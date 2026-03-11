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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या कब है ? बुरी बलाओं से बचने के लिए इस दिन करें ये खास काम

Bhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या कब है ? बुरी बलाओं से बचने के लिए इस दिन करें ये खास काम

Bhutadi Amavasya 2026: अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. क्योंकि इस दिन अदृश्य शक्तियों का प्रभाव तेज होता है. 19 मार्च को भूतड़ी अमावस्या है. इस दिन बुरी बलाओं से बचने के लिए क्या करें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Bhutadi Amavasya 2026: अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. क्योंकि इस दिन अदृश्य शक्तियों का प्रभाव तेज होता है. 19 मार्च को भूतड़ी अमावस्या है. इस दिन बुरी बलाओं से बचने के लिए क्या करें.

भूतड़ी अमावस्या 2026

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चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं “भूतड़ी” शब्द का संबंध लोकभाषा में अदृश्य या सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ा जाता है. भूतड़ी अमावस्या पर क्या भूतों, पिशाच से कनेक्शन है, इस दिन कौन से काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए.
चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं “भूतड़ी” शब्द का संबंध लोकभाषा में अदृश्य या सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ा जाता है. भूतड़ी अमावस्या पर क्या भूतों, पिशाच से कनेक्शन है, इस दिन कौन से काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए.
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भूतड़ी अमावस्या 19 मार्च 2026 को है. शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार भूतड़ी अमावस्या के दिन विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, पितृ तर्पण और शांति के उपाय किए जाते हैं.
भूतड़ी अमावस्या 19 मार्च 2026 को है. शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार भूतड़ी अमावस्या के दिन विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, पितृ तर्पण और शांति के उपाय किए जाते हैं.
Published at : 11 Mar 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Chaitra Amavasya 2026 Bhutadi Amavasya 2026

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