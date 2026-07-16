क्या घर पर भी कर सकते हैं बीन्स की खेती, जान लें सबसे आसान तरीका

Grow Beans At Home: आजकल बाजार में मिलने वाली सब्जियों में कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, यही वजह है कि लोग अब घर पर बालकनी में सब्जियां उगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी बालकनी में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो बीन्स एक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

फ्रेंच बीन्स या सेम की फलियां न केवल सेहत के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इन्हें घर पर उगाना भी बहुत आसान काम हैं. मात्र 40 से 50 दिनों में यह पौधा ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां देने लगता है. आइए जानते हैं घर पर बीन्स उगाने का सबसे आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीका.

सही किस्म का चुनाव करें

घर पर बीन्स उगाने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस किस्म की बीन्स उगाना चाहते हैं, आमतौर पर बाज़ार में दो प्रकार की बीन्स मिलती हैं. झाड़ीदार बीन्स, छोटे गमलों और कम जगह के लिए इस किस्म की बीन्स एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि इनकी लम्बाई कम बढती है और इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, बेल वाली बीन्स झाड़ीदार बीन्स के मुकाबले ज्यादा समय तक फल देते हैं लेकिन इन्हें बढने के लिए बांस या रस्सी की जरूरत पड़ती है.

मिट्टी और गमले की तैयारी

किसी पौधे के विकास के लिए एक सही आकार का गमला चुनना बेहद जरूरी है. बीन्स के पौधे के लिए 8-10 इंच का गमला सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. इसकी मिट्टी तैयार करते वक्त ध्यान रखे की पानी गमले में ठहरना नहीं चाहिए. इसके लिए आप मिट्टी के साथ थोड़ी रेत का और जल निकासी के लिए गमले के नीचे एक छोटा-सा छेद कर दें.

यहां भी पढ़े: खाद बीज की दुकान डालने के लिए कितना होना चाहिए जेब में पैसा? बड़े काम की है ये खबर

बीज बोने की सही विधि

बीन्स की जड़े काफी नाजुक होती हैं, इसलिए उन्हें पहले एक छोटे ट्रे में उगाकर बाद में गमले में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इसलिए इन्हें सीधे गमले में ही बोएं. सबसे पहले बीजों को गुनगुने पानी में भिगो दें और फिर बिज को मिट्टी में 1से 1.5 इंच अंदर डाल दें. ऐसे ही हर बीज के बीच 6 इंच की दूरी बनाए रखें और प्रतिदिन हल्का पानी छिड़कते रहें, ऐसे में 5 से 7 दिनों में पौधे बाहर आ जाते हैं.

गमले को सही जगह रखें

किसी भी पौधे के विकास में धुप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां बीन्स को पर्याप्त मात्रा में धुप मिलती रहे. ध्यान रहे कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे लेकिन ज्यादा पानी देने से बचें. जब मिट्टी हल्की-सी सूखी हुई दिखे तभी पौधे को पानी दें यदि आपने बीन्स की बैल वाली किस्म को चुना है तो पौधा 5 से 6 इंच का होते ही उसे बांस या रस्सी से सहारा दें.

फसल की तुड़ाई

पौधा बोने के 30 से 35 दिनों बाद सुंदर फूल आने लगते हैं और इसके 10 से 12 दिनों बाद फलियां तोड़ने लायक हो जाती हैं, फलियां तोड़ते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि बीन्स की टहनियां बेहद नाजुक होती है. ऐसे आप अपने घर की बालकनी में एक गमले के अंदर बीन्स जैसी सेहत के लिए फायदेमंद सब्जी उगा सकते हैं.

यहां भी पढ़े: अगर किसानों को वक्त पर नहीं मिल रही खाद और यूरिया तो कहां कर सकते हैं शिकायत, यहां जानें