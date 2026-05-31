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Mahishasura Mardini: जब देवी दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप से महिषासुर का विनाश कर देवताओं को दिलाई विजय
Mahishasura Mardini: महिषासुर ने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक फैला दिया. देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं और भयंकर युद्ध में उसका वध कर धर्म, न्याय और शांति की पुनः स्थापना की.
देवी दुर्गा की कथा
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Published at : 31 May 2026 01:35 PM (IST)
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