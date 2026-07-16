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हिंदी न्यूज़मनोरंजनFriday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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सिनेमा लवर्स को फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है. दरअसल फ्राइडे को नई फिल्में थिएटर्स में दस्तक देती हैं. इस शुक्रवार, 17 जुलाई को भी बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश हो रहा है. इनमें क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड फिल्म से लेकर आर माधवन तक की फिल्म शामिल है. चलिए यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज रही फिल्मों की लिस्ट जान लेते हैं.

द ओडिसी
क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित, 'द ओडिसी' एक इंग्लिश फैंटेसी-एक्शन फिल्म है जिसमें मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और ऐनी हैथवे मुख्य भूमिकाओं में हैं.  होमर की लीजेंडरी एपिक से इंस्पायर ये फिल्म राजा ओडिसियस की कहानी है, जो ट्रोजन वॉर के बाद घर लौटने के लंबे सफर के दौरान पौराणिक जीवों से लड़ते हैं और खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हैं. ये शुक्रवार, 17 जुलाई को को रिलीज हो रही सबसे बड़ी फिल्म है.


Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट

जी डी एन
जी डी एन एक तमिल बायोपिक ड्रामा है, जिसे कृष्णकुमार रामाकुमार ने डायरेक्ट किया है. आर. माधवन, प्रियामणि और सत्यराज स्टारर यह फ़िल्म आविष्कारक जीडी नायडू की लाइफ पर बेस्ड है. इसमें उनके नए-नए आविष्कार, निजी संघर्ष और भारतीय विज्ञान और इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ने के उनके संकल्प को दिखाया गया है. ये फिल्म 17 जुलाई को थिएटर में रिलीज हो रही है.


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महाप्रभु जगन्नाथ
श्रीपाद वारखेड़कर द्वारा निर्देशित 'महाप्रभु जगन्नाथ' भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक हिंदी एनिमेटेड फैमिली फिलम है. यह कहानी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और गरुड़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शक्तिशाली राक्षस को हराने और दुनिया की रक्षा करने के लिए एक दिव्य मिशन पर निकलते हैं और इस दौरान आस्था व भक्ति की शक्ति का जश्न मनाते हैं. ये फिल्म भी 17 जुलाई को थिएटर में आ रही है.


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अच्युत अवतारम
'अच्युत अवतारम' एक इमोशनल थ्रिलर फ़िल्म है, ये एक पुराने ख्यालो वाली यंग महिला की कहानी है, जिसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वह साइबर क्राइम की वजह से अपने किसी करीबी को खो देती है. न्याय पाने के पक्के इरादे के साथ, वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने और दूसरों को डिजिटल स्कैम से बचाने के मिशन पर निकलती है. ये भी 17 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.


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ओह...! सुकुमारी
'ओह...! सुकुमारी' भरत दर्शन द्वारा निर्देशित एक तेलुगु रोमांटिक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है. तिरुवीर और ऐश्वर्या राजेश स्टारर ये फिल्म एक युवा राजनेता के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी प्रेम कहानी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब परिवार का एक लंबे समय से छिपा हुआ राज सब कुछ बदलने का खतरा पैदा कर देता है. इसे भी 17 जुलाई से थिएटर में देख सकते हैं.

वरवु
'वरवु' एक मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जोजू जॉर्ज और अर्जुन अशोकन लीड रोल में हैं. जिथिन इसाक थॉमस द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक पहाड़ी शहर की कहानी है, जहां एक घटना कई परिवारों की जिंदगी बदल देती है. जब बरसों पुराने दबे हुए राज फिर से सामने आने लगते हैं, तो एक आदमी अपने अतीत का सामना करने के लिए लौटता है, इसी के साथ, शहर पर सालों से कब्जा जमाए बैठी ताकतवर ताकतों के खिलाफ़ लड़ाई की शुरुआत होती है. ये फिल्म 16 जुलाई, गुरुवार को रिलीज हुई है.


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Published at : 16 Jul 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Friday Theatre Release The Odyssey GDN Varavu
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