई है.

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