INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?

'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?

UP News: इटावा के रहने वाले मौलाना जरजिश अंसारी ने भगवान श्रीकृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताया है. जिसके बाद उनके बयान पर बवाल मच गया है. हिन्दू संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 16 Jul 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच इटावा के मौलाना जरजिश अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है. मौलाना ने भगवान कृष्ण को लेकर दावा किया कि वो मुसलमान थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है. वहीं हिन्दू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

मौलाना जरजिश अंसारी का ये वीडियो बीते महीने 23 जून का बताया जा रहा है. जिसमें वो झारखंड में एक तकरीर देते दिख रहे हैं. मौलाना ने जरजिश ने इस दौरान भगवद गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया. उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और मुस्लिम धर्म का प्रचार करते थे. 

मौलाना ने भगवान कृष्ण को बताया मुसलमान

मौलाना ने कहा कि अगर आपको यकीन न आए तो भगवद् गीता का दसवां मंत्र देख लीजिए- 'योगी युञ्जीत सततमात्मानं..', उन्होंने कहा कि इसमें श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो. योगी.. यूपी वाला नहीं...बल्कि पूरे शरीर का योग करो यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं पूरे शरीर के साथ होना चाहिए. 

मौलाना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पर विवाद हो गया है. कई हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई और आरोपी मौलाना को तत्काल गिरफ़्तार कर लने की मांग की.  

वाराणसी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते GST डिप्टी कमिश्नर अंबिका रंगे हाथ गिरफ्तार

हिन्दू धर्म गुरुओं ने जताई कड़ी आपत्ति

इस पूरे विवाद पर अयोध्या के महंत विष्णु दास ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जो ऐसे मौलाना की जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख  रुपये का इनाम दिया जाएगा. वहीं अयोध्या के धर्म गुरू धर्मदास महाराज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मौलाना को ज्ञान नहीं है. केवल अपनी वाहवाही करने में ज्यादा बात बोल गए. 

उन्होंने कहा कि ये पांच हजार साल पहले की बात है जबकि मुस्लिमों का इतिहास 13-14 सौ साल पुराना है. उस समय न मुस्लिम धर्म था, न बौद्ध धर्म, न ईसाई धर्म था. कोई भी धर्म नहीं था केवल एक सनातन धर्म था. मौलाना की बात का कोई महत्व नहीं है. 

हिन्दू महासभा ने दी हजरतगंज थाने में दी तहरीर

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ स्थित हज़रतगंज थाने पहुंचकर मौलाना के खिलाफ तहरीर दी है. उन्होंने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो हजरतगंज थाने और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं. हिंदू महासभा ने कहा कि इस बयान वो काफी ज्यादा आहत है. यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा.

'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

Published at : 16 Jul 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shri Krishna Maulana Jarjish Ansari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: काशी, मथुरा, या अयोध्या... यूपी चुनाव से पहले 36 साल पुराना इतिहास दोहराने जा रहे अखिलेश यादव?
काशी, मथुरा, या अयोध्या... यूपी चुनाव से पहले 36 साल पुराना इतिहास दोहराने जा रहे अखिलेश यादव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौहर यूनिवर्सिटी पर फैसले में गड़बड़ी? कांग्रेस नेता के दावे से बढ़ सकती हैं योगी सरकार की मुश्किल!
जौहर यूनिवर्सिटी पर फैसले में गड़बड़ी? कांग्रेस नेता के दावे से बढ़ सकती हैं योगी सरकार की मुश्किल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी ने बेटे को बनाया बाप का कातिल, पिता की हत्या कर हुआ फरार
गाजियाबाद में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी ने बेटे को बनाया बाप का कातिल, पिता की हत्या कर हुआ फरार
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hyderabad School: हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा पढ़ाने पर विवाद, स्कूल पहुंच गए मां-बाप, काटा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
'5 वक्त के नमाजी थे भगवान कृष्ण...', यूपी के इस मौलाना के विवादित बयान पर बवाल; अब दर्ज होगी FIR?
बॉलीवुड
Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
इंडिया
Marital Dispute: पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर हमला क्यों? वैवाहिक विवाद पहुंचा दफ्तर तो सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
पति से झगड़ा है तो उसकी नौकरी पर हमला क्यों? वैवाहिक विवाद पहुंचा दफ्तर तो सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
ट्रेंडिंग
Wedding Viral Video: अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
अब ये क्या है? शादी के स्टेज पर कच्छे-बनियान में पहुंच गए अंकल जी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget