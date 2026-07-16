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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWedding Viral Video: अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल

Wedding Viral Video: अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल

Wedding Viral Video: शादी में कच्छा-बनियान पहनकर स्टेज पर पहुंचे अंकल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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Wedding Viral Video: सोशल मीडिया पर शादियों के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन का डांस लोगों का दिल जीत लेता है तो कभी कोई फनी पल सबको हंसा देता है. लेकिन इन दिनों एक शादी का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. इस वीडियो में शादी के स्टेज पर एक अंकल जी कच्छा-बनियान पहनकर पहुंच गए और डांस करने लगे. उनका अंदाज देखकर मौजूद सभी मेहमान चौंक गए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. 

वीडियो में आखिर दिखा क्या?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन को रिश्तेदार आशीर्वाद दें रहे हैं.  इसी बीच एक अंकल जी भी स्टेज पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका पहनावा बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है. वो सीधे कच्छा और बनियान पहनकर ही स्टेज पर चढ़ जाते हैं. इतना ही नहीं, वो वहीं स्टेज पर जमकर नाचते भी हैं.  बाकी रिश्तेदारों की तरह उन्होंने भी दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद के रूप में 100-100 रुपये भी दिए.  लेकिन उनका ये अनोखा अंदाज सबसे अलग होने की वजह से कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया. 

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लोगों ने वीडियो पर दिए ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, गरीब की शादी हो और तमाशा  ना हो ऐसा हो सकता है भला!! तो वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, जय बिहार. इसके अलावा भी कई लोगों ने इस वीडियो पर हंसी और मजाक भरे कमेंट किए हैं. कुल मिलाकप ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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Published at : 16 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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