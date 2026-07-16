श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच इटावा के मौलाना जरजिश अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है. मौलाना ने भगवान कृष्ण को लेकर दावा किया कि वो मुसलमान थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है. वहीं हिन्दू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

मौलाना जरजिश अंसारी का ये वीडियो बीते महीने 23 जून का बताया जा रहा है. जिसमें वो झारखंड में एक तकरीर देते दिख रहे हैं. मौलाना ने जरजिश ने इस दौरान भगवद गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया. उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और मुस्लिम धर्म का प्रचार करते थे.

मौलाना ने भगवान कृष्ण को बताया मुसलमान

मौलाना ने कहा कि अगर आपको यकीन न आए तो भगवद् गीता का दसवां मंत्र देख लीजिए- 'योगी युञ्जीत सततमात्मानं..', उन्होंने कहा कि इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो. योगी.. यूपी वाला नहीं...बल्कि पूरे शरीर का योग करो यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं पूरे शरीर के साथ होना चाहिए.

मौलाना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पर विवाद हो गया है. कई हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और आरोपी मौलाना को तत्काल गिरफ़्तार कर लने की मांग की.

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हिन्दू धर्म गुरुओं ने जताई कड़ी आपत्ति

इस पूरे विवाद पर अयोध्या के महंत विष्णु दास ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जो ऐसे मौलाना की जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं अयोध्या के धर्म गुरू धर्मदास महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मौलाना को ज्ञान नहीं है. केवल अपनी वाहवाही करने में ज्यादा बात बोल गए.

उन्होंने कहा कि ये पांच हजार साल पहले की बात है जबकि मुस्लिमों का इतिहास 13-14 सौ साल पुराना है. उस समय न मुस्लिम धर्म था, न बौद्ध धर्म, न ईसाई धर्म था. कोई भी धर्म नहीं था केवल एक सनातन धर्म था. मौलाना की बात का कोई महत्व नहीं है.

हिन्दू महासभा ने दी हजरतगंज थाने में दी तहरीर

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ स्थित हज़रतगंज थाने पहुंचकर मौलाना के खिलाफ तहरीर दी है. उन्होंने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो हजरतगंज थाने और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं. हिंदू महासभा ने कहा कि इस बयान वो काफी ज्यादा आहत है. यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा.

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