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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Grahan 2026: एक दिन पहले जरूर करें ये 5 काम, नहीं पड़ेगा ग्रहण का असर

Surya Grahan 2026: एक दिन पहले जरूर करें ये 5 काम, नहीं पड़ेगा ग्रहण का असर

12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले कौन-से काम शुभ माने जाते हैं? जानें घर की सफाई, सूर्य पूजा, दान और मंत्र जाप से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: साल 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. भारत के कई शहरों के लिए पंचांग गणना में ग्रहण दिखाई नहीं देने और सूतक लागू न होने की जानकारी दी गई है.

सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं में कई तरह के नियम और परंपराएं बताई गई हैं. हालांकि, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सामान्य धार्मिक दिनचर्या पर ग्रहण संबंधी रोक लागू नहीं मानी जाएगी.

इसके बावजूद अगर आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले कुछ शुभ काम करना चाहते हैं, तो 11 अगस्त की शाम ये काम कर सकते हैं.

घर की साफ-सफाई करें

ग्रहण से एक दिन पहले घर की अच्छी तरह सफाई करने की परंपरा कुछ परिवारों में मानी जाती है. पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के आसपास विशेष रूप से सफाई कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता में स्वच्छता को सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखा जाता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले घर की साफ-सफाई, पूजा स्थल को व्यवस्थित करना और सूर्य देव की आराधना जैसे कार्य श्रद्धा की दृष्टि से शुभ माने जाते हैं. उनका कहना है कि इस तरह के धार्मिक उपायों का उद्देश्य मन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक भाव को बढ़ाना है.

पूजा घर को व्यवस्थित करें

पूजा घर में रखी भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को साफ करें. पुराने फूल और माला हटा दें. इसके बाद भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं.

सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प लें

सूर्य को हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता माना जाता है. ग्रहण से एक दिन पहले सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करके उनकी आराधना कर सकते हैं. साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करने का संकल्प भी लिया जा सकता है.

जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें

धार्मिक मान्यताओं में दान और सेवा को शुभ कर्म माना जाता है. ग्रहण से पहले जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े या अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तुएं दान कर सकते हैं. इससे मन में सेवा और सकारात्मकता का भाव बढ़ता है.

सूर्य मंत्र का जाप करें

ग्रहण से एक दिन पहले सूर्य देव का ध्यान करते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं. श्रद्धा के साथ मंत्र जाप और ध्यान करने से मन को शांति मिलने की मान्यता है.

क्या भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा?

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए ग्रहण से जुड़े पारंपरिक सूतक नियम लागू नहीं माने जाएंगे. धार्मिक नियमों को लेकर अलग-अलग परंपराएं हो सकती हैं, इसलिए परिवार या स्थानीय पंचांग की मान्यता भी देखी जा सकती है.

क्या कहते हैं धार्मिक जानकार?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पहले की गई पूजा, प्रार्थना, दान और सेवा को शुभ भाव से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इन उपायों को निश्चित रूप से किसी समस्या को दूर करने वाला उपाय नहीं माना जा सकता. इन्हें मुख्य रूप से श्रद्धा और धार्मिक परंपरा का हिस्सा समझना चाहिए.

सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले घर की सफाई, पूजा स्थान को व्यवस्थित करना, सूर्य देव की आराधना, दान और मंत्र जाप जैसे काम किए जा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा.

FAQ

2026 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

साल 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. 

क्या 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

क्या भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा?

नहीं. क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भारत में सूतक लागू नहीं होगा. 

सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले क्या करना शुभ माना जाता है?

उत्तर: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की सफाई, पूजा स्थान को व्यवस्थित करना, सूर्य देव की पूजा, दान और मंत्र जाप जैसे काम किए जा सकते हैं.

सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले कौन-सा मंत्र जाप करें?

श्रद्धा के अनुसार 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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