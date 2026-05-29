अधिकमास की दूसरी एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है. पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर देवराज इन्द्र के समान सुखों का भोग करते हुये तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं.