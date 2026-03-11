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Bhutadi Amavasya 2026: भूतड़ी अमावस्या कब है ? बुरी बलाओं से बचने के लिए इस दिन करें ये खास काम
Bhutadi Amavasya 2026: अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है. क्योंकि इस दिन अदृश्य शक्तियों का प्रभाव तेज होता है. 19 मार्च को भूतड़ी अमावस्या है. इस दिन बुरी बलाओं से बचने के लिए क्या करें.
भूतड़ी अमावस्या 2026
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Published at : 11 Mar 2026 11:54 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion