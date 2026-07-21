CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर अब धरना नहीं देगी. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी वजह भी बताई है. उन्होंने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है. जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. इससे पहले सौरभ दास ने रात 8 बजे से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना देने का ऐलान किया था.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट किया, ''हमारे वकीलों ने अभी हमें बताया है कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है. इसलिए, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना वापस बुलाया लिया गया है. सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह है.''

🚨UPDATE🚨



Our lawyers have just told us that ALL the detainees have been released.



The dharna outside Delhi Police HQ is therefore called off!



EVERYONE IS REQUESTED TO MAINTAIN PEACE. https://t.co/kvxj53Dqxj — Saurav Das (@SauravDassss) July 21, 2026

सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था

इससे पहले सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने एक अन्य पोस्ट में बताया था कि दिल्ली पुलिस ने अधिक बल प्रयोग करके सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा था, ''अब वे वकीलों को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं और हमें हिरासत में लिए गए लोगों की पूरी लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं. इसलिए, अगर हिरासत में लिए गए लोगों के इस संवैधानिक अधिकार का पालन नहीं किया गया, तो मैं आशुतोष रांका और दीपक बालियान आज (21 जुलाई) रात 8 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्डर के बाहर शांतिपूर्ण धरना देंगे.''

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प

वहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार (21 जुलाई) को भी सीजेपी के समर्थकों की भारी जमा रही. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है. इससे पहले सोमवार (20 जुलाई) को संसद मार्च के दौरान भी बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी. पुलिस ने लाठी चार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले दागे थे. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए थे.

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और अपनी मांगे उनके सामने रखी थी.

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