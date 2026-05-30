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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAdhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पूर्णिमा पर 2 दुर्लभ संयोग, इन चीजों का दान पलट सकता है किस्मत

Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास पूर्णिमा पर 2 दुर्लभ संयोग, इन चीजों का दान पलट सकता है किस्मत

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का व्रत 31 मई 2026 को रखा जाएगा. पंचांग अनुसार इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ऐसे में विष्णु जी की कृपा पाने के लिए कौन सी चीजों का दान करें जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 May 2026 03:25 PM (IST)
ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा का व्रत 31 मई 2026 को रखा जाएगा. पंचांग अनुसार इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ऐसे में विष्णु जी की कृपा पाने के लिए कौन सी चीजों का दान करें जान लें.

अधिकमास पूर्णिमा 2026

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अधिकमास का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है पूर्णिमा. इस दिन किया गया पूजन, जप-तप, दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्रदान करता है. इस साल अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026 को है.
अधिकमास का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है पूर्णिमा. इस दिन किया गया पूजन, जप-तप, दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्रदान करता है. इस साल अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026 को है.
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अधिकमास पूर्णिमा के दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योग में की गई कृष्ण जी की पूजा सफल होती है. मां लक्ष्मी की कृपा से कार्यों को गति मिलती है और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं.
अधिकमास पूर्णिमा के दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योग में की गई कृष्ण जी की पूजा सफल होती है. मां लक्ष्मी की कृपा से कार्यों को गति मिलती है और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं.
Published at : 30 May 2026 03:25 PM (IST)
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Jyeshtha Purnima PURNIMA Adhik Maas 2026

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