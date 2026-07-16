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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

India Windfall Tax: सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला चार्ज 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Jul 2026 09:22 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं. इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम भी बढ़ गए हैं. कच्चे तेल की कीमत फिर से बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर टैक्स कम किया गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें गुरुवार (16 जुलाई) से लागू हो जाएंगी.

सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला चार्ज 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. वहीं एटीएफ के एक्सपोर्ट पर टैक्स 7.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. दूसरी ओर पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया.

ब्रेंट क्रूड की भी बढ़ गई कीमत

सरकार समय-समय पर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और कंपनियों के मुनाफे को देखते हुए विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है. इसी प्रक्रिया के तहत इस बार भी नई दरों का ऐलान किया गया है. जुलाई महीने में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 17 प्रतिशत बढ़ चुकी है. इससे पहले अप्रैल, मई और जून में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी. 

ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2 प्रतिशत बढ़कर 84.73 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव है. अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है. अहम बात यह भी है कि जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा बढ़ गया है. इसकी वजह से फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई है.

बता दें कि 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घटने के बाद एटीएफ के दाम करीब 5 रुपये प्रति लीटर कम किए थे. अब कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के साथ सरकार ने विंडफॉल टैक्स में नया बदलाव किया है.

यह भी पढ़ें : 'सिर्फ हवाई हमलों से नहीं मिलेगी जीत', ट्रंप के पूर्व रक्षा प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी, ईरान को लेकर क्या कहा?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Jul 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
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