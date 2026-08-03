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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?

क्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?

Beej Gram Yojana: बीज ग्राम योजना सरकार की एक खास पहल है जो किसानों को गांव स्तर पर ही सस्ते और उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज खुद तैयार करने में मदद करती है. जानें किन्हें मिलता है लाभ.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 03 Aug 2026 11:25 AM (IST)
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Beej Gram Yojana: खेती में अच्छी पैदावार की शुरुआत हमेशा अच्छे बीज से होती है. अगर बीज की क्वालिटी अच्छी हो तो फसल मजबूत बनती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीज ग्राम योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद किसानों को अपने ही क्षेत्र में बढ़िया क्वालिटी के बीज मुहैया कराना है. जिससे उन्हें हर सीजन महंगे या दूर के बाजारों पर निर्भर न रहना पड़े. बीज ग्राम बनने से गांव के किसान बीज उत्पादन से भी जुड़ते हैं और दूसरे किसानों तक क्वालिटी वाले बीज पहुंचाते हैं. 

इससे खेती की लागत पर भी असर पड़ता है और लोकल लेवल पर बीज आसानी से मुहैया हो जाते है. कई राज्यों में इस योजना को अलग तरीके से लागू किया जा रहा है लेकिन इसका मकसद एक ही है कि किसानों तक बढ़िया बीज समय पर पहुंचे और प्रोडक्शन बढ़े. योजना के तहत किसान ग्रुप बनाकर बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है. तो साथ ही बीज तैयार करने से लेकर उसकी क्वालिटी बनाए रखने तक तकनीकी मदद और कई जगहों पर आर्थिक मदद भी दी जाती है.

बीज ग्राम योजना कैसे करती है काम?

बीज ग्राम योजना में आमतौर पर दो या तीन गांवों को मिलाकर एक किसान ग्रुप तैयार किया जाता है. इस ग्रुप के किसान मिलकर ऐसी फसलों चुनते हैं जिनके बीज लोकल लेवल पर तैयार किए जा सकें. इसके बाद कृषि विभाग और विशेषज्ञ संस्थान किसानों को बीज उत्पादन की पूरी प्रोसेस समझाते हैं.

इसमें सही किस्म का चयन करना खेत की तैयारी समय पर बुवाई रोग और कीट प्रबंधन कटाई तथा सही तरीके से स्टोरेज जैसी सभी जरूरी बातें शामिल होती हैं. तैयार बीज की क्वालिटी की जांच भी कराई जाती है जिससे दूसरे किसानों तक सर्टिफाइड बीज ही पहुंचे.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गांव के भीतर ही अच्छे बीज की व्यवस्था हो जाती है और किसान बाहरी बाजार पर कम डिपेंड रहते हैं. इससे बीज की उपलब्धता समय पर होती है और खेती की शुरुआत बिना देरी के हो पाती है. लंबे समय में यह व्यवस्था गांव को बीज उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है.

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क्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?

किसानों को योजना में क्या-क्या फायदा मिलता है?

बीज ग्राम योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को बढ़िया और सर्टिफाइड बीज डिस्काउंटेड रेट पर मिलते हैं. कई राज्यों में छोटे किसानों को ज्यादा और दूसरे किसानों को कम सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा बीज बिजनेस से जुड़े किसानों को ट्रेनिंग भी मिलता है जिससे वे वैज्ञानिक तरीके से बीज तैयार कर सकें.

कई राज्यों में खाद दवा और कृषि यंत्रों पर भी मदद दी जाती. जब किसान खुद बेहतर बीज तैयार करते हैं तो उनकी फसल की क्वालिटी बढ़ती है और उत्पादन में भी सुधार देखने को मिलता है. अच्छी क्वालिटी वाले बीज की मांग बाजार में बनी रहती है.

इसलिए बीज बेचकर एक्स्ट्रा इनकम आमदनी का मौका भी मिलता है. लोकल लेवल पर बीज उपलब्ध होने से समय और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बचता है. यही वजह है कि यह योजना सिर्फ बीज बेचने तक ही सीमित नहीं है बल्कि किसानों की इनकम बढ़ाने और गांव में मजबूत बीज व्यवस्था तैयार करने के लिए काफी जरूरी है. 


क्या है बीज ग्राम योजना, इसमें किसानों को क्या-क्या मिलता है?

किन किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है योजना?

यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो हर सीजन अच्छी क्वालिटी वाले बीज की तलाश में रहते हैं या फिर बीज प्रोडक्शन को एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं. छोटे और सीमांत किसान भी इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें कई राज्यों में अधिक सब्सिडी दी जाती है.

अगर किसी गांव में किसान ग्रुप बनाकर इस योजना से जुड़ते हैं तो पूरे एरिया में एक जैसी क्वालिटी वाले बीज मिलते हैं. इससे फसल का उत्पादन बढ़िया होता है. कृषि विभाग समय समय पर ऐसे किसानों को टेक्निकल जानकारी और ट्रेनिंग भी देता है जिससे बीज की क्वालिटी बनी रहे.

अगर कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहिए. वहां से आवेदन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और कितनी मदद मिलेगी इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Schemes For Farmers Seed Farming News
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