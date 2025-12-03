हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 4 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 4 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 4 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 03 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 4 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 4 दिसंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने पिता तुल्य व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ कामकाज में मिलेगा. व्यापार व्यवसाय के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यों में व्यस्तता रहेगी. आर्थिक मामलों में आज आपका दिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने पिता तुल्य व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ कामकाज में मिलेगा. व्यापार व्यवसाय के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यों में व्यस्तता रहेगी. आर्थिक मामलों में आज आपका दिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम रिसर्च और कमीशन से संबंधित हैं उन्हें आज अच्छा लाभ मिलेगा. उच्च अधिकारियों से महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के अवसर प्राप्त होंगे. शिक्षा से जुड़े हुए जातकों को पद प्राप्ति होने की संभावना है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम रिसर्च और कमीशन से संबंधित हैं उन्हें आज अच्छा लाभ मिलेगा. उच्च अधिकारियों से महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के अवसर प्राप्त होंगे. शिक्षा से जुड़े हुए जातकों को पद प्राप्ति होने की संभावना है.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं. काम के परिवर्तन की संभावना भी दिखाई दे रही हैं. नए काम के बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर ही प्लानिंग करके आगे बढ़ें. खर्चों के लिए संचित धन पर निर्भर रहना पड़ सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं. काम के परिवर्तन की संभावना भी दिखाई दे रही हैं. नए काम के बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर ही प्लानिंग करके आगे बढ़ें. खर्चों के लिए संचित धन पर निर्भर रहना पड़ सकता है.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के व्यापार व्यवसाय के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. भरपूर ऊर्जा रहेगी और अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से करने में कामयाब रहेंगे. प्रैक्टिकल अप्रोच कामयाबी दिलाएगा. आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के व्यापार व्यवसाय के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. भरपूर ऊर्जा रहेगी और अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से करने में कामयाब रहेंगे. प्रैक्टिकल अप्रोच कामयाबी दिलाएगा. आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब रहेंगे. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली सभी मुश्किलें अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से दूर हो जाएंगी. मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब रहेंगे. योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली सभी मुश्किलें अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से दूर हो जाएंगी. मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
6/12
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे. जिसके लिए उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी. बच्चों से संबंधित सामान का व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए लाभदायक दिन रहेगा. सभी के साथ मिलजुलकर कार्य करने का प्रयास करेंगे.
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे. जिसके लिए उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी. बच्चों से संबंधित सामान का व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए लाभदायक दिन रहेगा. सभी के साथ मिलजुलकर कार्य करने का प्रयास करेंगे.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को समझदारी से अपनी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. व्यर्थ वाद-विवाद में पढ़ेंगे, तो आप की मुश्किलें बढ़ेंगी. शत्रु आपको राजनीतिक पैंतरेबाजी में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को समझदारी से अपनी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. व्यर्थ वाद-विवाद में पढ़ेंगे, तो आप की मुश्किलें बढ़ेंगी. शत्रु आपको राजनीतिक पैंतरेबाजी में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए कई यात्राएं करनी पड़ सकती है. सत्य के मार्ग पर चलकर अपने काम को पूरा करने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत होगा. कमाई के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए कई यात्राएं करनी पड़ सकती है. सत्य के मार्ग पर चलकर अपने काम को पूरा करने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत होगा. कमाई के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होगी. काम के प्रति आपके जुनून के बदौलत निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज आप के प्रयास से पूरे हो जाएंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होगी. काम के प्रति आपके जुनून के बदौलत निर्धारित लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य आज आप के प्रयास से पूरे हो जाएंगे.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज काफी संतुष्ट रहेंगे. साथ ही आज आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा. एक काम खत्म होने के बाद दूसरे नए काम की प्लानिंग शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है. खर्च की अधिकता रहेगी. कमाई के लिए दिन अच्छा है.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज काफी संतुष्ट रहेंगे. साथ ही आज आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा. एक काम खत्म होने के बाद दूसरे नए काम की प्लानिंग शुरू करने के लिए बेहतरीन दिन है. खर्च की अधिकता रहेगी. कमाई के लिए दिन अच्छा है.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को उनके किए हुए काम को अनदेखा किए जाने का मलाल रहेगा. नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दे. आध्यात्मिक मन को सुकून देगी. मन की व्यग्रता की वजह से निर्णय गलत हो सकते हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को उनके किए हुए काम को अनदेखा किए जाने का मलाल रहेगा. नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दे. आध्यात्मिक मन को सुकून देगी. मन की व्यग्रता की वजह से निर्णय गलत हो सकते हैं.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है की मीन राशि के जातकों के मन में आज संवेदनशीलता बढ़ेगी. दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने के बजाय अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यवहारिक फैसले कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है की मीन राशि के जातकों के मन में आज संवेदनशीलता बढ़ेगी. दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने के बजाय अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यवहारिक फैसले कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे.
Published at : 03 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Imran Khan News: जेल के अंदर इमरान ने सुनाई मुनीर की खौफनाक कहानी!| Pakistan News
Brahmos Missile: अब Pakistan के पार तक मार करेगा ब्रह्मोस | Breaking | Indiaforce
SIR Controversy News: संसद के बाहर SIR को लेकर बवाल, आज भी वही हाल? | BJP | ABP News
Dr. Rajendra Prasad Birth Anniversary समारोह से Rahul-Kharge की अनूठी तस्वीरें आई सामने
Indian Rupee 2025 में क्यों गिर रहा है? | Dollar Surge और Trade War का असर | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
बिहार
Bihar Teacher Shot Dead: बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
बिहार में BPSC टीचर की हत्या, स्कूटी पर स्कूल जा रही शिवानी के कनपटी पर मारी गोली
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, फिट हुए शुभमन गिल! दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी कंफर्म
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
यूटिलिटी
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
दिसंबर में ये 4 डेडलाइन मिस कर दीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, आज ही नोट कर लें तारीख
ट्रेंडिंग
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
नदी से रेत कैसे निकालते हैं रेत माफिया, बुलडोजर की खुदाई का वीडियो देख आपकी भी आंखों में आ जाएगा खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget