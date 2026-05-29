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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोParam Ekadashi 2026: परम सुख देने वाली परमा एकादशी कब ? 3 साल बाद आया है ये व्रत, नोट करें डेट

Param Ekadashi 2026: परम सुख देने वाली परमा एकादशी कब ? 3 साल बाद आया है ये व्रत, नोट करें डेट

Param Ekadashi 2026: अधिकमास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी 11 जून 2026 को है. ये व्रत समस्त परम सुख प्रदान करने वाला माना गया है. ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है इसलिए इसका खास महत्व है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 29 May 2026 04:34 PM (IST)
Param Ekadashi 2026: अधिकमास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी 11 जून 2026 को है. ये व्रत समस्त परम सुख प्रदान करने वाला माना गया है. ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है इसलिए इसका खास महत्व है.

परम एकादशी 2026

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अधिकमास की दूसरी एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है. पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर देवराज इन्द्र के समान सुखों का भोग करते हुये तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं.
अधिकमास की दूसरी एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है. पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर देवराज इन्द्र के समान सुखों का भोग करते हुये तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं.
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अधिकमास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी 11 जून को सुबह 12.57 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 जून को रात 10.36 पर समाप्त होगी. पूजा के लिए इस दिन सुबह 10.36 - दोपहर 2.05
अधिकमास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी 11 जून को सुबह 12.57 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 जून को रात 10.36 पर समाप्त होगी. पूजा के लिए इस दिन सुबह 10.36 - दोपहर 2.05
Published at : 29 May 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Adhik Maas #ekadashi Parama Ekadashi 2026 Param Ekadashi 2026

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