अधिकमास पूर्णिमा के दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योग में की गई कृष्ण जी की पूजा सफल होती है. मां लक्ष्मी की कृपा से कार्यों को गति मिलती है और धन प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं.