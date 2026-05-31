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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahishasura Mardini: जब देवी दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को दिलाई विजय

Mahishasura Mardini: जब देवी दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को दिलाई विजय

Mahishasura Mardini: महिषासुर ने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया. देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं और भयंकर युद्ध में उसका वध कर धर्म, न्याय और शांति की पुनः स्थापना की.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 31 May 2026 01:35 PM (IST)
Mahishasura Mardini: महिषासुर ने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया. देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं और भयंकर युद्ध में उसका वध कर धर्म, न्याय और शांति की पुनः स्थापना की.

देवी दुर्गा की कथा

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दानवराज रंभासुर का एक महिषी (भैंस) से संबंध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप महिषासुर का जन्म हुआ. इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा. जन्म से ही वह असाधारण शक्ति और पराक्रम का स्वामी था. उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मानव और भैंस, दोनों रूप धारण कर सकता था.
दानवराज रंभासुर का एक महिषी (भैंस) से संबंध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप महिषासुर का जन्म हुआ. इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा. जन्म से ही वह असाधारण शक्ति और पराक्रम का स्वामी था. उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मानव और भैंस, दोनों रूप धारण कर सकता था.
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अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से महिषासुर ने ब्रह्माजी की कठोर तपस्या आरंभ की. वर्षों तक तप करने के बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उसके सामने प्रकट हुए. महिषासुर ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्माजी ने उसे समझाया कि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है.
अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से महिषासुर ने ब्रह्माजी की कठोर तपस्या आरंभ की. वर्षों तक तप करने के बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उसके सामने प्रकट हुए. महिषासुर ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्माजी ने उसे समझाया कि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है.
Published at : 31 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
DEVI DURGA Mahishasura Mardini Mahishasur Katha Mahishasur Vadh

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