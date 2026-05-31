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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: महाभारत की वह त्रासदी जिसने पांचों पांडवों का जीवन बदल दिया

Mahabharat: महाभारत की वह त्रासदी जिसने पांचों पांडवों का जीवन बदल दिया

Mahabharat: महाभारत की इस मार्मिक कथा में जानिए कैसे ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हुई, माद्री ने सती होने का निर्णय लिया और पांचों पांडव हस्तिनापुर पहुंचे.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 31 May 2026 07:16 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की इस मार्मिक कथा में जानिए कैसे ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हुई, माद्री ने सती होने का निर्णय लिया और पांचों पांडव हस्तिनापुर पहुंचे.

महाभारत कथा

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वन में तपस्वी जीवन बिता रहे राजा पांडु एक दिन माद्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए. उस समय वे ऋषि किंडम के श्राप को भूल बैठे, जिसमें उन्हें स्त्री-संग से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी. मन पर नियंत्रण खोने का यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया.
वन में तपस्वी जीवन बिता रहे राजा पांडु एक दिन माद्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए. उस समय वे ऋषि किंडम के श्राप को भूल बैठे, जिसमें उन्हें स्त्री-संग से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी. मन पर नियंत्रण खोने का यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया.
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माद्री के निकट जाते ही ऋषि किंडम का श्राप प्रभावी हो गया और राजा पांडु ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए. अचानक हुई इस घटना से माद्री स्तब्ध रह गईं. वन में उपस्थित ऋषि-मुनि और परिवार के अन्य सदस्य भी इस दुखद समाचार से शोक में डूब गए.
माद्री के निकट जाते ही ऋषि किंडम का श्राप प्रभावी हो गया और राजा पांडु ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए. अचानक हुई इस घटना से माद्री स्तब्ध रह गईं. वन में उपस्थित ऋषि-मुनि और परिवार के अन्य सदस्य भी इस दुखद समाचार से शोक में डूब गए.
Published at : 31 May 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Mahabharata Mahabharat Katha Pandu Madri

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