वन में तपस्वी जीवन बिता रहे राजा पांडु एक दिन माद्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए. उस समय वे ऋषि किंडम के श्राप को भूल बैठे, जिसमें उन्हें स्त्री-संग से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी. मन पर नियंत्रण खोने का यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया.