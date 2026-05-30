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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNautapa: नौतपा में लगाएं ये लकी प्लांट, हाई तापमान होगा कूल और बदलेगी किस्मत

Nautapa: नौतपा में लगाएं ये लकी प्लांट, हाई तापमान होगा कूल और बदलेगी किस्मत

Nautapa Lucky Plants: 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस समय कुछ पौधों को लगाना शुभ माना जाता है. इन पौधों को नौतपा के दौरान लगाने का संबंध सिर्फ शीतलता नहीं बल्कि सुख-समृद्धि से भी जुड़ा है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 May 2026 06:15 AM (IST)
Nautapa Lucky Plants: 2 जून 2026 तक नौतपा रहेगा. इस समय कुछ पौधों को लगाना शुभ माना जाता है. इन पौधों को नौतपा के दौरान लगाने का संबंध सिर्फ शीतलता नहीं बल्कि सुख-समृद्धि से भी जुड़ा है.

नौतपा 2026

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25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा की शुरुआत हो चुकी है जो 2 जून 2026 तक रहने वाला है. नौतपा के नौ दिनों का समय प्रचंड गर्मी, तपिश और बारिश वाली भी मानी जाती है.
25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा की शुरुआत हो चुकी है जो 2 जून 2026 तक रहने वाला है. नौतपा के नौ दिनों का समय प्रचंड गर्मी, तपिश और बारिश वाली भी मानी जाती है.
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ज्योतिष के अनुसार, नौतपा का यह समय मौसम और पर्यावरण के साथ वास्तु अनुसार भी शुभ माना जाता है. इस समय कुछ शुभ पौधों को लगाने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है. जानें इस समय कौन से पौधे लगा सकते हैं.
ज्योतिष के अनुसार, नौतपा का यह समय मौसम और पर्यावरण के साथ वास्तु अनुसार भी शुभ माना जाता है. इस समय कुछ शुभ पौधों को लगाने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है. जानें इस समय कौन से पौधे लगा सकते हैं.
Published at : 30 May 2026 06:15 AM (IST)
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Lucky Plants Nautapa Nautapa 2026

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