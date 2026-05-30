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Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पूर्णिमा पर 2 दुर्लभ संयोग, इन चीजों का दान पलट सकता है किस्मत
ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का व्रत 31 मई 2026 को रखा जाएगा. पंचांग अनुसार इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ऐसे में विष्णु जी की कृपा पाने के लिए कौन सी चीजों का दान करें जान लें.
अधिकमास पूर्णिमा 2026
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Published at : 30 May 2026 03:25 PM (IST)
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