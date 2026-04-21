भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भयंकर लू से बचाने के लिए सबसे पहले पशुओं के रहने की जगह को ठंडा रखना जरूरी है. उनके बाड़े या शेड की छतों पर पराली या घास बिछाकर आप तापमान को कम कर सकते हैं. अगर हो सके तो वहां पंखे या कूलर का इंतजाम करें जिससे हवा का वेंटिलेशन बना रहे और उन्हें घुटन महसूस न हो.