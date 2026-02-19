हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी 27 फरवरी को है, इस दिन आंवले की पूजा करने से क्या होता है जानें

Amalaki Ekadashi 2026: फाल्गुन माह की आमलकी एकादशी पर आंवला की पूजा का विशेष महत्व है.पुराणों में इसका खास लाभ बताया गया है. आंवले में विष्णु जी का वास माना गया है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Amalaki Ekadashi 2026: फाल्गुन माह की आमलकी एकादशी पर आंवला की पूजा का विशेष महत्व है.पुराणों में इसका खास लाभ बताया गया है. आंवले में विष्णु जी का वास माना गया है.

आमलकी एकादशी 2026

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 फरवरी को देर रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा.
फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 फरवरी को देर रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा. इ
आमलकी एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पुण्य फलदायी माना जाता है. इसके फलस्वरूप सारे दुख, कष्ट दूर होते हैं.
आमलकी एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पुण्य फलदायी माना जाता है. इसके फलस्वरूप सारे दुख, कष्ट दूर होते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 11:52 AM (IST)
