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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 18 July 2026: तुला राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें बड़ी सावधानी, सिस्टेमेटिक तरीके से पूरे करें ऑफिस के काम

Tula Rashifal 18 July 2026: तुला राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें बड़ी सावधानी, सिस्टेमेटिक तरीके से पूरे करें ऑफिस के काम

Libra Horoscope 18 July 2026: आज तुला राशि वालों को बिजनेस में उधारी और अविश्वास से बचना होगा, नौकरी में सिस्टेमेटिक काम करने से मिलेगी सफलता. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. 

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे. 11वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने बड़े-बुजुर्गों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन ग्रहण दोष के कारण आर्थिक और पारिवारिक मामलों में काफी सावधानी रखनी होगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. व्यापार में आज किसी पर भी बहुत अधिक आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज जितना हो सके बाजार से उधार या कर्ज लेने से बचें, क्योंकि यह उधार भविष्य में आपकी परेशानियां काफी बढ़ा सकता है; बहुत जरूरी होने पर ही सोच-समझकर कदम उठाएं. आज केवल अनुमानित लाभ को देखकर बेफिजूल के खर्च कतई न करें, बजट बनाकर ही आगे बढ़ें, वरना आने वाले दिनों में आपको बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों की बात करें तो आज कार्यक्षेत्र का माहौल मिलाजुला रहेगा. आज आप दफ्तर के कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए अपने कोवर्कर (सहकर्मियों) की मदद करते और उनसे सहयोग लेते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी कार्यों को पूरी तरह सिस्टेमेटिक (व्यवस्थित) तरीके से करें; अगर आप आज कोई भी आधा-अधूरा काम छोड़ेंगे तो वह पकड़ में आ सकता है, जिसके लिए आपको बॉस की तीखी डांट खानी पड़ सकती है. इसके अलावा, आज से ही अपना हाथ खींचकर खर्च करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ अनएक्स्पेक्टेड (अचानक आने वाले) खर्च आपके सामने आ सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी कमियों को दूर करने का है. पढ़ाई या करियर में आ रही किसी भी तरह की मुसीबत या रुकावट से बाहर निकलने के लिए छात्रों को आज खुद सजग और गंभीर होकर प्रयास करने होंगे. अगर कोई टॉपिक समझने में परेशानी आ रही है, तो संकोच न करें और अपने सीनियर्स या क्लोज फ्रेंड्स (दोस्तों) की हेल्प (मदद) जरूर लें; इससे आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और विश्वास की कुछ कमी महसूस हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर अविश्वास करने से आज आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में मनमुटाव या बहस होने की आशंका है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आर्थिक चिंताओं और पारिवारिक मनमुटाव के कारण आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें; समय पर भोजन करें और रात को पर्याप्त नींद लें. मेडिटेशन करने से आज मानसिक शांति मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को अन्न का दान करें; इससे ग्रहण दोष का बुरा प्रभाव दूर होगा.

FAQs 

Q1. 18 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को वित्तीय मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज केवल भविष्य का मुनाफा देखकर फालतू खर्च न करें, किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और बाजार से नया उधार या कर्ज लेने से पूरी तरह परहेज करें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बॉस की डांट से बचने के लिए क्या करना होगा?
Ans. आज ऑफिस में कोई भी काम अधूरा न छोड़ें; अपने सभी पेंडिंग कार्यों को पूरी तरह सिस्टेमेटिक और सही तरीके से पूरा करें, वरना बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

Q3. आज के दिन तुला राशि वालों की मैरिड लाइफ में तनाव का क्या कारण हो सकता है?
Ans. आज पार्टनर के बीच आपसी तालमेल और भरोसे की कमी के कारण मनमुटाव हो सकता है, जिससे बचने के लिए आपको एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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