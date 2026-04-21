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भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
Summer Season Animal Care Tips: भयंकर गर्मी और लू से पशुओं को सेफ रखना अब काफी आसान है. एक्सपर्ट्स की इन खास टिप्स को अपनाकर आप उनकी सेहत सुधार सकते हैं और साथ दूध के प्रोडक्शन भी.
जैसे-जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है. इंसान तो क्या बेजुबान पशुओं का भी जीना मुहाल हो गया है. पशुपालकों के लिए यह समय बहुत ही चुनौती भरा होता है. क्योंकि गर्मी का सीधा असर पशुओं की सेहत और उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है.
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Published at : 21 Apr 2026 04:12 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion