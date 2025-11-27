भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: मनुष्यों के किन पापों से कलियुग की आयु हो रही है काम!

झूठ बोलने से 5000 साल, गंगा में नग्न स्नान करने से 12 हजार साल, पारंपरिक रीति रिवाजों को न मानने से 30 हजार साल, दोस्तों से वैर रखने के कारण 6000 वर्ष, महाविष्णु की मूर्ति पूजा न करने से 17 हजार साल, माता तुलसी की पूजा न करने से 5000 साल, अतिथि का अपमान करने से 6 हजार साल, भाई से नफरत करने से 40 हजार साल, न खाने वाली चीजों को खाने से 8 हजार साल, दूसरों के पैसों पर नजर रखने से 10 हजार वर्ष, गाय को मारने से 1 लाख वर्ष काम होगा.