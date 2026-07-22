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भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है अफीम, कितना होता है इस पर मुनाफा

भारत में सबसे ज्यादा अफीम की खेती किस राज्य में होती है? जानिए किन राज्यों को मिलता है लाइसेंस, खेती कैसे होती है और किसानों को कितना मुनाफा हो सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 22 Jul 2026 06:39 PM (IST)
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Opium Farming: भारत में अलग-अलग राज्यों में कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं. इन्हीं में से एक है अफीम की खेती. अफीम एक ऐसी फसल है, जिसका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी किया जाता है. हालांकि इसकी खेती हर कोई नहीं कर सकता. भारत में अफीम की खेती करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. बिना लाइसेंस अफीम उगाना कानूनन अपराध है.

किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है अफीम की खेती?

भारत में सबसे ज्यादा अफीम की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है. इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी सरकार की अनुमति से अफीम की खेती होती है. मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिले अफीम की खेती के लिए काफी मशहूर हैं. यहां कई किसान वर्षों से लाइसेंस लेकर इसकी खेती कर रहे हैं.

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अफीम की खेती कैसे होती है?

अफीम की खेती सर्दियों के मौसम में की जाती है. इसकी फसल तैयार होने के बाद पौधों के फल पर हल्का चीरा लगाया जाता है. इससे सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जो कुछ समय बाद सूखकर अफीम बन जाता है. इसके बाद सरकार तय नियमों के अनुसार इसे खरीदती है.

कितना होता है मुनाफा?

अफीम की खेती में होने वाला मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे किसान के पास कितना लाइसेंस है, उत्पादन कितना हुआ और सरकार की तय खरीद कीमत क्या है. अगर फसल अच्छी हो और सभी नियमों का पालन किया जाए, तो किसानों को दूसरी कई पारंपरिक फसलों के मुकाबले बेहतर कमाई हो सकती है. हालांकि हर किसान को एक जैसा मुनाफा नहीं मिलता.

खेती करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अफीम की खेती करने के लिए सरकार का लाइसेंस होना जरूरी है. इसके अलावा खेती से जुड़े सभी नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. बिना अनुमति अफीम की खेती करना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए अगर कोई किसान अफीम की खेती करना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित विभाग से पूरी जानकारी लेनी चाहिए.

अफीम की खेती भारत में सरकार की निगरानी में की जाती है. इसका इस्तेमाल दवाइयों और दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जाता है. सही लाइसेंस और नियमों का पालन करने वाले किसान इस फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन बिना सरकारी अनुमति इसकी खेती करना कानून के खिलाफ है.

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Published at : 22 Jul 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Opium Opium Farming Agriculture News
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