Kal Ka Rashifal 2 June 2026: मंगलवार को इस महासंयोग से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, Check out your Career, Love Life and Health का पूरा हाल!
Kal Ka Rashifal: 2 जून का राशिफल, मंगलवार को साध्य और हंस योग का महासंयोग चमकाएगा इन 3 राशियों का भाग्य. जानें मेष से मीन तक का राशिफल, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और राहुकाल का समय, पढ़ें कल का राशिफल!
Kal Ka Rashifal, 2 June 2026: मंगलवार का दिन ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद विशेष और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होने जा रहा है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 07:02 तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. आज का दिन ग्रहों के गोचर से कई दुर्लभ और महाकल्याणकारी राजयोगों का अनूठा संयोग लेकर आया है. मंगलवार को वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग और साध्य योग का एक साथ प्रभाव रहेगा.
इसके अलावा, यदि आपकी मेष, कर्क, तुला या मकर राशि है, तो आपको रूचक योग और हंस योग का डबल लाभ मिलेगा. वहीं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज मंगल की राशि वृश्चिक से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में संचरण करेंगे.
शुभ मुहूर्त और यात्रा की दिशा (2 जून 2026)
मंगलवार को यदि आप कोई नया बिजनेस, डील, निवेश या शुभ काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय का विशेष ध्यान रखें:
लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (शुभ कार्यों के लिए आज का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय).
नक्षत्र: रात्रि 10:06 तक मूल नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी.
शुभ यात्रा दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए बेहद मंगलकारी, सुखद और सफलता दिलाने वाला रहेगा.
(राहुकाल): मंगलवार दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय के दौरान किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट, धन के लेन-देन या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए.
मेष राशिफल (Aries Horoscope)
- Biggest Alert: आज लंबे समय से चल रही किसी बड़ी समस्या से आपको फाइनली निजात मिलने वाला है. आपकी चतुराई और योग्यता की हर जगह सराहना होगी.
- Career Horoscope: व्यापार में आज आपको अपने सहयोगियों (Colleagues) का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ (Profit) होगा.
- Money & Property: किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त (Buying/Selling) से जुड़ा लंबे समय से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा.
- Family & Love Horoscope: शाम को परिवार के साथ कोई मजेदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम या आउटिंग का प्लान बन सकता है. घर में पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी.
- Lucky/Unlucky Matrix: आज आपको कोई बेहद शुभ सूचना मिलने वाली है जो आपका दिन बना देगी.
वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)
- Biggest Alert: आज कोई भी बड़ा और लाइफ-चेंजिंग फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों या बड़ों की राय की अनदेखी करने की भूल बिल्कुल न करें.
- Career Horoscope: कार्यक्षेत्र में बदलाव (Workplace Changes) को लेकर कुछ नई योजनाएं बनेंगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको मनमुताबिक सफलता दिलाएगा.
- Lifestyle & Buzz: आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला (Busy Schedule) रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके सारे काम सहजता और सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे.
- Family & Good News: आज आपकी किसी बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि की वजह से घर-परिवार में जश्न और खुशी का माहौल रहेगा. बड़ों की सलाह से लाभ होगा.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नं: 2
मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)
- Biggest Alert: परीक्षा या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को आज शॉर्टकट के बजाय कठिन परिश्रम करने की सख्त जरूरत है.
- Career & Business: टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग) का काम करने वाले जातकों को आज बंपर मुनाफा होने के योग हैं. आज आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.
- Money & Investment: पैसों के मामले में आज का दिन खास है. किसी भी नए इन्वेस्टमेंट (निवेश) के बारे में प्लान करें, आपको फ्यूचर में अच्छा लाभ हो सकता है.
- Family & Good News: घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा.
कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)
- Biggest Alert: आज दिन की शुरुआत में कुछ ज्योतिषीय चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं.
- Career & Politics: राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में दबदबा और मान-सम्मान बढ़ेगा. कूरियर और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज बड़ा फायदा मिलेगा.
- Money Horoscope: आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी; काफी समय से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है.
- Women Special: इस राशि की जो महिलाएं खुद का नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने की सोच रही हैं, उनके लिए आज का दिन शुरुआत करने के लिए बेस्ट है.
सिंह राशिफल (Leo Horoscope)
- Biggest Alert: आज किसी भी अनजान व्यक्ति या सोशल मीडिया के जरिए मिले किसी शख्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, अन्यथा बड़ा धोखा या नुकसान हो सकता है.
- Career Horoscope: कार्यस्थल पर पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें, क्योंकि इस समय आपकी तरक्की और प्रमोशन के मजबूत योग बन रहे हैं.
- Money & Planning: परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए आपके महत्वपूर्ण निर्णय आज सकारात्मक रहेंगे. पिछले कुछ समय से चल रही मनी-प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा.
- Vibe of the Day: समय आज पूरी तरह आपके पक्ष में है. काम आसानी से बनेंगे और किसी नई प्लानिंग पर काम करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.
कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)
- Biggest Alert: आज आपका काम करने का जुनून और 'वर्कहोलिक मोड' आपको हर मुश्किल काम को आसान बनाने की क्षमता प्रदान करेगा.
- Career & Job Alert: जो लोग काफी समय से जॉब ढूंढ रहे हैं, आज उनका किसी अच्छे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है और एक बेहतरीन जॉब हाथ लग सकती है. ऑफिशियल यात्रा के लिए समय अनुकूल है.
- Money & Property: आज आप अपने बड़े भाई या परिवार के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गंभीर बात कर सकते हैं. फाइनेंस को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनेंगी.
- Love & Family: पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की भावना बनी रहेगी. लवमेट्स एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और आपसी विश्वास मजबूत होगा.
तुला राशिफल (Libra Horoscope)
- Biggest Alert: आज जल्दबाजी और अत्यधिक भावुकता (Emotional होकर) में कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल निर्णय न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है.
- Career & Business: कारोबारी महिलाओं को आज पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में तालमेल (Work-Life Balance) बनाकर रखना होगा. किसी जरूरी काम से की गई ऑफिशियल यात्रा प्रॉफिटेबल रहेगी.
- Lifestyle & Travel: आज आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप या वीकेंड गेटवे पर जाने का प्लान बना सकते हैं. माता-पिता की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.
- Education Domain: शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और शिक्षकों की मेहनत को देखकर समाज और कार्यक्षेत्र में उनका सम्मान बढ़ेगा.
वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)
- Biggest Alert: वाहन अथवा घर का कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक खराब होने से आज आपके सामने बड़ा और अनचाहा खर्चा आ सकता है, अपना बजट संभालकर रखें.
- Career & Mission: अपनी रूटीन लाइफ में कुछ छोटे और पॉजिटिव बदलाव लाने से करियर के नए अवसर मिलेंगे. अपने किसी खास मिशन या प्रोजेक्ट को लेकर किए गए प्रयास आज सफल होंगे.
- Good News Time: दोपहर के बाद आपको अपने करियर या भविष्य से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे मूड शानदार हो जाएगा.
- Family & Inner Peace: किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर उसका समाधान ढूंढें. महिलाओं की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. बच्चों को समय दें.
धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)
- Biggest Alert: जो लोग बड़ी कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास और कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने वाला रहेगा.
- Career & Tech: कारोबार में नई तकनीक और एआई टूल्स का इस्तेमाल करने संबंधी कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श होगा. अपनी योजनाओं को गति देने में आपकी मेहनत रंग लाएगी.
- Money Horoscope: आज आपकी आर्थिक स्थिति सुपर-मजबूत बनी रहेगी. बैंक बैलेंस मजबूत होने के कारण आज आप मनपसंद सामान की खरीदारी करने मार्केट जा सकते हैं.
- Love & Family: लवमेट के साथ मुलाकात और क्वालिटी टाइम बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. जीवन में चल रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी.
मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)
- Biggest Alert: कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आज आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने खड़ा रहेगा, जिससे आपको आगे बढ़ने का साहस मिलेगा.
- Career & Strategy: आज किसी भी नए काम को हाथ में लेने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी और रिसर्च पूरी कर लें, तभी काम शुरू करें. इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे.
- Money Horoscope: आय के कुछ नए और परमानेंट सोर्स (New Revenue Streams) बनेंगे, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी. किसी पुराने रुके हुए काम में सफलता मिलेगी.
- Health & Energy: स्वास्थ्य से रिलेटेड चली आ रही पुरानी परेशानियां आज पूरी तरह दूर होंगी. आप खुद को बेहद एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे.
कुम्भ राशिफल (Aquarius Horoscope)
- Biggest Alert: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है या किसी ने उधार ले रखा है, तो आज उसकी वसूली के लिए प्रयास करें, सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
- Career & Social: घर और बाहर दोनों जगह किसी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को लेने में आज आपका विशेष योगदान रहेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक संस्था के लिए आप बड़ा योगदान दे सकते हैं.
- Love & Marriage: दांपत्य जीवन (Married Life) खुशहाल रहेगा. आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे को पहले से बेहतर समझ पाएंगे. प्रोजेक्ट्स में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- Astro Vibe: सकारात्मक सोच आज जीवनयापन में आपकी मदद करेगी. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य के होने के योग बन रहे हैं.
मीन राशिफल (Pisces Horoscope)
- Biggest Alert: किसी भी नई योजना या बिजनेस डील को फाइनल करने से पहले उसकी उचित रूपरेखा (Blueprint) बना लें, हवा में तीर चलाने से आज नुकसान हो सकता है.
- Career & Networking: मार्केटिंग और पीआर से जुड़े लोगों को आज इंडस्ट्री के कुछ बड़े और प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात करने के शानदार मौके मिलेंगे, जो भविष्य में काम आएंगे.
- Money & Investment: यदि आप किसी सरकारी पॉलिसी, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ और फलदायी है.
- Family वाइब्स: पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चल रहा पुराना गतिरोध आज आपसी सहमति से सुलझ जाएगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे.
Jupiter Transit 2026: देवगुरु बृहस्पति की 'अतिचारी' चाल, 2 जून से देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत; आपकी राशि पर क्या होगा असर?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL