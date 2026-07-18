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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में आएगी तेजी, सीनियर्स की सलाह से होगा बड़ा फायदा

Vrishchik Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में आएगी तेजी, सीनियर्स की सलाह से होगा बड़ा फायदा

Scorpio Horoscope 18 July 2026: आज वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का लाभ, अनुभवी की सलाह से बिजनेस में आएगा बड़ा उछाल. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बेहद शुभ और भाग्यशाली संयोग बन रहा है. 

रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज चंद्रमा 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस मजबूत स्थिति के कारण आज आपमें काम करने का एक अद्भुत जोश और उत्साह देखने को मिलेगा. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए नई योजनाएं बनाने और तरक्की पाने का है. वरियान योग के शुभ प्रभाव से आज आप अपने बिजनेस की उन्नति के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर के साथ मिलकर धन निवेश (Investment) की बड़ी प्लानिंग बना सकते हैं; उनके द्वारा बनाई गई रणनीति से आपके बिजनेस में तेजी की रफ्तार देखने को मिलेगी. हालांकि, सरकारी टेंडर या सरकारी कार्यों से जुड़े व्यापारियों को आज अपने काम और माल की गुणवत्ता (Quality) को लेकर खास सजग रहना होगा. इसके अलावा, बिजनेसमैन को आज अपनी दुकान या गोदाम के स्टाॅक पर भी पूरा ध्यान रखना होगा; समय पर सामान की कमी होने के कारण आज आपको अचानक परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए इन्वेंट्री पहले से दुरुस्त रखें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह प्रोफेशनल बनने और अनुशासन में रहने का है. वर्कप्लेस पर आज इधर-उधर की फालतू बातों या गपशप में समय गंवाने के बजाय अपने जरूरी काम पर पूरा फोकस बनाए रखें और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. एंप्लॉयड पर्सन को आज पूरी तरह प्रोफेशनली कार्य करना चाहिए और मेहनत करने से बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए. आज ऑफिस में 'बॉस इज ऑलवेज राइट' (Boss is always right) के सिद्धांत पर चलते हुए उनके निर्देशों का पालन करें और उनकी किसी बात का बुरा न मानें. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन का मन आज थोड़ा अशांत या भ्रमित हो सकता है, इसलिए वे अपना अधिकतर समय केवल महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाएं.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने पॉकेट मनी और खर्चों पर नियंत्रण रखने का है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि आज मनोरंजन, घूमना-फिरना या फालतू की चीजों पर कम से कम पैसा खर्च करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आज आपको स्कूल या कॉलेज से मिले किसी जरूरी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके लिए पैसों की जरूरत होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज का दिन दूसरों की मदद करने और पुण्य कमाने का है. आज यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार आता है, तो उनके लिए भोजन या जरूरी चीजों की व्यवस्था अवश्य करें; उम्मीद लेकर आए किसी भी इंसान को आज खाली हाथ न लौटाएं. रात तक रहने वाले ग्रहण दोष के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ बातचीत करते समय थोड़ा संयम बरतें, ताकि वीकेंड का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद बना रहे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

दशम भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक रूप से आपमें गजब की ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि, रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और काम के प्रेशर के कारण मार्केटिंग से जुड़े लोगों को थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (मेडिटेशन) का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपके करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 18 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि के व्यापारियों को किस तरह के निवेश से लाभ होगा?
Ans. आज वरियान योग के प्रभाव से किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में किया गया धन निवेश आपके बिजनेस की रफ्तार को तेजी से बढ़ाएगा और बड़ा लाभ दिलाएगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. आज दफ्तर में गपशप से दूर रहकर काम पर फोकस करें, पूरी मेहनत से काम करें और 'बॉस इज ऑलवेज राइट' के नियम को मानते हुए सीनियर्स की बातों का बुरा न मानें.

Q3. आज वृश्चिक राशि के छात्रों को पैसों के मामले में क्या सलाह दी गई है?
Ans. छात्रों को आज मनोरंजन पर फिजूलखर्ची रोकने की सलाह दी गई है, क्योंकि आज विद्यालय के किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में धन खर्च हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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