INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअगर खेत की बाड़ पर दौड़ रहे करंट से मर गया कोई शख्स, तो कितनी होगी खेत मालिक को सजा

अगर खेत की बाड़ पर दौड़ रहे करंट से मर गया कोई शख्स, तो कितनी होगी खेत मालिक को सजा

Farmers News: खेत की बाड़ में करंट दौड़ाने से अगर किसी इंसान की जान चली जाए तो खेत मालिक को क्या कानूनी सजा हो सकती है? किसान ऐसा करने से पहले इन कानूनी नियमों को जरूर समझ लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

Farmers News: खेती-किसानी में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसल को बचाना सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है. फसल सुरक्षित रखने के लिए कई किसान अपने खेत के चारों तरफ लोहे की बाड़  लगा देते हैं और उसमें नंगे बिजली के तार से करंट दौड़ा देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस करंट की चपेट में आने से किसी इंसान की जान चली जाए, तो क्या होगा? 

अक्सर किसान इसे सिर्फ एक हादसा मान लेते हैं. लेकिन कानून की नजर में यह एक गंभीर अपराध है. खेत की सुरक्षा के नाम पर किसी की जान जोखिम में डालना आपको सीधी जेल की हवा खिला सकता है. अगर आप भी अपने खेत में ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो जान लीजिए अगर ऐसा होता है तो खेत के मालिक को कितनी सजा हो सकती है.

जान जाने पर कौन-कौन सी कानूनी धाराएं लगेंगी?

अगर खेत की बाड़ में दौड़ाए गए करंट से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है. तो पुलिस इसे सिर्फ सामान्य हादसा नहीं मानती. कानून की नजर में यह जानबूझकर फैलाई गई लापरवाही या गैर-इरादतन हत्या का मामला बनता है. ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है. अगर यह साबित होता है कि आपने यह जानते हुए कि करंट से किसी की मौत हो सकती है तार में बिजली छोड़ी थी. 

तो आप पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा. इसमें आरोपी को 10 साल तक की कैद या फिर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है. वहीं बिजली चोरी करके बाड़ में करंट लगाने पर बिजली एक्ट के तहत भी अलग से कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है.

यह भी पढ़ें:गाय का दूध ही नहीं ये चीज भी है काफी कीमती, शहर में शुरू करें इसका बिजनेस, खूब चमकेगी किस्मत

क्या सिर्फ लापरवाही मानकर राहत मिल सकती है?

कई बार किसान कोर्ट में यह दलील देते हैं कि उनका मकसद किसी इंसान को मारना नहीं. बल्कि सिर्फ जानवरों से फसल बचाना था. अगर अदालत इसे सिर्फ गंभीर लापरवाही मानती है. तब भी आरोपी को बख्शा नहीं जाता. इस केस में भी कम से कम 2 से 7 साल तक की गैर-जमानती जेल की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश भी कोर्ट दे सकता है. 

खेत मालिक यह कहकर नहीं बच सकता कि सामने वाला बिना इजाजत खेत में घुसा था. इंसानी जान की कीमत किसी भी फसल से कहीं ज्यादा बड़ी मानी जाती है. इसलिए खेत की सुरक्षा के लिए करंट दौड़ाने के बजाय झटका मशीन जैसे सोलर फेंसिंग) का इस्तेमाल करें. जिसमें हल्का पल्स करंट होता है जो सिर्फ जानवरों को दूर भगाता है और जान का खतरा नहीं होता.

यह भी पढ़ें: 10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ? जानिए रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Electric Current Farm Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अगर खेत की बाड़ पर दौड़ रहे करंट से मर गया कोई शख्स, तो कितनी होगी खेत मालिक को सजा
अगर खेत की बाड़ पर दौड़ रहे करंट से मर गया कोई शख्स, तो कितनी होगी खेत मालिक को सजा
एग्रीकल्चर
गाय का दूध ही नहीं ये चीज भी है काफी कीमती, शहर में शुरू करें इसका बिजनेस, खूब चमकेगी किस्मत
गाय का दूध ही नहीं ये चीज भी है काफी कीमती, शहर में शुरू करें इसका बिजनेस, खूब चमकेगी किस्मत
एग्रीकल्चर
Direct Sale Soybean To Companies: 10 एकड़ सोयाबीन की खेती कर देगी मालमाल, सीधे फूड ऑयल कंपनियों को ऐसे बेचें अपना माल
10 एकड़ सोयाबीन की खेती कर देगी मालमाल, सीधे फूड ऑयल कंपनियों को ऐसे बेचें अपना माल
एग्रीकल्चर
Eel Fish Farming: पारंपरिक खेती से हटकर नया प्रयोग, बांस के केज में पालें ईल मछली, दोगुनी हो जाएगी कमाई
पारंपरिक खेती से हटकर नया प्रयोग, बांस के केज में पालें ईल मछली, दोगुनी हो जाएगी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
अखिलेश यादव स्पीकर की किस बात से हुए नाराज? भिड़ गए, ओम बिरला ने तुरंत दिया जवाब- 'आपके आपस के विवाद...'
बिहार
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पटना में फूटा छात्रों का गुस्सा, तस्वीरों में देखिए प्रदर्शन, RJD बोली- 'इतिहास…'
इंडिया
J&K Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस के जवान पर दागीं 5 गोलियां, TRF ने ली अटैक की जिम्मेदारी
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिस के जवान पर दागीं 5 गोलियां, TRF ने ली अटैक की जिम्मेदारी
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
आमिर खान ने छोड़ी अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक, राहुल मोदी संग क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से लिया फैसला!
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget