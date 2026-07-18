Aaj Ka Tula Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे. 11वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने बड़े-बुजुर्गों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन ग्रहण दोष के कारण आर्थिक और पारिवारिक मामलों में काफी सावधानी रखनी होगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. व्यापार में आज किसी पर भी बहुत अधिक आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज जितना हो सके बाजार से उधार या कर्ज लेने से बचें, क्योंकि यह उधार भविष्य में आपकी परेशानियां काफी बढ़ा सकता है; बहुत जरूरी होने पर ही सोच-समझकर कदम उठाएं. आज केवल अनुमानित लाभ को देखकर बेफिजूल के खर्च कतई न करें, बजट बनाकर ही आगे बढ़ें, वरना आने वाले दिनों में आपको बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों की बात करें तो आज कार्यक्षेत्र का माहौल मिलाजुला रहेगा. आज आप दफ्तर के कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए अपने कोवर्कर (सहकर्मियों) की मदद करते और उनसे सहयोग लेते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी कार्यों को पूरी तरह सिस्टेमेटिक (व्यवस्थित) तरीके से करें; अगर आप आज कोई भी आधा-अधूरा काम छोड़ेंगे तो वह पकड़ में आ सकता है, जिसके लिए आपको बॉस की तीखी डांट खानी पड़ सकती है. इसके अलावा, आज से ही अपना हाथ खींचकर खर्च करें, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ अनएक्स्पेक्टेड (अचानक आने वाले) खर्च आपके सामने आ सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी कमियों को दूर करने का है. पढ़ाई या करियर में आ रही किसी भी तरह की मुसीबत या रुकावट से बाहर निकलने के लिए छात्रों को आज खुद सजग और गंभीर होकर प्रयास करने होंगे. अगर कोई टॉपिक समझने में परेशानी आ रही है, तो संकोच न करें और अपने सीनियर्स या क्लोज फ्रेंड्स (दोस्तों) की हेल्प (मदद) जरूर लें; इससे आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आज पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और विश्वास की कुछ कमी महसूस हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर अविश्वास करने से आज आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में मनमुटाव या बहस होने की आशंका है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

आर्थिक चिंताओं और पारिवारिक मनमुटाव के कारण आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें; समय पर भोजन करें और रात को पर्याप्त नींद लें. मेडिटेशन करने से आज मानसिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

स्काई ब्लू (आसमानी) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी गरीब को अन्न का दान करें; इससे ग्रहण दोष का बुरा प्रभाव दूर होगा.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को वित्तीय मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आज केवल भविष्य का मुनाफा देखकर फालतू खर्च न करें, किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और बाजार से नया उधार या कर्ज लेने से पूरी तरह परहेज करें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बॉस की डांट से बचने के लिए क्या करना होगा?

Ans. आज ऑफिस में कोई भी काम अधूरा न छोड़ें; अपने सभी पेंडिंग कार्यों को पूरी तरह सिस्टेमेटिक और सही तरीके से पूरा करें, वरना बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

Q3. आज के दिन तुला राशि वालों की मैरिड लाइफ में तनाव का क्या कारण हो सकता है?

Ans. आज पार्टनर के बीच आपसी तालमेल और भरोसे की कमी के कारण मनमुटाव हो सकता है, जिससे बचने के लिए आपको एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा.

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