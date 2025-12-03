Tarot Prediction 4 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए कई यात्राएं करनी पड़ सकती है. सत्य के मार्ग पर चलकर अपने काम को पूरा करने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत होगा. कमाई के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है.