चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं “भूतड़ी” शब्द का संबंध लोकभाषा में अदृश्य या सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ा जाता है. भूतड़ी अमावस्या पर क्या भूतों, पिशाच से कनेक्शन है, इस दिन कौन से काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए.