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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरभयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम

भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम

Summer Season Animal Care Tips: भयंकर गर्मी और लू से पशुओं को सेफ रखना अब काफी आसान है. एक्सपर्ट्स की इन खास टिप्स को अपनाकर आप उनकी सेहत सुधार सकते हैं और साथ दूध के प्रोडक्शन भी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Summer Season Animal Care Tips: भयंकर गर्मी और लू से पशुओं को सेफ रखना अब काफी आसान है. एक्सपर्ट्स की इन खास टिप्स को अपनाकर आप उनकी सेहत सुधार सकते हैं और साथ दूध के प्रोडक्शन भी.

जैसे-जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है. इंसान तो क्या बेजुबान पशुओं का भी जीना मुहाल हो गया है. पशुपालकों के लिए यह समय बहुत ही चुनौती भरा होता है. क्योंकि गर्मी का सीधा असर पशुओं की सेहत और उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है.

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि भयंकर लू से बचाने के लिए सबसे पहले पशुओं के रहने की जगह को ठंडा रखना जरूरी है. उनके बाड़े या शेड की छतों पर पराली या घास बिछाकर आप तापमान को कम कर सकते हैं. अगर हो सके तो वहां पंखे या कूलर का इंतजाम करें जिससे हवा का वेंटिलेशन बना रहे और उन्हें घुटन महसूस न हो.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भयंकर लू से बचाने के लिए सबसे पहले पशुओं के रहने की जगह को ठंडा रखना जरूरी है. उनके बाड़े या शेड की छतों पर पराली या घास बिछाकर आप तापमान को कम कर सकते हैं. अगर हो सके तो वहां पंखे या कूलर का इंतजाम करें जिससे हवा का वेंटिलेशन बना रहे और उन्हें घुटन महसूस न हो.
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गर्मियों में पशुओं के शरीर में पानी की कमी होना सबसे बड़ी समस्या है. कोशिश करें कि आपके मवेशियों को दिन भर साफ और ठंडा पानी मिलता रहे. उन्हें दिन में कम से कम तीन से चार बार नहलाना चाहिए, जिससे उनके शरीर का तापमान सामान्य बना रहे. दोपहर के समय उन्हें खुली धूप में ले जाने से बिल्कुल बचना चाहिए.
गर्मियों में पशुओं के शरीर में पानी की कमी होना सबसे बड़ी समस्या है. कोशिश करें कि आपके मवेशियों को दिन भर साफ और ठंडा पानी मिलता रहे. उन्हें दिन में कम से कम तीन से चार बार नहलाना चाहिए, जिससे उनके शरीर का तापमान सामान्य बना रहे. दोपहर के समय उन्हें खुली धूप में ले जाने से बिल्कुल बचना चाहिए.
Published at : 21 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Summer Season Animal Husbandry Farming Tips Animal Care

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