Nautapa: नौतपा में लगाएं ये लकी प्लांट, हाई तापमान होगा कूल और बदलेगी किस्मत

ज्योतिष के अनुसार, नौतपा का यह समय मौसम और पर्यावरण के साथ वास्तु अनुसार भी शुभ माना जाता है. इस समय कुछ शुभ पौधों को लगाने से सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है. जानें इस समय कौन से पौधे लगा सकते हैं.