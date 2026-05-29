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Param Ekadashi 2026: परम सुख देने वाली परमा एकादशी कब ? 3 साल बाद आया है ये व्रत, नोट करें डेट
Param Ekadashi 2026: अधिकमास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी 11 जून 2026 को है. ये व्रत समस्त परम सुख प्रदान करने वाला माना गया है. ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है इसलिए इसका खास महत्व है.
परम एकादशी 2026
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Published at : 29 May 2026 04:34 PM (IST)
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