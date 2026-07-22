गाय का दूध ही नहीं ये चीज भी है काफी कीमती, शहर में शुरू करें इसका बिजनेस, खूब चमकेगी किस्मत

Farming News: जब भी हम गाय या डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं. तो दिमाग में सबसे पहले दूध, दही और घी ही आता है. लेकिन गाय सिर्फ दूध से ही कमाई नहीं कराती. बल्कि उसका गोबर भी आजकल खूब बिक रहा है. गांव में जिस कंडे या उपले को लोग बहुत आम समझते हैं. शहरों में उसी की भारी डिमांड है.

आज के दौर में जब लोग ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, पूजा-पाठ और प्राकृतिक चीजों की तरफ लौट रहे हैं. ऐसे में तब उपलों का बिजनेस एक तगड़ा कमाई का जरिया बनकर उभरा है. अगर आप कम लागत में कोई नया और अनोखा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं. तो गोबर के उपलों का यह आईडिया आपकी किस्मत चमका सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि शहरों में इसका मार्केट कैसा है और इसे शुरू कैसे करें.

शहरों में क्यों है उपलों की इतनी भारी डिमांड?

गांव में तो उपले आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों के पास न तो गाय-भैंस हैं और न ही उपले बनाने की जगह. फिर भी हवन, पूजा-पाठ, त्योहारों जैसे होली या दिवाली और तंदूरी खाना बनाने के लिए उपलों की जरूरत हमेशा बनी रहती है.

इन कामों में उपलों का इस्तेमाल

आजकल तो शहरों में लोग गार्डनिंग के लिए और मच्छरों को भगाने के लिए धूप-हवन में भी गोबर के उपलों का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं. लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स से 4-6 उपलों का पैकेट 100 रुपये से 150 रुपये तक में आराम से खरीद लेते हैं. यही वजह है कि शहरों में इसकी मांग कभी कम नहीं होती.

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बिजनेस कैसे शुरू करें?

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है. आप गाँव या डेयरी फार्म से सस्ते दामों में गोबर खरीद सकते हैं और धूप में सुखाकर बढ़िया क्वालिटी के उपले तैयार कर सकते हैं. आजकल मार्केट में अलग-अलग शेप और साइज के कंडे बनाने वाली छोटी मशीनें भी आती हैं, जिनसे फिनिशिंग बहुत बढ़िया मिलती है.

मुनाफा कई गुना

इसके बाद उपलों की अच्छी, इको-फ्रेंडली पैकेजिंग करें जिससे वे ट्रांसपोर्टेशन में टूटें नहीं. आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल पूजा सामग्री दुकानों से लेकर सोसाइटीज में डायरेक्ट बेच सकते हैं. अगर आप 1 रुपये के गोबर से बना उपला सही पैकिंग के साथ 10 से 15 में बेचते हैं. तो फिर मुनाफा बहुत ही जबरदस्त होगा.

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