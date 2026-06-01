हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?

Numerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?

Numerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं? जानिए मूलांक 1 से 9 तक के लोगों की सेहत, मानसिक संतुलन और जीवनशैली से जुड़े दिलचस्प अंक ज्योतिषीय संकेत.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 01 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Numerology: स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आज पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. लोग केवल बीमारी होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि अपनी जीवनशैली, खान-पान, मानसिक संतुलन और शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान देने लगे हैं. इसी बीच कई लोग अपनी जन्मतिथि और व्यक्तित्व के बीच संबंध को समझने में भी रुचि दिखाते हैं.

अंक ज्योतिष शास्त्र में जून महीने में जन्मे लोगों के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों का उल्लेख मिलता है. इन विवरणों का उद्देश्य किसी बीमारी की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाना है जो व्यक्ति की जीवनशैली और स्वास्थ्य आदतों को प्रभावित कर सकती हैं.

अगर जून में जन्मे लोगों को मूलांक के आधार पर देखा जाए, तो अलग-अलग तारीखों में जन्मे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अलग संकेत बताए गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इनमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवनशैली की भूमिका भी दिखाई देती है.

मूलांक 1: ऊर्जा अधिक, लेकिन संतुलन जरूरी

1, 10, 19 और 28 जून को जन्मे लोगों को आमतौर पर ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि आराम और विश्राम को पीछे छोड़ देते हैं.

इनके लिए अत्यधिक काम का दबाव और अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. संतुलित जीवनशैली, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम इनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

मूलांक 2: संवेदनशील स्वभाव और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व

2, 11, 20 और 29 जून को जन्मे लोगों को भावनात्मक और संवेदनशील माना जाता है. ऐसे लोग अपने आसपास की परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार से गहराई से प्रभावित हो सकते हैं.

इस वजह से मानसिक तनाव, चिंता या भावनात्मक दबाव का असर इनके स्वास्थ्य पर जल्दी दिखाई दे सकता है. इनके लिए मानसिक शांति, सकारात्मक वातावरण और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है.

मूलांक 3: सक्रिय जीवन और स्वास्थ्य अनुशासन

3, 12, 21 और 30 जून को जन्मे लोग महत्वाकांक्षी और सामाजिक स्वभाव के माने जाते हैं. वे अक्सर कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं.

ऐसी स्थिति में व्यस्त दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए इनके लिए समय पर भोजन, नियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधि विशेष महत्व रखती है.

मूलांक 4: अनियमितता से बचना जरूरी

4, 13 और 22 जून को जन्मे लोगों को अलग सोच रखने वाला माना जाता है. वे अक्सर अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं.

हालांकि, यही स्वतंत्रता कई बार अव्यवस्थित जीवनशैली का कारण भी बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए नियमित आदतें और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना लाभदायक माना जाता है.

मूलांक 5: तेज रफ्तार जीवन और स्वास्थ्य संतुलन

5, 14 और 23 जून को जन्मे लोग बदलाव पसंद करते हैं और लगातार नई गतिविधियों में व्यस्त रहना पसंद करते हैं.

ऐसे लोग अक्सर यात्रा, काम या सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं. इसलिए खान-पान और आराम की अनदेखी इनके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. इनके लिए संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता मानी जाती है.

यह भी पढ़े- Numerology Mulank 9: हर मुश्किल से लड़ना जानते हैं मूलांक 9 वाले, जानिए उनकी खासियत और कमजोरियां

मूलांक 6: आराम पसंद लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क

6, 15 और 24 जून को जन्मे लोगों को जीवन की सुख-सुविधाएं पसंद होती हैं. वे सुंदरता, आराम और संतुलित जीवन को महत्व देते हैं.

हालांकि कई बार आराम की अधिकता सक्रिय जीवनशैली को प्रभावित कर सकती है. इसलिए इनके लिए नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं.

मूलांक 7: मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन

7, 16 और 25 जून को जन्मे लोगों को चिंतनशील और गहरे विचारों वाला माना जाता है. ऐसे लोग अक्सर अपने विचारों की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं.

इनके लिए मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. ध्यान, योग और प्रकृति के बीच समय बिताना इनके लिए लाभदायक माना गया है.

मूलांक 8: मेहनत और शरीर पर पड़ने वाला दबाव

8, 17 और 26 जून को जन्मे लोग मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के माने जाते हैं. वे अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहते हैं और लंबे समय तक लगातार काम कर सकते हैं.

लेकिन कई बार यही आदत शारीरिक थकान और तनाव का कारण बन सकती है. इसलिए इनके लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना जाता है.

मूलांक 9: ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा देना

9, 18 और 27 जून को जन्मे लोगों को साहसी, ऊर्जावान और सक्रिय माना जाता है. वे जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना पसंद करते हैं.

ऐसे लोगों के लिए चुनौती यह होती है कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग संतुलित तरीके से करें. अत्यधिक जल्दबाजी या लापरवाही कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है.

 यह भी पढ़े- Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Health Tips NUMEROLOGY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?
क्या जून में जन्मे लोग कुछ खास स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं?
अंक शास्त्र
Numerology Prediction 1 June 2026: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
मूलांक 7 वाले कल रहें सावधान! 1 जून 2026 को लग सकता है बड़ा आर्थिक झटका, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
अंक शास्त्र
Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 4: स्वभाव से जिद्दी लेकिन दिल के साफ होते हैं मूलांक 4 वाले लोग, जानिए इनका करियर और लव लाइफ
क्या आप भी इस तारीख को जन्मे हैं? जानें क्यों मूलांक 4 वालों के जीवन में अचानक होते हैं बड़े उतार-चढ़ाव
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Illegal Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
स्पोर्ट्स
Rajat Patidar Statement: RCB की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान पाटीदार, कहा- 'हम उनके पास जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि...'
RCB की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान पाटीदार, कहा- 'हम उनके पास जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि...'
दिल्ली NCR
Delhi News: राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Breast Cancer:मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
बिजनेस
LPG Price Hike: 1 जून से लगा महंगाई का झटका, 5 किलो वाले छोटू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े, जानें नया रेट
LPG Price Hike: 1 जून से लगा महंगाई का झटका, 5 किलो वाले छोटू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े, जानें नया रेट
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget