किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय के लिए कभी नहीं होगी कमी

Ginger Farming: अदरक भारतीय रसोई की एक अहम सामग्री है, जो ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होती है. भारतीय समाज में चाय से लेकर सब्जियों और काढ़े तक, अदरक हर जगह अपना असर दिखाती है. तो क्या आपको भी बार-बार बाजार से अदरक खरीदना पड़ता है?

अगर हां, तो अब इसकी जरूरत शायद ही पड़े. आपके घर की बालकनी, छत या छोटे से किचन गार्डन में एक गमला भी सालभर ताजी अदरक की जरूरत पूरी कर सकता है. सही राइजोम, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल से आप घर पर ही केमिकल-फ्री अदरक उगा सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार पौधा तैयार होने के बाद जरूरत के अनुसार अदरक निकालते रहें और बाकी हिस्सा फिर बढ़ता रहेगा.

अदरक लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

अदरक का वैज्ञानिक नाम Zingiber officinale है और यह Zingiberaceae परिवार का पौधा है, जिसमें हल्दी और इलायची भी शामिल हैं. जिस हिस्से का इस्तेमाल रसोई में किया जाता है, वह इसकी जड़ नहीं बल्कि भूमिगत तना (Rhizome) होता है. रोपाई के लिए हमेशा ताजी, मोटी और स्वस्थ अदरक चुनें, जिसमें छोटी-छोटी कलियां दिखाई दे रही हों. या अदरक थोड़ी सूखी हो तो उसे कुछ घंटे पानी में भिगोकर लगाया जा सकता है. अदरक क्षैतिज (Horizontal) दिशा में फैलती है, इसलिए कम से कम 15 इंच चौड़ा गमला चुनें, जिसमें पानी निकासी के लिए छेद होना चाहिए.

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ऐसी मिट्टी और देखभाल से होगी बेहतर पैदावार

अदरक के लिए हल्की, भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतर होती है. इसके लिए 40 प्रतिशत बगीचे की मिट्टी, 30 प्रतिशत कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट, 20 प्रतिशत कोकोपीट और 10 प्रतिशत रेत या परलाइट का मिश्रण तैयार करें. अदरक के टुकड़े को कली ऊपर की ओर रखते हुए 2 से 3 इंच गहराई में लगाएं और हल्की सिंचाई करें. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी मिले लेकिन दोपहर की तेज धूप सीधे न पड़े. मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें, हालांकि उसमें पानी भरने न दें. समय समय पर जैविक खाद देने से राइजोम तेजी से बड़ा होता है.

कब तैयार होगी फसल और क्या हैं फायदे?

अदरक में आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के भीतर नई छोटी और मुलायम पत्ती निकलने लगता हैं. लगभग 5 से 6 महीने बाद इसकी पहली कटाई कर सकते है, जबकि पूरी तरह विकसित अदरक 8 से 10 महीने में तैयार होती है. कटाई के दौरान पूरा पौधा निकालने की बजाय केवल जरूरत के अनुसार राइजोम का हिस्सा काटें, ताकि बाकी पौधा आगे भी बढ़ता रहे. घर में उगाई गई अदरक बाजार की तुलना में अधिक ताजी और सुगंधित होती है. इसका इस्तेमाल चाय, सब्जी, मसाला, अचार और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में किया जाता है. नियमित देखभाल के साथ एक ही पौधा लंबे समय तक ताजी अदरक उपलब्ध करा सकता है.

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