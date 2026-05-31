दानवराज रंभासुर का एक महिषी (भैंस) से संबंध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप महिषासुर का जन्म हुआ. इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा. जन्म से ही वह असाधारण शक्ति और पराक्रम का स्वामी था. उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मानव और भैंस, दोनों रूप धारण कर सकता था.