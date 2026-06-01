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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन एक गलत फैसला बदल सकता है पूरा खेल!

Meen Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नए अवसर देंगे दस्तक, लेकिन एक गलत फैसला बदल सकता है पूरा खेल!

Meen Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: मीन राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: मीन राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन, समझदारी और प्रगति का संकेत लेकर आया है. व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. यदि आप किसी नई डील, अनुबंध या साझेदारी को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं, तो जल्दबाजी करने से बचें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

विदेशों से जुड़े व्यापार, आयात-निर्यात या ऑनलाइन कारोबार करने वालों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे व्यापार का दायरा बढ़ सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपसी विश्वास ही बड़े लाभ का आधार बनेगा. छोटी-सी गलतफहमी भी संबंधों और कारोबार दोनों को प्रभावित कर सकती है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आएगा. बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या मनचाहा ट्रांसफर मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है. वहीं मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को बदलते मौसम और तेज गर्मी को देखते हुए अपनी कार्ययोजना बनानी चाहिए.

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पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में कोई नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी. संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई और एकाग्रता के लिहाज से अच्छा रहेगा. मन पढ़ाई में लगेगा और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मीडिया और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स और अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो उनके करियर को नई दिशा देंगे. खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और स्टैमिना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है. गर्मी के कारण पेट संबंधी समस्याएं, लू या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और खानपान में लापरवाही न करें. सप्ताह के दौरान यात्रा के योग बन रहे हैं. लंबी दूरी की यात्रा करते समय अपनी सेहत, जरूरी दवाइयों और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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