घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे-हरे परवल, होगा बंपर फायदा

Parwal In Kitchen Gardening: आजकल लोग बाजार से आने वाली सब्जियों की जगह घर में उगी ताजी और साफ सब्जियां पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि किचन गार्डनिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है. तो आप आसानी से कई सब्जियां उगा सकते हैं. इन्हीं में से एक है परवल.

स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह सब्जी घर के गार्डन को भी हरा भरा बना देती है. परवल की बेल ज्यादा जगह नहीं मांगती लेकिन सही देखभाल मिलने पर अच्छी ग्रोथ करती है. इसे गमले या जमीन दोनों जगह लगाया जा सकता है. थोड़ी मेहनत और सही तरीके से आप घर में ही ताजे हरे परवल तोड़कर सब्जी बना सकते हैं. जान लें तरीका

घर पर ऐसे उगाएं परवल

घर में परवल उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना जरूरी है. परवल की बेल को अच्छी धूप पसंद होती है इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां रोजाना कुछ घंटे सीधी धूप मिल सके. अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो बड़ा और गहरा गमला लेना बेहतर रहेगा जिससे जड़ों को फैलने की जगह मिल सके. परवल की बेल बढ़ने के बाद फैलती है इसलिए इसे सहारे की भी जरूरत पड़ती है. इसके लिए आप लकड़ी की डंडी जाली या रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मिट्टी की बात करें तो परवल के पौधे के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है. गार्डन की मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाकर इस्तेमाल करें. इससे मिट्टी में पोषण बढ़ता है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है. ध्यान रखें कि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा नमी से जड़ खराब हो सकती है.

परवल लगाने के लिए बीज के अलावा कटिंग का तरीका भी काफी आसान माना जाता है. अच्छी बेल की कटिंग लेकर उसे मिट्टी में लगाया जा सकता है. कटिंग लगाने के बाद हल्का पानी देते रहें और कुछ समय बाद बेल धीरे धीरे बढ़ने लगती है.





ऐसे करें परवल के पौधे की देखभाल

परवल की बेल को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती लेकिन समय पर ध्यान देने से फल ज्यादा और अच्छे मिल सकते हैं. पौधे में नियमित पानी दें लेकिन मिट्टी को हमेशा गीला रखने से बचें. गर्मी के मौसम में जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए. बारिश के समय पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे.

जब बेल बढ़ने लगे तो उसे सहारा देना बहुत जरूरी है. बिना सहारे के बेल जमीन पर फैल सकती है जिससे फल खराब होने का खतरा रहता है. जाली या लकड़ी के सहारे बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है और पौधे को ज्यादा हवा और रोशनी मिलती है. इससे फल आने की संभावना भी बेहतर होती है.

पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर जैविक खाद डालते रहें. घर की बनी कंपोस्ट खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है. अगर पत्तियों का रंग हल्का पड़ने लगे या पौधा कमजोर दिखे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. ऐसे में खाद देना फायदेमंद रहता है. परवल की बेल में फूल आने के बाद धीरे धीरे फल बनने शुरू होते हैं. सही देखभाल के साथ घर के किचन गार्डन में उगाया गया परवल लंबे समय तक ताजी सब्जी दे सकता है.

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घर पर मिलेगा ताजी सब्जी का स्वाद

किचन गार्डन में सब्जी उगाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको खाने के लिए ताजी और अपनी देखरेख में तैयार की गई सब्जी मिलती है. परवल ऐसी सब्जी है जिसे घर में उगाना मुश्किल नहीं है. एक बार बेल अच्छी तरह तैयार हो जाए तो लंबे समय तक इससे परवल प्राप्त किए जा सकते हैं.

आजकल लोग अपने घर की छत और बालकनी को छोटे गार्डन में बदल रहे हैं. इसमें परवल जैसी बेल वाली सब्जियां काफी पसंद की जा रही हैं क्योंकि यह कम जगह में भी अच्छी तरह बढ़ सकती हैं. थोड़ी सी जगह में हरी बेल लगाकर आप घर का माहौल भी बेहतर बना सकते हैं और सब्जी की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं.

अगर आप पहली बार किचन गार्डन शुरू कर रहे हैं तो परवल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बस अच्छी मिट्टी धूप पानी और समय समय पर खाद का ध्यान रखें. कुछ महीनों की मेहनत के बाद आपके घर में हरी भरी बेल नजर आएगी और ताजे परवल आपकी रसोई तक पहुंचेंगे. यह न सिर्फ पैसे की बचत करेगा बल्कि खेती और प्रकृति से जुड़ने का एक अच्छा अनुभव भी देगा.

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