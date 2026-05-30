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Nautapa: नौतपा में लगाएं ये लकी प्लांट, हाई तापमान होगा कूल और बदलेगी किस्मत
Nautapa Lucky Plants: 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस समय कुछ पौधों को लगाना शुभ माना जाता है. इन पौधों को नौतपा के दौरान लगाने का संबंध सिर्फ शीतलता नहीं बल्कि सुख-समृद्धि से भी जुड़ा है.
नौतपा 2026
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Published at : 30 May 2026 06:15 AM (IST)
Tags :Lucky Plants Nautapa Nautapa 2026
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