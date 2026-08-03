#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा

घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा

Parwal In Kitchen Gardening: घर के किचन गार्डन में ऑर्गेनिक और ताजी सब्जियां उगाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जान लें घर में कैसे आप ताजे हरे परवल उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

Parwal In Kitchen Gardening: आजकल लोग बाजार से आने वाली सब्जियों की जगह घर में उगी ताजी और साफ सब्जियां पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि किचन गार्डनिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है. तो आप आसानी से कई सब्जियां उगा सकते हैं. इन्हीं में से एक है परवल. 

स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह सब्जी घर के गार्डन को भी हरा भरा बना देती है. परवल की बेल ज्यादा जगह नहीं मांगती लेकिन सही देखभाल मिलने पर अच्छी ग्रोथ करती है. इसे गमले या जमीन दोनों जगह लगाया जा सकता है. थोड़ी मेहनत और सही तरीके से आप घर में ही ताजे हरे परवल तोड़कर सब्जी बना सकते हैं. जान लें तरीका

घर पर ऐसे उगाएं परवल

घर में परवल उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना जरूरी है. परवल की बेल को अच्छी धूप पसंद होती है इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां रोजाना कुछ घंटे सीधी धूप मिल सके. अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो बड़ा और गहरा गमला लेना बेहतर रहेगा जिससे जड़ों को फैलने की जगह मिल सके. परवल की बेल बढ़ने के बाद फैलती है इसलिए इसे सहारे की भी जरूरत पड़ती है. इसके लिए आप लकड़ी की डंडी जाली या रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मिट्टी की बात करें तो परवल के पौधे के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है. गार्डन की मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाकर इस्तेमाल करें. इससे मिट्टी में पोषण बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है. ध्यान रखें कि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा नमी से जड़ खराब हो सकती है.

परवल लगाने के लिए बीज के अलावा कटिंग का तरीका भी काफी आसान माना जाता है. अच्छी बेल की कटिंग लेकर उसे मिट्टी में लगाया जा सकता है. कटिंग लगाने के बाद हल्का पानी देते रहें और कुछ समय बाद बेल धीरे धीरे बढ़ने लगती है.


घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा

ऐसे करें परवल के पौधे की देखभाल

परवल की बेल को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती लेकिन समय पर ध्यान देने से फल ज्यादा और अच्छे मिल सकते हैं. पौधे में नियमित पानी दें लेकिन मिट्टी को हमेशा गीला रखने से बचें. गर्मी के मौसम में जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए. बारिश के समय पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे.

जब बेल बढ़ने लगे तो उसे सहारा देना बहुत जरूरी है. बिना सहारे के बेल जमीन पर फैल सकती है जिससे फल खराब होने का खतरा रहता है. जाली या लकड़ी के सहारे बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है और पौधे को ज्यादा हवा और रोशनी मिलती है. इससे फल आने की संभावना भी बेहतर होती है.

पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर जैविक खाद डालते रहें. घर की बनी कंपोस्ट खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है. अगर पत्तियों का रंग हल्का पड़ने लगे या पौधा कमजोर दिखे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. ऐसे में खाद देना फायदेमंद रहता है. परवल की बेल में फूल आने के बाद धीरे धीरे फल बनने शुरू होते हैं. सही देखभाल के साथ घर के किचन गार्डन में उगाया गया परवल लंबे समय तक ताजी सब्जी दे सकता है.

यह भी पढ़ें: किसानों को मालामाल बना देगी यह तकनीक, फलों के साथ मिलेगा हरा चारा


घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा

घर पर मिलेगा ताजी सब्जी का स्वाद

किचन गार्डन में सब्जी उगाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको खाने के लिए ताजी और अपनी देखरेख में तैयार की गई सब्जी मिलती है. परवल ऐसी सब्जी है जिसे घर में उगाना मुश्किल नहीं है. एक बार बेल अच्छी तरह तैयार हो जाए तो लंबे समय तक इससे परवल प्राप्त किए जा सकते हैं.

आजकल लोग अपने घर की छत और बालकनी को छोटे गार्डन में बदल रहे हैं. इसमें परवल जैसी बेल वाली सब्जियां काफी पसंद की जा रही हैं क्योंकि यह कम जगह में भी अच्छी तरह बढ़ सकती हैं. थोड़ी सी जगह में हरी बेल लगाकर आप घर का माहौल भी बेहतर बना सकते हैं और सब्जी की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं.

अगर आप पहली बार किचन गार्डन शुरू कर रहे हैं तो परवल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बस अच्छी मिट्टी धूप पानी और समय समय पर खाद का ध्यान रखें. कुछ महीनों की मेहनत के बाद आपके घर में हरी भरी बेल नजर आएगी और ताजे परवल आपकी रसोई तक पहुंचेंगे. यह न सिर्फ पैसे की बचत करेगा बल्कि खेती और प्रकृति से जुड़ने का एक अच्छा अनुभव भी देगा.

यह भी पढ़ें: किसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Parwal Kitchen Garden Kitchen Gardening
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा
एग्रीकल्चर
Jan Aushadhi Kendra: गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु जन औषधि केंद्र, क्या है प्रोसेस?
गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु जन औषधि केंद्र, क्या है प्रोसेस?
एग्रीकल्चर
बागवानी किसानों को राहत, आम-लीची-अमरूद के पेड़ों पर मिलेगी सब्सिडी
बागवानी किसानों को राहत, आम-लीची-अमरूद के पेड़ों पर मिलेगी सब्सिडी
एग्रीकल्चर
How to Grow Pistachio: अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं अफगानिस्तान का फेमस पिस्ता?
अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं अफगानिस्तान का फेमस पिस्ता?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
Live: दतिया में शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
स्पोर्ट्स
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
लाइफस्टाइल
World Breastfeeding Week 2026: बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget